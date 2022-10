L’Asie ouvre ses portes aux voyages – à l’exception de la Chine

Hong-Kong (CNN) — Partout en Asie, les frontières s’ouvrent et les mesures de quarantaine sont levées alors que même les derniers pays qui s’accrochent aux restrictions de Covid adoptent un retour aux voyages.

Sauf, c’est-à-dire, dans un pays : la Chine.

Après avoir vu leurs économies battues par près de trois ans d’arrêt des voyages, plusieurs pays de la région ont rouvert leurs portes au cours des derniers mois, apportant un soulagement non seulement à leurs industries touristiques, mais à des millions de résidents aux prises avec l’insécurité de l’emploi et la famille séparations pendant la pandémie.

Mais en Chine – qui a vu sa propre économie souffrir d’une politique stricte de zéro Covid impliquant des contrôles frontaliers stricts, des verrouillages instantanés et des quarantaines obligatoires – il ne semble pas y avoir de fin en vue aux restrictions, malgré la frustration croissante du public.

L’espoir que Pékin pourrait assouplir sa politique après le très attendu Congrès du Parti communiste plus tard ce mois-ci est tombé après que le Quotidien du Peuple, géré par l’État, ait décrit mardi l’approche comme le “meilleur choix”.

“Dans des moments comme celui-ci, nous devons réaliser que le” zéro-Covid dynamique “est durable et doit être suivi”, a-t-il déclaré dans un commentaire, soulignant les épidémies en cours dans le pays.

Il a ajouté que la politique zéro-Covid avait minimisé l’impact économique du virus et contribué à maintenir le taux de mortalité à un faible niveau. “Nous ne pouvons pas assouplir les (mesures) de prévention et de contrôle”, a-t-il déclaré.

Alors que la Chine poursuit sa politique zéro Covid, une nouvelle vidéo montre des gardes armés se tenant devant un aéroport pour la faire respecter, plus de deux ans après le début de la pandémie. Rapports d’Erin Burnett de CNN.

Certaines parties de l’Asie de l’Est s’ouvrent

La position de la Chine signifie qu’elle est une valeur aberrante même en Asie de l’Est, où les gouvernements ont été les plus lents à mettre fin aux restrictions de Covid.

Pendant une grande partie de la pandémie, le zéro-Covid était la norme dans une grande partie de la région – de nombreux pays et territoires continuant de restreindre même lorsque les vaccins sont devenus largement disponibles en 2021.

Hong Kong – une ville chinoise semi-autonome qui a des politiques frontalières distinctes de celles du continent – ​​a mis fin à ce qui était autrefois l’un des accords de quarantaine les plus stricts au monde en septembre. La décision a été célébrée par les résidents en manque de vacances, les propriétaires d’entreprises et les ministères dépendant du tourisme.

Toujours en septembre, l’île autonome de Taïwan s’est encore ouverte en reprenant l’entrée sans visa pour les visiteurs en provenance de pays comme les États-Unis et l’Union européenne. Cela est intervenu après que le gouvernement a réduit sa quarantaine obligatoire de sept à trois jours pour les arrivées internationales à partir de juin.

Des gens marchent dans une rue commerçante d’un quartier touristique de Kyoto, au Japon, le 11 octobre. Fred Mery/AFP/Getty Images

Le Japon, l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Asie, a rouvert en grande pompe en juin 2022 – bien qu’il n’autorise les touristes qu’à venir en groupes organisés plutôt qu’en tant qu’individus.

Les touristes ont tardé à revenir et, sentant peut-être l’impopularité de cette approche, le Japon a cédé en septembre, ouvrant ses portes aux touristes individuels sans limite quotidienne du nombre d’entrants.

Les résultats ont été rapides, Trip.com, fournisseur de services de voyages internationaux basé à Singapour, signalant une augmentation des réservations et des recherches pour le Japon ce mois-là. Le pic le plus élevé est venu de la Corée du Sud, qui a enregistré une augmentation de 194 % des réservations au Japon, mais des augmentations similaires ont été signalées dans des pays européens comme l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

La Corée du Sud a levé les exigences de quarantaine pour tous les voyageurs internationaux, quels que soient leur nationalité et leur statut vaccinal, en juin.

Et il semble que l’offre ait porté ses fruits. Le pays a enregistré près de 311 000 arrivées, dont plus de la moitié étaient des touristes, en août, contre seulement 97 000 arrivées au cours de la même période l’année dernière, selon le Service coréen d’informations statistiques.

Hong Kong tente de se revitaliser après la pandémie de Covid-19 en ramenant de nombreuses attractions touristiques. Rapports de Kristie Lu Stout de CNN.

La longueur d’avance de l’Asie du Sud-Est

Certains pays d’Asie du Sud-Est, dont les économies dépendent fortement du tourisme, ont pris une longueur d’avance sur leurs homologues d’Asie de l’Est en commençant à s’ouvrir l’année dernière – et en récoltent déjà les fruits.

Le Vietnam a commencé à autoriser les voyageurs étrangers à visiter des lieux désignés dans le cadre d’un programme de passeport vaccinal en novembre dernier et a entièrement rouvert en mars, trois mois plus tôt que prévu initialement.

