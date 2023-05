L’aspirateur robot 360 Vis Nav de Dyson pourrait avoir l’avantage sur ses rivaux

Dyson a publié des informations sur une multitude d’appareils de nettoyage à venir, dont l’un – le 360 ​​Vis Nav – que nous examinons ici. Également sur la liste des annonces, un nouvel aspirateur sans fil phare, le Gen5detect, ainsi que l’aspirateur humide et sec V15 Detect Submarine et le purificateur d’air Big + Quiet.

Qu’est-ce que le 360 ​​Vis Nav ?

Le 360 ​​Vis Nav est un futur robot aspirateur. Sa conception matérielle est très différente de celle du dernier aspirateur robot de Dyson, le grand 360 Heurist en forme de gâteau.

Il comporte également de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de créer une carte de la poussière de votre maison. De plus, il y a son incroyable puissance d’aspiration : Dyson affirme qu’il a six fois plus d’aspiration que ses rivaux.

Quand le 360 ​​Vis Nav sera-t-il disponible à l’achat ?

Le Vis Nav sera disponible à l’achat plus tard en 2023. Pour l’instant, une date de sortie spécifique au Royaume-Uni n’a pas été confirmée. Il sera disponible à l’achat auprès de Dyson en ligne et dans les magasins de démonstration Dyson.

Combien coûtera le 360 ​​Vis Nav ?

Dyson n’a pas encore publié le prix du Vis Nav dans différents pays. Nous mettrons à jour cet article dès que plus d’informations seront disponibles.

Quelles sont les fonctionnalités du 360 Vis Nav ?

Tout d’abord, la grande affirmation de Dyson à propos du 360 Vis Nav est qu’il a six fois plus d’aspiration que ses rivaux — bien qu’il ne précise pas quels rivaux ils peuvent être. Et tandis que les fabricants d’aspirateurs robots mesurent généralement leur aspiration en Pa (Pascals – une unité de pression), Dyson ne le fait pas, il est donc difficile de comparer.

Pourtant, sur le papier, c’est impressionnant. Le moteur Hyperdymium de Dyson tourne à 110,00 tr/min pour alimenter son aspiration et dix cyclones extraient la poussière du flux d’air pour un nettoyage efficace même lorsque la poubelle se remplit.

À l’extérieur, il y a un nouveau look pour le 360 ​​Vis Nav. Il a plus en commun avec les aspirateurs robots Neato que la dernière offre de Dyson, le 360 ​​Heurist. Il a un profil beaucoup plus bas, pour commencer, il est donc plus susceptible de pouvoir nettoyer sous votre canapé et votre lit. De plus, il y a sa conception en forme de D, qui devrait lui donner un avantage lorsqu’il s’agit de nettoyer jusqu’aux murs d’une pièce.

Dyson

Sa barre de brosse a également été repensée, avec trois éléments travaillant pour ramasser différents types de saleté : du nylon pelucheux pour les gros débris sur les sols durs, des filaments de carbone antistatiques pour le ramassage des poussières fines et des poils en nylon rigides pour nettoyer les tapis.

Le 360 ​​dans le nom du robot fait référence à son large champ de vision, qui provient d’un objectif de caméra fish-eye intégré dans la machine. Il dispose d’un total de 26 capteurs pour l’aider à éviter les obstacles et à s’orienter dans une pièce, ce qui devrait contribuer à le rendre autonome et capable en matière de navigation.

De plus, il dispose d’un capteur piézo intégré – un capteur acoustique qui vous est peut-être familier du V15 Detect, où il est utilisé pour mesurer la taille et le volume des particules de poussière qui sont ensuite affichées sur l’écran de l’aspirateur.

Dans le cas du 360 Vis Nav, cela va encore plus loin et les informations sont utilisées pour créer une carte de poussière de votre maison, que vous pouvez voir dans l’application MyDyson.

Dyson

Le robot est doté d’une filtration HEPA sur toute la machine pour piéger 99,99 % des particules aussi petites que 0,1 micron, de sorte qu’il ne soufflera pas de pollen et d’allergènes pendant le nettoyage.

Mais il reste encore le bac à affronter. Lorsqu’il s’agit de vider la poubelle de bord, les fouilles désagréables doivent être minimisées par un mécanisme d’éjection qui, nous l’imaginons, sera similaire à celui de ses aspirateurs sans fil. En d’autres termes : certains travaux de creusement peuvent encore être nécessaires.

Il a une autonomie de 50 minutes avant de devoir retourner à sa station d’accueil et de se recharger.

Nous sommes impatients de revoir le 360 ​​Vis Nav. En attendant, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés pour voir nos recommandations actuelles.