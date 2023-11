L’Aspen Institute nomme NCK Tech parmi les 150 meilleurs collèges communautaires

NCK Tech a récemment été nommé parmi les 150 meilleurs collèges communautaires du pays par l’Aspen Institute of College Excellence.

En tant que l’un des 150 meilleurs établissements, NCK Tech est éligible pour concourir pour le prix Aspen d’un million de dollars pour l’excellence des collèges communautaires, la reconnaissance nationale des hautes réalisations et performances parmi les collèges de deux ans. C’est la cinquième année consécutive que le collège figure parmi les 150 meilleurs après avoir été sélectionné parmi un groupe de plus de 1 000 collèges publics de deux ans provenant de 31 États.

Le président du Collège, Eric Burks, a expliqué comment NCK Tech se hisse constamment au sommet.

« Il y a environ quatre ans, les employés de NCK Tech ont collaboré pour créer une déclaration de valeurs fondamentales : « Atteindre l’excellence avec intégrité grâce au dévouement, à l’innovation, à la collaboration et à la communication. » La reconnaissance nationale que nous avons reçue témoigne que nos professeurs et notre personnel incarnent ces valeurs au quotidien. J’apprécie profondément leur dévouement et les normes élevées qu’ils défendent, tant pour eux-mêmes que pour nos étudiants.

Le prix Aspen met en lumière des collèges communautaires exemplaires afin d’attirer l’attention sur les collèges qui réussissent aux études supérieures pour tous les étudiants et constitue un moyen central pour Aspen de rechercher des stratégies de réussite des étudiants très efficaces qui sont partagées avec le domaine. Les 150 collèges éligibles ont été invités à soumettre des données sur la réussite des étudiants et des récits sur les stratégies visant à obtenir des résultats meilleurs et plus équitables pour les étudiants, comme prochaine étape d’un processus d’examen intensif qui culminera avec la nomination du lauréat du prix Aspen au printemps 2025. Les collèges éligibles représentent la diversité et la profondeur du secteur des collèges communautaires. Situés dans les zones urbaines, rurales et suburbaines de 31 États, ces collèges accueillent aussi peu que 169 étudiants et jusqu’à 49 619.

“Le prix Aspen repose avant tout sur une évaluation visant à déterminer si les collèges respectent le pas”, a déclaré Josh Wyner, directeur exécutif du programme d’excellence universitaire de l’Aspen Institute. « Alors que les collèges communautaires sont confrontés à des variations d’inscription, inscrivent des étudiants souffrant de pertes d’apprentissage liées à la pandémie et des étudiants diplômés dans un marché du travail en évolution rapide, il est facile de perdre de vue ce qui compte le plus. Les meilleurs collèges communautaires continuent de se concentrer sur l’avancement de leur mission principale. : veiller à ce qu’autant d’étudiants que possible obtiennent leurs diplômes avec des diplômes qui mènent à des carrières épanouissantes et reflètent le développement de talents divers dont les communautés, les États et notre nation ont besoin.

Les collèges communautaires sont un contributeur essentiel à la réussite de notre pays, les résultats des étudiants peuvent varier considérablement selon les établissements. Aspen mesure ces écarts à l’aide de plusieurs sources de données et récompense les collèges ayant des résultats exceptionnels dans six domaines critiques : l’enseignement et l’apprentissage, l’obtention de certificats et de diplômes, le transfert et l’obtention d’un baccalauréat, la réussite sur le marché du travail, l’accès équitable au collège et les résultats équitables pour les étudiants de couleur et étudiants issus de milieux modestes.

“Ces 150 collèges ont atteint des niveaux élevés et croissants de réussite pour tous les étudiants, y compris ceux qui échouent souvent dans nos établissements”, a déclaré Wyner. “Nous sommes ravis d’apprendre au cours des prochains mois comment ils ont obtenu ce succès afin de pouvoir partager les pratiques les plus impressionnantes avec d’autres acteurs du domaine.”

Lors de ce premier tour, l’éligibilité au prix Aspen est basée sur des données accessibles au public. Les collèges doivent démontrer des résultats solides, en amélioration et équitables pour les étudiants en matière de rétention de la première à la deuxième année, de diplômes délivrés et de taux d’achèvement et de transfert. À l’échelle nationale, environ 15 pour cent des collèges communautaires ont été invités à postuler (150 sur un peu moins de 1 000 collèges publics de deux ans évalués pour leur éligibilité au prix). La liste complète est accessible sur la page d’accueil du prix.

Pour une liste complète des 150 meilleurs établissements éligibles et pour en savoir plus sur le processus de sélection, visitezhttps://highered.aspeninstitute.org/aspen-prize/.

(Informations fournies par NCK Tech.)