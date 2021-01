GENÈVE (AP) – L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a averti jeudi que l’asile était «attaqué» aux frontières de l’Europe, appelant les pays à enquêter et à mettre fin aux refoulements et expulsions illégaux.

Le HCR a déclaré que les nouveaux arrivants dans l’Union européenne continuaient de baisser chaque année, avec 95000 arrivées par voie maritime et terrestre l’année dernière – une baisse de 23% par rapport à 2019 et d’un tiers par rapport à 2018, où plus de 141000 sont arrivés.

«Avec si peu d’arrivées en Europe, cette situation devrait être gérable», a déclaré le Haut Commissaire adjoint du HCR pour la protection, Gillian Triggs. «Il est regrettable que la question de l’asile reste politisée et source de division en dépit de ces chiffres en baisse.»

Elle n’a pas précisé les cas individuels, mais a déclaré que le HCR avait reçu un «flux continu de rapports» de certains pays limitant l’accès à l’asile, renvoyant des personnes après avoir atteint le territoire ou les eaux européennes, «et utilisant la violence contre eux aux frontières. «

Le mois dernier, la Cour européenne de justice a jugé que le gouvernement hongrois n’avait pas rempli ses obligations en vertu du droit de l’UE de fournir une protection internationale aux demandeurs d’asile, ce qui a poussé l’agence de contrôle des frontières du bloc, Frontex, à suspendre ses opérations dans le pays.

Le tribunal a estimé que les agents hongrois avaient continué à pousser les migrants appréhendés à l’intérieur de ses frontières vers la Serbie voisine, en violation des règles de l’UE sur l’évaluation des demandes d’asile.