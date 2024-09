L’ASN publie de nouvelles directives sur la gestion de l’obésité dans les maladies rénales

Dr Deidra Crews, ScM Crédit : Hopkins Medicine

L’American Society of Nephrology (ASN) a publié son premier guide sur la santé rénale (KHG) sur la gestion de l’obésité chez les personnes atteintes de maladies rénales, offrant aux néphrologues et autres professionnels de la santé rénale un aperçu des outils existants pour la gestion de l’obésité et des conseils sur leur mise en œuvre dans la pratique clinique.1

Ces lignes directrices se concentrent sur les adultes de 18 ans et plus vivant avec l’obésité et une maladie rénale et soulignent l’importance d’objectifs de santé et de perte de poids individualisés, la nécessité d’une équipe multidisciplinaire de soins rénaux pour optimiser les résultats et l’utilisation d’une combinaison de multiples interventions pour atteindre et maintenir une perte de poids sûre.1

« Les professionnels de la santé rénale sont confrontés quotidiennement aux conséquences d’un poids malsain pour leurs patients », a déclaré Deidra Crews, MD, ScM, professeur de médecine à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins et présidente de l’ASN, dans un communiqué de presse.2 « L’obésité n’est pas seulement un facteur de risque important pour les maladies rénales, elle peut également limiter l’accès aux soins rénaux et leur efficacité. Face à l’intérêt croissant pour les nouvelles avancées dans la gestion de l’obésité, les lignes directrices de l’ASN sur la santé rénale intègrent les dernières recherches scientifiques à des approches pratiques et multidisciplinaires pour améliorer la qualité de vie et les résultats en matière de santé des personnes souffrant d’obésité et de maladies rénales. »

Modifications du mode de vie et options pharmacologiques pour la perte de poids

Le guide commence par souligner l’importance de soutenir les patients en répondant aux besoins sociaux liés à la santé, en identifiant et en traitant les comorbidités courantes en matière de santé mentale, en utilisant la prise de décision partagée lors du choix des options de traitement et en reconnaissant les différentes formes de stigmatisation auxquelles les patients peuvent être confrontés. Il aborde ensuite l’utilisation de diverses modifications du mode de vie pour la gestion du poids, en citant leur sécurité, leur caractère non invasif et leur durabilité pour les patients.1

Cependant, l’efficacité des changements de mode de vie peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que l’âge, le sexe, les comorbidités et les circonstances psychosociales, ce qui souligne la nécessité d’interventions individualisées. De plus, un soutien et un suivi continus sont importants pour augmenter les chances de succès des changements de mode de vie.1

Le guide décrit également diverses options pharmacologiques pour la perte de poids, notamment les mimétiques d’incrétine (sémaglutide, liraglutide, tirzépatide et dulaglutide) ; les antagonistes des récepteurs opioïdes (naltrexone/bupropion) ; les médicaments anti-obésité (orlistat) ; et les stimulants (phentermine/topiramate). Il mentionne également la metformine et les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2, bien qu’aucun de ces médicaments ne soit actuellement approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour cette indication.1

Chirurgie métabolique/bariatrique

Malgré la durabilité et l’efficacité connues de la chirurgie métabolique/bariatrique pour le traitement de l’obésité, les chercheurs ont souligné le manque d’essais randomisés incluant des personnes atteintes de maladies rénales, mais ont néanmoins reconnu que les maladies rénales ne devraient pas être considérées comme une contre-indication à ces procédures. Reconnaissant les problèmes de sécurité chez les patients atteints de maladies rénales plus avancées, les recommandations soulignent la nécessité d’une sélection et d’une optimisation des patients par une équipe multidisciplinaire pour atténuer ces risques.1

Plus précisément, les chercheurs ont identifié les patients souffrant de troubles psychiatriques graves ou non contrôlés, de troubles de l’alimentation ou de troubles liés à la consommation de substances actives comme de mauvais candidats à la chirurgie métabolique/bariatrique, affirmant en outre que des considérations particulières devraient être accordées aux conditions comorbides qui augmentent le risque opératoire, notamment les maladies cardiovasculaires établies, l’hypertension non contrôlée, le diabète et l’apnée obstructive du sommeil.1

Les recommandations citent des preuves suggérant le bénéfice des procédures bariatriques pour la santé rénale globale et la réduction du risque de progression de la maladie rénale, soulignant la nécessité d’évaluer son effet sur la fonction et la santé rénales en surveillant le taux de créatinine sérique et le rapport UPCR/albumine urinaire-créatinine au fil du temps, en particulier au début de la période postopératoire. À plus long terme, les chercheurs ont noté que les patients devraient continuer à être évalués pour les risques généraux et spécifiques aux reins.1

Considérations des cliniciens pour la mise en œuvre

Pour la mise en œuvre réussie du présent KHG, les chercheurs ont souligné l’importance de prendre en compte les obstacles et les facteurs facilitant la prise en compte de l’obésité en tant que risque sanitaire majeur pour les patients atteints d’une maladie rénale. Bien que la connaissance de la gestion de l’obésité soit importante, ils notent que les cliniciens doivent également être prêts à prescrire des modifications du mode de vie et des médicaments pour perdre du poids et/ou à orienter les patients vers des centres de chirurgie métabolique et bariatrique tout en tenant compte de la couverture d’assurance locale, du coût et du soutien des patients pour le démarrage et le maintien des interventions.1

Lacunes dans les connaissances, orientations futures

Les données probantes sur la prise en charge appropriée de l’obésité chez les patients atteints de maladies rénales se sont considérablement étoffées, mais des lacunes subsistent en matière de connaissances et de mise en œuvre et nécessitent une attention particulière. Bien qu’une approche de gestion du poids en équipe soit privilégiée, elle n’est souvent pas réalisable en raison des ressources cliniques limitées et du manque de politiques, de modèles de paiement et de couverture d’assurance pour encourager et prioriser un traitement complet.1

De plus, malgré la couverture actuelle des traitements nutritionnels médicaux par la plupart des assureurs, les diététiciens agréés sont rarement sollicités dans le cadre de maladies rénales. Une collaboration avec des spécialistes de la médecine de l’obésité et/ou des chirurgiens bariatriques/métaboliques peut également être bénéfique. Les chercheurs ont également souligné plusieurs priorités en matière de politique, d’éducation et d’amélioration de la qualité à prendre en compte à l’avenir.1

Références