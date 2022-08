Hier soir, RISHI Sunak a juré d’empêcher les militants de gauche d’engorger les tribunaux avec des cas de protestation.

Cela survient au milieu de la fureur du militant restant Jolyon Maugham qui a tenté d’utiliser les tribunaux pour arrêter le Brexit.

Le Brexit détestant QC – qui a déjà matraqué un renard à mort alors qu’il portait le kimono de sa femme – a également poursuivi le gouvernement pour s’être précipité dans les contrats d’EPI au plus fort de Covid.

Un allié de Sunak a qualifié M. Maugham de “fatberg qui empêche les choses de se faire”.

M. Sunak dit qu’il empêchera les militants de perdre du temps et des millions d’argent des contribuables avec des contestations judiciaires inutiles.

Il adoptera une nouvelle loi pour permettre aux juges de rejeter immédiatement les affaires intentées pour contester des décisions légitimes prises par le Parlement.

M. Sunak a déclaré: «J’ai le plus grand respect pour notre système judiciaire et l’État de droit dans ce pays, c’est pourquoi je veux mettre fin aux affaires à motivation politique portées devant nos tribunaux.

“Comme des millions, en 2016, j’ai voté pour que notre Parlement reprenne le contrôle.

Mais il est de plus en plus clair que toute une industrie du droit cherche à faire obstacle au Parlement et au gouvernement pour apporter des changements.

Il a ajouté : « Les révisions judiciaires vexatoires répétées par les militants politiques engorgent les tribunaux, nous coûtent une fortune et freinent le gouvernement dans sa prestation pour le public.

“Donc, si je suis Premier ministre, je mettrai un terme aux militants qui politisent nos tribunaux.”

L’ancienne solliciteure générale, Lucy Frazer, a déclaré que les tribunaux étaient “abusés par des militants qui ne sont pas d’accord avec la politique établie par un gouvernement démocratiquement élu”.

Le partisan de M. Sunak a ajouté: «Nous devons agir pour que nos tribunaux étirés ne soient pas submergés par des revendications politiques.

“Le gouvernement de Rishi Sunak agira pour maîtriser le fardeau croissant que les avocats militants politiques font peser sur le système judiciaire.”