En 2019, le tourisme représentait 12 % du PIB du pays et les autorités sont impatientes de revenir à ces niveaux d’avant la pandémie. Le Vietnam a accueilli 1,87 million de visiteurs internationaux au cours des neuf premiers mois de cette année, soit 16 fois plus qu’à la même période en 2021, selon les statistiques gouvernementales.

Les voyageurs font la queue au comptoir Vietnam Airlines JSC à l’aéroport international d’Incheon en Corée du Sud le 8 septembre 2022. Seong Joon Cho/Bloomberg/Getty Images

“Tous les indicateurs de l’industrie du tourisme se sont miraculeusement rétablis”, a déclaré Nguyen Trung Khanh, directeur général de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, selon le site d’information gouvernemental VietnamNet.

“Grâce à l’explosion de touristes nationaux après l’épidémie de Covid-19, après la moitié de l’année, l’industrie a déjà atteint les objectifs fixés pour l’année entière.”

La Thaïlande a commencé à autoriser les voyageurs entièrement vaccinés en novembre dernier, dans le cadre d’un programme qui a été brièvement suspendu lors de la propagation de la variante Omicron. Il a relancé le programme au début de cette année et a continué d’assouplir les restrictions ces derniers mois.

Les touristes et les habitants parcourent un marché de rue à Phuket, en Thaïlande, le 2 octobre. André Malerba/Bloomberg/Getty Images

À l’automne, les responsables thaïlandais étaient en fête. Plus d’un million de touristes sont arrivés rien qu’en septembre, a déclaré la porte-parole du gouvernement Anucha Burapachaisri – et le gouvernement espère atteindre 10 millions de visiteurs pour toute l’année.

Il est toujours inférieur aux niveaux pré-pandémiques ; La Thaïlande a accueilli près de 40 millions de visiteurs en 2019. Mais le pays est fermement sur la voie de la reprise, le tourisme devant atteindre 80 % des niveaux d’avant la pandémie d’ici l’année prochaine, selon Burapachaisri.

Même avec le ralentissement économique mondial, la Thaïlande n’est pas trop inquiète. “Pendant l’hiver, les touristes européens veulent échapper au froid en Thaïlande”, a déclaré le ministre des Finances du pays, Arkhom Termpittayapaisith, en octobre.

Des clients dans un bar de Phuket, en Thaïlande, le 30 septembre. André Malerba/Bloomberg/Getty Images

La Chine l’homme étrange

De telles réouvertures contrastent fortement avec la situation en Chine continentale, où les gens se sont habitués à la possibilité d’être pris dans des blocages instantanés.

La semaine dernière, la Chine a interdit aux 22 millions d’habitants du Xinjiang de quitter la région lors d’une épidémie de Covid-19 – quelques semaines seulement après avoir commencé à assouplir les restrictions d’un verrouillage antérieur.

Des points chauds touristiques ont également été touchés – l’ancienne ville de Pingyao, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a imposé un verrouillage instantané après avoir découvert seulement deux cas. La ville de Zhangjiajie, qui abrite un parc national pittoresque, s’est enfermée pour un seul cas. Et la semaine dernière, des centaines de touristes se sont retrouvés bloqués dans un aéroport de la préfecture de Xishuangbanna, dans la province du Yunnan, en raison d’un verrouillage instantané.

Des habitants se tiennent derrière une ligne de cordon sur un étal de fruits dans le district de Tianshan à Urumqi, Xinjiang, Chine, le 5 septembre. Str/Reuters

Les responsables sont en état d’alerte à moins d’une semaine avant que le Parti communiste au pouvoir en Chine ne tienne son congrès national de deux décennies, où le dirigeant Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat au pouvoir sans précédent.

Les autorités du pays se sont efforcées de faciliter la préparation du congrès – une période particulièrement sensible – en resserrant les règles déjà strictes de Covid et en déclarant davantage de verrouillages.

Il y a d’autres signes que le zéro-Covid pourrait être là pour rester. Plus tôt cette semaine, les autorités du district de Pudong à Shanghai ont publié en ligne qu’elles cherchaient à embaucher plus de 500 travailleurs de Covid sur un contrat de deux ans afin d’effectuer un « travail de prévention et de contrôle communautaire ».

Le message a été publié sur le compte WeChat officiel du bureau de district et vu par CNN, mais a depuis été supprimé.

Les médias d’État ont également intensifié leur défense du zéro-Covid ces derniers jours. Dans un commentaire séparé publié mercredi, le Quotidien du Peuple a affirmé que certains pays avaient rouvert parce qu’ils n’avaient pas le choix après avoir échoué à “contrôler efficacement l’épidémie en temps opportun”.

Il a fait valoir que les épidémies aux États-Unis et au Japon étaient la preuve des “conséquences graves” de l’assouplissement des restrictions – malgré le fait que les deux pays aient vu leurs cas diminuer depuis le pic de l’été.

“Ce n’est qu’en insistant sur le zéro-Covid dynamique que nous pourrons éviter d’énormes pertes causées par une épidémie incontrôlable”, lit-on dans le commentaire. “C’est précisément grâce à notre insistance sur le zéro-Covid dynamique que nous avons protégé au maximum la vie et la santé des gens.”