L’aspartame, édulcorant à base de soda, est désormais répertorié comme cause possible de cancer. Mais il est toujours considéré comme sûr – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

L’agence de lutte contre le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a considéré l’édulcorant aspartame – présent dans les sodas light et d’innombrables autres aliments – comme une cause « possible » de cancer, tandis qu’un groupe d’experts distinct examinant les mêmes preuves a déclaré qu’il considérait toujours le substitut de sucre comme sûr dans un nombre limité de cas. quantités.

Les différents résultats des examens coordonnés ont été publiés tôt vendredi. L’un venait du Centre international de recherche sur le cancer, une branche spéciale de l’OMS. L’autre rapport provenait d’un groupe d’experts sélectionnés par l’OMS et un autre groupe des Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

L’agence de lutte contre le cancer basée à Lyon, en France, examine périodiquement les risques potentiels de cancer, mais ne détermine pas leur probabilité de provoquer le cancer dans leurs évaluations, qui vont de « probablement » cancérigène à « probablement » cancérigène.

L’aspartame rejoint une catégorie avec plus de 300 autres agents cancérigènes possibles, y compris des choses comme l’extrait d’aloe vera, les légumes marinés de style asiatique et les travaux de menuiserie.

Les conseils sur l’utilisation de l’édulcorant, cependant, ne changent pas.

« Nous ne conseillons pas aux consommateurs d’arrêter complètement de consommer (de l’aspartame) », a déclaré le directeur de la nutrition de l’OMS, le Dr Francesco Branca. « Nous conseillons juste un peu de modération. »

Voici un aperçu de l’annonce :

QU’EST-CE QUE L’ASPARTAME ?

L’aspartame est un édulcorant artificiel hypocalorique qui est environ 200 fois plus sucré que le sucre. C’est une poudre blanche et inodore et l’édulcorant artificiel le plus utilisé au monde.

L’aspartame est autorisé en tant qu’additif alimentaire en Europe et aux États-Unis et est utilisé dans de nombreux aliments, boissons telles que le coca light, les desserts, les chewing-gums, les médicaments, y compris les pastilles contre la toux et les aliments destinés à aider à la perte de poids. C’est dans les édulcorants de table vendus comme Equal, Sugar Twin et NutraSweet.

L’aspartame a été approuvé en 1974 par la Food and Drug Administration des États-Unis avec un apport quotidien acceptable de 50 milligrammes par kilogramme de poids corporel. Selon la FDA, une personne pesant 132 livres (60 kilogrammes) devrait consommer environ 75 sachets d’aspartame pour atteindre ce niveau.

Les experts de l’ONU ont évalué la sécurité de l’aspartame en 1981 et ont fixé la limite quotidienne de sécurité légèrement inférieure, à 40 milligrammes d’aspartame par kilogramme.

David Spiegelhalter, professeur émérite de statistiques à l’Université de Cambridge, a déclaré que les directives signifient que « les gens moyens peuvent boire jusqu’à 14 canettes de boisson diététique en toute sécurité par jour… et même cette « limite quotidienne acceptable » a un facteur de sécurité intégré important. ”

QU’ONT DIT LES DEUX GROUPES ?

L’agence OMS du cancer, le CIRC, a réuni son groupe d’experts en juin pour évaluer le potentiel de l’aspartame à causer le cancer. Il a fondé sa conclusion selon laquelle l’aspartame est « peut-être cancérigène » sur des études chez l’homme et l’animal qui ont trouvé des preuves « limitées » que le composé peut être lié au cancer du foie.

Dans une évaluation distincte, des experts réunis par l’OMS et l’agence alimentaire ont mis à jour leur évaluation des risques, notamment en examinant la dose journalière acceptable. Ils ont conclu qu’il n’y avait « aucune preuve convaincante » aux niveaux actuellement consommés que l’aspartame est dangereux ; leurs lignes directrices concernant les niveaux acceptables de consommation sont restées inchangées.

Cette décision intervient des semaines après que l’OMS a déclaré que les édulcorants sans sucre n’aident pas à perdre du poids et pourraient entraîner un risque accru de diabète, de maladie cardiaque et de décès prématuré chez les adultes.

DEVRAIS-JE ÊTRE PRÉOCCUPÉ D’EN OBTENIR TROP ?

Pas tant que vous ne dépassez pas les directives. La FDA a déclaré que les preuves scientifiques continuent d’étayer la conclusion de l’agence selon laquelle l’aspartame est « sans danger pour la population générale », lorsqu’il est utilisé dans certaines limites.

Presque toutes les substances peuvent être dangereuses en quantités excessives, a déclaré David Klurfeld, expert en nutrition à l’Indiana University School of Public Health-Bloomington.

« La dose fait le poison », a déclaré Klurfeld, qui a précédemment siégé à un panel du CIRC. « Même les nutriments essentiels comme la vitamine A, le fer et l’eau vous tueront en quelques heures si vous en consommez trop. »

ALORS QUE DOIVENT FAIRE LES CONSOMMATEURS ?

Branca de l’OMS a déclaré qu’il était acceptable pour les gens de consommer une quantité « assez importante » d’aspartame sans subir d’effets néfastes. Les «grands consommateurs» pourraient vouloir réduire, a-t-il déclaré.

Le Dr Peter Lurie, directeur exécutif du Centre pour la science dans l’intérêt public, qui avait précédemment proposé l’aspartame pour examen par le CIRC, a déclaré qu’il existe un choix facile pour les consommateurs.

« Au moins en ce qui concerne les boissons, notre message est que votre meilleur choix est de boire de l’eau ou une boisson non sucrée », a-t-il déclaré.

La plupart des gens, cependant, ne prêtent probablement pas beaucoup d’attention aux évaluations du CIRC. L’agence a précédemment classé la viande transformée comme les hot-dogs et le bacon comme cancérigène, notant en particulier son lien avec le cancer du côlon. Cette décision a surpris même d’autres membres de la communauté scientifique – la plus grande organisation caritative britannique contre le cancer a rassuré les Britanniques sur le fait que manger un sandwich au bacon de temps en temps ne leur ferait pas beaucoup de mal.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS ?

Les producteurs d’aliments et de boissons disent qu’il n’y a aucune raison d’éviter les produits contenant de l’aspartame.

« Il existe un large consensus dans la communauté scientifique et réglementaire sur le fait que l’aspartame est sans danger », a déclaré l’American Beverage Association dans un communiqué.

Branca de l’OMS a déclaré que l’agence conseille aux fabricants de produits alimentaires en général « d’utiliser des ingrédients qui ne nécessitent pas l’ajout de trop de sucre ». Après les dernières évaluations de l’aspartame, Branca a déclaré que l’utilisation d’édulcorants « n’est probablement pas la voie à suivre ».

