L’asphalte pétrolier reste dans la rivière Yellowstone, même après le nettoyage suite au déraillement d’un train.

POINTE REED, Mont. (AP) — Deux mois après l’effondrement d’un pont ferroviaire qui a fait plonger des wagons remplis de produits pétroliers dangereux dans la rivière Yellowstone, dans le Montana, les ouvriers de nettoyage sont partis et le désordre demeure.

D’épais tapis d’asphalte de pétrole goudronneux recouvrent des parties de bancs de sable. Des rochers et des buissons tachetés de pétrole bordent le rivage, ainsi que des morceaux de soufre jaune, un composant du pétrole brut. Au milieu de la rivière, en aval du pont, un enchevêtrement d’acier dépasse de l’eau d’un wagon-citerne rompu qui n’a pas été retiré.

La compagnie ferroviaire Montana Rail Link, en collaboration avec les autorités fédérales et étatiques, a interrompu la semaine dernière la plupart des travaux de nettoyage et a cessé de rechercher activement d’autres sites contaminés. Ils ont déclaré que la baisse du niveau des rivières, qui expose davantage de pollution, rend également plus difficile l’exploitation en toute sécurité des grands bateaux à moteur utilisés par les équipes de nettoyage.

Près de la moitié des 48 000 gallons (180 000 litres) d’asphalte de pétrole fondu déversés n’ont pas été récupérés, ont indiqué les responsables. Cela comprend 450 sites contenant de l’asphalte en quantités considérées comme trop faibles ou trop difficiles à éliminer efficacement, selon les données fournies à l’Associated Press.

Le déversement s’étend sur plus de 200 kilomètres le long d’un tronçon de Yellowstone populaire parmi les pêcheurs et les amateurs de loisirs et sur lequel les agriculteurs comptent pour irriguer leurs cultures. Le parc national de Yellowstone se trouve en amont de l’effondrement du pont et n’a pas été touché.

L’ampleur de la pollution restante était évidente cette semaine lorsque l’on l’observait depuis un bateau en aval du pont effondré, qui a depuis été réparé. De l’asphalte pouvait être vu sur chaque île fluviale visitée, allant des boules coincées sur la végétation riveraine aux épais tapis de goudron suintant sur les bancs de sable alors que les températures estivales le réchauffaient en un liquide visqueux.

« Ce que nous avons vu sur place nous indique qu’il devrait y avoir une deuxième phase de nettoyage. Ils doivent revenir et faire un meilleur travail », a déclaré Wendy Weaver, directrice exécutive de Montana Freshwater Partners. Le groupe à but non lucratif axé sur la protection de l’eau a reçu des rapports concernant des boules de goudron et d’autres asphaltes sur plus de 40 sites déjà traversés par des agents de nettoyage.

Des niveaux élevés d’un composant toxique du pétrole connu sous le nom d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, ont été détectés chez le corégone des montagnes en aval du site du déversement, ce qui a donné lieu à un avis contre la consommation de tout poisson capturé le long d’un tronçon de 41 milles (66 kilomètres) de la rivière Yellowstone. . La contamination n’a pas été liée de manière concluante au déraillement, mais l’asphalte déversé contenait des HAP, selon des documents soumis aux autorités fédérales.

Les résultats des tests sur d’autres espèces de poissons sont en attente, a déclaré Chrissy Webb de Montana Fish Wildlife and Parks.

Les prises d’eau en aval pour l’eau potable et l’irrigation ont été temporairement fermées après le déversement et ont depuis rouvert sans aucun impact signalé.

L’asphalte n’est pas aussi volatil que d’autres produits pétroliers comme l’essence ou le diesel. Il émet des produits chimiques toxiques pour les humains et l’environnement à un rythme plus lent, mais se décompose également lentement et peut avoir un impact plus durable, a déclaré Ramanan Krishnamoorti, chimiste pétrolier à l’Université de Houston.

La présence d’asphalte dans l’eau pourrait être particulièrement problématique, a-t-il déclaré. Il ne durcira pas facilement comme c’est généralement le cas après avoir été exposé à l’air, par exemple lorsqu’il est utilisé dans la construction de routes ou comme matériau de toiture.

