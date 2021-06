L’Asie fait face à une «route cahoteuse» alors que les cas de Covid restent élevés

Des pays comme l’Indonésie, la Malaisie et le Népal ont récemment fait face à une forte augmentation des cas, tandis que les niveaux d’infection restent élevés dans d’autres endroits. Des pays comme Singapour, la Corée du Sud, le Japon et la Chine ont également été confrontés à des poches d’épidémie ces derniers temps.

L’Inde a été le pays le plus touché cette année, souffrant d’une deuxième vague dévastatrice où les cas ont fortement augmenté entre février et début mai. Bien que le nombre d’infections signalées quotidiennement ait considérablement diminué par rapport à un pic de plus de 414 000 cas par jour, la nation sud-asiatique signale toujours en moyenne 50 000 cas par jour.

Bien qu’il ne soit pas clair si la variante est plus mortelle que les souches précédentes, sa transmissibilité accrue, en particulier dans les environnements à faible inoculation et à distance sociale minimale, implique qu’elle infectera probablement plus de personnes en termes absolus, selon les analystes du cabinet de conseil en risques politiques, Eurasia Group .

« Les pays avec des populations plus jeunes et des climats plus humides pourraient donc connaître des épidémies plus graves que les vagues précédentes, même si les proportions de jeunes atteints d’une maladie grave restent les mêmes », ont déclaré les analystes du groupe Eurasia dans une note récente. Ils ont ajouté que dans de nombreux marchés émergents, il existe un risque croissant de systèmes de santé submergés.

L’Asie est loin derrière Amérique du Nord et Europe en ce qui concerne les vaccins. Les données ont montré qu’un peu plus de 23% de la population a reçu au moins une dose de vaccin Covid, contre plus de 40% ou plus dans les deux autres régions.

« Nous n’en sommes en aucun cas à travers cela », a déclaré Neumann de HSBC. « Cela signifie que lorsque nous examinons le troisième trimestre, il existe toujours un risque d’au moins des poches de perturbations. Nous avons juste besoin de ces vaccins. Nous avons besoin de plus d’approvisionnement. Nous devons les déployer. »