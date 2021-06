L’Asie pourrait être la première et la dernière à sortir de la pandémie de Covid, selon un fournisseur de services de voyage

SINGAPOUR – L’Asie a été le premier épicentre de l’épidémie de Covid-19 et pourrait être la dernière région à sortir de la pandémie – notamment en ce qui concerne les voyages, selon le président Asie-Pacifique d’un fournisseur de services de voyage.

« Malheureusement, l’Asie a été la première … à entrer dans la pandémie et nous prévoyons qu’elle sera probablement la dernière à sortir de la pandémie en raison des taux de vaccination », a déclaré Todd Handcock de Collinson Group, qui propose une multitude de services liés aux voyages. tels que l’assurance et l’exploitation des salons d’aéroport.

Selon Our World in Data, seulement 22,26% des personnes en Asie ont reçu au moins une dose de vaccin Covid-19. En comparaison, ce chiffre est de 53,03 % aux États-Unis et de 63,56 % au Royaume-Uni