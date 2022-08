L’Asie du Sud-Est exhorte les États-Unis et la Chine à éviter toute provocation à propos de Taïwan

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est appelle au calme dans le détroit de Taiwan, exhortant contre toute “action provocatrice” à la suite d’une visite à Taipei de la présidente américaine Nancy Pelosi qui a exaspéré Pékin.

Dans une rare déclaration sur de telles questions du groupe des 10 nations, dont certains membres dérivent davantage vers la Chine dans l’allégeance et d’autres vers les États-Unis, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN réunis à Phnom Penh, au Cambodge, ont déclaré jeudi qu’ils craignaient que la situation ne puisse ” déstabiliser la région et pourrait éventuellement conduire à des erreurs de calcul, à de graves confrontations, à des conflits ouverts et à des conséquences imprévisibles entre les grandes puissances ».

Pelosi a reçu un accueil euphorique en tant que premier orateur de la Chambre des États-Unis et haut responsable américain à visiter depuis plus de 25 ans, et la Chine a rapidement réagi en annonçant plusieurs exercices militaires à proximité.

La Chine revendique l’île autonome de Taïwan comme son territoire et s’oppose à tout engagement des responsables taïwanais avec des gouvernements étrangers.

Pékin a accusé les États-Unis d’avoir rompu le statu quo avec la visite de Pelosi, tandis que les États-Unis insistent sur le fait qu’il n’y a eu aucun changement dans leur position d'”une seule Chine” consistant à reconnaître le gouvernement de Pékin, tout en permettant des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

D’un autre côté, avec la récente augmentation des activités militaires de la Chine autour de Taïwan, Washington accuse Pékin de ne plus accepter le statu quo.

Peu de temps après l’atterrissage de Pelosi mardi soir, la Chine a annoncé des exercices de tir réel qui auraient commencé cette nuit-là, ainsi que des exercices de quatre jours à partir de jeudi. L’armée de l’air de l’Armée populaire de libération a également fait voler un contingent de 21 avions de combat vers Taïwan.

Entre-temps, les États-Unis disposent d’un groupe de porte-avions et d’autres actifs navals dans la région.

Dans leur déclaration, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont appelé à une “retenue maximale” et à toutes les parties de “s’abstenir de toute action provocatrice”.

“Le monde a un besoin urgent de sagesse et de responsabilité de la part de tous les dirigeants pour défendre le multilatéralisme et le partenariat, la coopération, la coexistence pacifique et une concurrence saine pour nos objectifs communs de paix, de stabilité, de sécurité et de développement inclusif et durable”, ont-ils déclaré.

“Nous devons agir ensemble et l’ASEAN est prête à jouer un rôle constructif pour faciliter un dialogue pacifique entre toutes les parties, notamment en utilisant les mécanismes dirigés par l’ASEAN pour désamorcer les tensions, pour sauvegarder la paix, la sécurité et le développement dans notre région.”

L’ASEAN est composée du Brunei, du Cambodge, de l’Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam.

David Rising, l’Associated Press