« Il peut être toxique, surtout une fois que vous le laissez reposer dans l’environnement sans qu’il se fige vraiment », a déclaré Krishnamoorti. « Il pourrait également être ingéré par les poissons dans l’eau, ce qui pourrait constituer un défi de taille, car il n’est essentiellement pas digestible par la plupart des êtres vivants et peut donc rester dans le corps. »

Les responsables fédéraux et étatiques ont averti dans les jours qui ont suivi le déraillement qu’une grande partie du déversement ne serait pas récupérée et qu’un nettoyage trop agressif risquait de nuire davantage à l’environnement. Les équipes de nettoyage ont collecté de l’asphalte sur 377 sites, ainsi que plus de 20 tonnes de roches, de sable et de végétation collées à l’asphalte alors qu’il commençait à durcir, selon les données fournies par les autorités fédérales.

Le porte-parole de Montana Rail Link, Andy Garland, a déclaré que la société était déterminée à remédier aux impacts du déraillement et a décidé, en coordination avec les responsables de l’État et du gouvernement fédéral, qu’« une approche différente » était nécessaire. Il a déclaré qu’un groupe de travail local continuerait de répondre aux informations concernant l’asphalte.

Pour mériter d’être enlevé, l’asphalte doit couvrir une superficie supérieure à 20 pouces (50 centimètres) de large lorsqu’il est trouvé dans des cailloux ou des roches, ou supérieure à 6 pouces (15 centimètres) dans le sable.

Pas plus tard que le 3 août, les autorités prévoyaient que les travaux de nettoyage se poursuivraient « par bateau et par terre » jusqu’à l’automne, selon un document de planification approuvé par le gouvernement et les chemins de fer. Moins de deux semaines plus tard, alors que les travaux ralentissaient à mesure que l’eau baissait, les autorités ont déclaré avoir dépassé un seuil déclenchant l’arrêt progressif du nettoyage. Ce seuil était de trois sites ou moins avec une contamination jugée suffisamment importante pour être éliminée, sur n’importe quel tronçon de 10 milles (16 kilomètres) de la rivière.

Les équipes travaillant en aval ont atteint ce point près de Custer, dans le Montana, à environ 219 kilomètres de l’effondrement du pont.

Six wagons-citernes remplis d’asphalte et trois wagons remplis de soufre fondu se sont retrouvés dans la rivière lors du déraillement du 24 juin. Les représentants des chemins de fer et les responsables gouvernementaux ont refusé de dire quelle quantité de soufre – qui est également un produit pétrolier – a été rejetée ou quelle quantité a été nettoyée.

Le soufre est présent naturellement et peut dégager des gaz dangereux à des températures élevées, mais n’est plus considéré comme une menace une fois refroidi et durci, a déclaré Krishnamoorti.

L’EPA a refusé de rendre disponible quiconque pour une interview sur cette histoire. L’attachée de presse du gouverneur du Montana Greg Gianforte, Kaitlin Price, a refusé de dire si le républicain était satisfait du nettoyage, ajoutant que sa priorité était de protéger la santé publique et la rivière.

Le déraillement a marqué le troisième grand déversement de pétrole dans la région de Yellowstone ces dernières années, après la rupture d’oléoducs qui traversaient la rivière en 2011 près de Laurel, dans le Montana, et en 2015 près de Glendive. La rivière a un canal changeant qui est gravement érodé lors des crues.

La cause de l’effondrement du pont fait toujours l’objet d’une enquête. Cela s’est produit à la suite de pluies torrentielles et à une époque où la rivière était gonflée par la fonte des neiges des montagnes.

Une recherche de suivi de l’asphalte le long de la rivière est prévue l’année prochaine et les responsables ont déclaré que le déplacement des bancs de sable pourrait en révéler davantage qui pourraient être enlevés. Weaver craint que la fonte des neiges du printemps prochain n’emporte l’asphalte restant plus en aval ou l’enterre.

«J’ai l’impression qu’ils essaient de cacher cela sous le tapis», a-t-elle déclaré.

Matthew Brown, Associated Press