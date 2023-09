L’Asie du Sud-Est organise son premier exercice naval conjoint alors que Pékin renforce son assurance en mer de Chine méridionale

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a lancé mardi son premier exercice naval conjoint, à un moment où plusieurs pays membres réagissent plus fortement à l’affirmation croissante de la Chine dans la région.

Les exercices sans combat, appelés Exercice de solidarité de l’ASEAN, comprennent des opérations conjointes de patrouille maritime, des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que des secours humanitaires et en cas de catastrophe, a déclaré le chef militaire indonésien, l’amiral Yudo Margono.

Il a déclaré que l’exercice de cinq jours dans les eaux indonésiennes de Natuna visait à renforcer les liens militaires entre les pays de l’ASEAN et à renforcer l’interopérabilité. Les exercices impliquent également des groupes civils impliqués dans l’aide humanitaire et la prévention des catastrophes.

Les pays de l’ASEAN ont déjà participé à des exercices navals avec d’autres pays, notamment les États-Unis et la Chine, mais les exercices de cette semaine sont les premiers impliquant uniquement le bloc et sont interprétés par beaucoup comme un signal adressé à la Chine.

La « ligne à neuf traits » de la Chine, qu’elle utilise pour délimiter ses revendications sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale, l’a placée dans des affrontements tendus avec ses rivaux rivaux, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines, les bateaux de pêche et les navires militaires chinois devenant de plus en plus nombreux. agressif dans les eaux contestées.

La ligne chevauche également une section de la zone économique exclusive indonésienne s’étendant des îles Natuna. Margono a initialement déclaré que les exercices auraient lieu dans la mer de Natuna Nord, au bord de la mer de Chine méridionale, une ligne de fracture dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine, à la suite de réunions des responsables de la défense de l’ASEAN à Bali en juin.

Cependant, l’Indonésie, qui assure la présidence tournante de l’ASEAN cette année, a décidé de déplacer les exercices vers les îles Natuna du Sud, loin de la zone contestée, apparemment pour éviter toute réaction de Pékin.

La Chine et l’ASEAN ont signé en 2002 un accord non contraignant appelant les nations rivales à éviter toute action agressive susceptible de déclencher des conflits armés, notamment l’occupation d’îlots et de récifs stériles, mais les violations ont persisté.

La Chine a fait l’objet de vives critiques pour sa militarisation de la mer de Chine méridionale stratégique, mais affirme qu’elle a le droit de construire sur ses territoires et de les défendre à tout prix.

« Ceux qui mènent des activités d’exploration ou d’activités dans cette zone ne doivent pas violer le territoire de l’Etat », a déclaré Margono après une cérémonie d’ouverture de l’exercice à laquelle ont participé des dirigeants militaires de l’ASEAN sur l’île de Batam, près de Singapour. « Cela a été clairement réglementé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’ASEAN envoyait un message plus fort contre les revendications territoriales concurrentes de la Chine en mer de Chine méridionale, Margono a répondu : « Nous avons adopté une position ferme ».

Il a déclaré aux journalistes que l’ASEAN avait accepté d’organiser des exercices militaires chaque année. À l’avenir, ils seront étendus à des exercices de guerre complets impliquant l’armée, la marine et l’armée de l’air, a-t-il indiqué.

L’Indonésie et la Chine entretiennent des relations généralement positives, mais Jakarta a exprimé son inquiétude face à ce qu’elle considère comme un empiètement chinois dans sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale. Les activités accrues des navires des garde-côtes chinois et des bateaux de pêche dans la région ont énervé Jakarta, incitant sa marine à mener un vaste exercice en juillet 2020 dans les eaux autour de Natuna.

Malgré sa position officielle d’État non demandeur dans la mer de Chine méridionale, l’Indonésie a renommé une partie de cette mer en 2017 Mer de Natuna du Nord pour souligner son affirmation selon laquelle la zone, qui comprend des gisements de gaz naturel, fait partie de sa zone économique exclusive. De même, les Philippines ont nommé une partie de ce qu’elles considèrent comme leurs eaux territoriales la mer des Philippines occidentale.

Le Vietnam, l’un des quatre États demandeurs de l’ASEAN, a exprimé ses inquiétudes quant à la transformation par la Chine de sept récifs controversés en îles artificielles, dont trois avec des pistes d’atterrissage, qui ressemblent désormais à de petites villes armées de systèmes d’armes.

Deux membres de l’ASEAN, le Cambodge et le Laos, tous deux alliés de la Chine, se sont opposés à l’utilisation d’un langage fort contre Pékin dans ces différends.