L’Asie du Sud-Est se tourne vers les viandes alternatives alors que la lutte contre le changement climatique s’intensifie

Des emballages de « Impossible Burger » et Beyond Meat sont sur une étagère à vendre le 15 novembre 2019 à New York. Les alternatives végétariennes aux burgers et saucisses connaissent un certain engouement dont les géants de la viande veulent aussi profiter.

La réduction de la consommation de viande et de produits laitiers pourrait être la clé de la crise climatique en Asie du Sud-Est, selon les experts.

Mais les consommateurs vont-ils mordre ?

Si la région veut contenir le réchauffement climatique, elle doit réduire la production de protéines animales et passer à des sources végétales, cultivées et autres d’ici 2030, selon un rapport d’Asia Research Engagement (ARE), une organisation basée à Singapour axée sur l’investissement dans le développement durable.

D’ici 2060, les protéines alternatives autour de l’Asie du Sud-Est et d’autres pays d’Asie-Pacifique devront représenter plus de la moitié de la production de protéines, ajoute le rapport.

« Pour y parvenir, il faudra un financement dédié, nécessitant un engagement soutenu de la part de l’industrie alimentaire asiatique, des investisseurs et des banques », a-t-il déclaré.

La production animale à grande échelle est largement considérée comme un émetteur majeur d’émissions de carbone ainsi que comme le principal responsable de la déforestation et de la perte de biodiversité. C’est parce que les fournisseurs défrichent les forêts pour cultiver des aliments pour animaux comme le tourteau de soja et construire de nouvelles fermes.

Selon le rapport, la production animale laisse une plus grande marque environnementale que toutes les cultures comestibles combinées car elle est plus gourmande en ressources et utilise plus de terres, d’eau, d’animaux et d’antibiotiques.

Bien qu’il s’agisse d’un problème mondial, il est particulièrement important pour les pays asiatiques car le continent fournit plus de la moitié des protéines animales mondiales, y compris les animaux terrestres et les fruits de mer, a déclaré ARE dans son rapport.

De plus, la région abrite certaines des populations à la croissance la plus rapide, ce qui a fait augmenter la consommation de viande.

En 2020, la Malaisie et le Vietnam ont consommé entre 8,9 et 12,3 kilogrammes de protéines par habitant provenant de la viande et des fruits de mer, bien au-dessus du niveau recommandé de 5,1 kilogrammes recommandé par la Commission EAT-Lancet, un groupe mondial de scientifiques, selon les données de l’ARE.

« C’est doublement problématique car une partie importante du soja utilisé pour nourrir les animaux d’élevage en Asie est importée du Brésil, d’Argentine et du Paraguay », a déclaré Mirte Gosker, directrice générale de The Good Food Institute Asia Pacific, un groupe de réflexion axé sur les protéines alternatives. CNBC. Cela ajoute à l’empreinte environnementale globale de la production animale.