L’asile est « attaqué » aux frontières européennes, a déclaré jeudi l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dénonçant les informations faisant état de refoulements et de limites d’accès à l’asile.

L’agence a reçu un «flux continu de rapports de certains États européens restreignant l’accès à l’asile, renvoyant des personnes après avoir atteint le territoire ou les eaux territoriales, et utilisant la violence contre eux aux frontières», a déclaré la Haut-Commissaire adjointe du HCR à la protection Gillian Triggs dans un déclaration.

Cela intervient malgré une diminution des nouveaux arrivants dans l’Union européenne, a indiqué l’agence.

Quelque 95 000 migrants sont arrivés par voie maritime et terrestre en 2020, ce qui représente une baisse de 23% par rapport à 2019 et de 33% par rapport à 2018. Cette année-là, quelque 141 500 personnes sont arrivées par voie maritime et terrestre.

«Avec si peu d’arrivées en Europe, cela devrait être une situation gérable», a déclaré Triggs.

«Il est regrettable que la question de l’asile reste politisée et source de division en dépit de ces chiffres en baisse.»

Elle a ajouté que les refoulements étaient «violents» et apparemment «systématiques».

« Des bateaux transportant des réfugiés sont remorqués. Les gens sont raflés après leur atterrissage, puis repoussés en mer. Beaucoup ont signalé des violences et des abus de la part des forces de l’Etat », a déclaré Triggs.

La Cour européenne de justice a jugé en décembre que la Hongrie n’avait pas respecté le droit de l’UE en restreignant l’accès à l’asile et en repoussant les migrants vers la Serbie voisine.

Frontex a suspendu ses opérations frontalières dans le pays ce mois-ci à la suite de la décision.

Un nouveau pacte européen sur les migrations dévoilé l’année dernière vise à rationaliser le processus entre les États membres et à mieux partager le fardeau de la relocalisation des demandeurs d’asile au sein du bloc.