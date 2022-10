L’Asie pourrait se démarquer de la catastrophe économique l’année prochaine (économistes)

L’Asie – en particulier l’Asie du Sud-Est – reste un point positif, même si l’économie mondiale devrait entrer en récession l’année prochaine, selon les économistes.

La forte reprise économique en Asie au début de l’année a perdu de son élan en raison à trois “vents contraires formidables” – à savoir la hausse des taux d’intérêt, la guerre en Ukraine et l’impact de l’activité économique morose de la Chine, a déclaré le Fonds monétaire international la semaine dernière.

“Malgré cela, l’Asie reste un point positif relatif dans une économie mondiale de plus en plus sombre”, a déclaré le FMI dans son dernier rapport sur les perspectives. “L’Asie navigue dans les vents contraires des hausses de taux, de la guerre et du ralentissement de la Chine.”

Le FMI prévoit une croissance pour l’Asie et le Pacifique de 4 % cette année et de 4,3 % en 2023, avec tous deux en dessous de la moyenne de 5,5% au cours des deux dernières décennies.

Ils sont néanmoins supérieurs aux prévisions du fonds pour l’Europe et les États-Unis Le FMI table sur une croissance de 3,1% en 2022 et de 0,5% en 2023 pour la zone euro ; et 1,6 % de croissance cette année et 1 % l’année prochaine pour les États-Unis