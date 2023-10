L’Asie du Sud-Est envisage de ne pas intervenir sur les règles de l’IA, défiant les ambitions de l’UE | Actualités technologiques

Les pays d’Asie du Sud-Est adoptent une approche favorable aux entreprises en matière de réglementation de l’intelligence artificielle, ce qui constitue un revers face aux efforts de l’Union européenne en faveur de règles harmonisées à l’échelle mondiale qui s’alignent sur son propre cadre strict.

Reuters a examiné un projet confidentiel du « guide sur l’éthique et la gouvernance de l’IA » de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), composé de 10 membres, dont le contenu n’a pas été rapporté auparavant.

Trois sources ont déclaré à Reuters que le projet était distribué aux entreprises technologiques pour obtenir leurs commentaires et qu’il devrait être finalisé fin janvier 2024 lors de la réunion des ministres du numérique de l’ASEAN. Les entreprises qui l’ont reçu incluent Meta, IBM et Google.

Plus tôt cette année, des responsables de l’UE ont effectué une tournée dans les pays asiatiques dans le but de convaincre les gouvernements de la région de suivre son exemple en adoptant de nouvelles règles en matière d’IA pour les entreprises technologiques, qui incluent la divulgation des contenus protégés par le droit d’auteur et générés par l’IA.

Contrairement à la loi européenne sur l’IA, le « guide sur l’IA » de l’ASEAN demande aux entreprises de prendre en compte les différences culturelles des pays et ne prescrit pas de catégories de risques inacceptables, selon la version actuelle examinée. Comme toutes les politiques de l’ASEAN, elle est volontaire et vise à guider les réglementations nationales.

Avec près de 700 millions d’habitants et plus d’un millier de groupes ethniques et de cultures, les pays d’Asie du Sud-Est appliquent des règles très divergentes en matière de censure, de désinformation, de contenu public et de discours de haine, qui pourraient probablement affecter la réglementation de l’IA. La Thaïlande, par exemple, a des lois interdisant de critiquer sa monarchie.

Les responsables technologiques affirment que l’approche relativement non interventionniste de l’ASEAN est plus favorable aux entreprises, car elle limite le fardeau de la conformité dans une région où les lois locales existantes sont déjà complexes et permet davantage d’innovation.

« Nous sommes également heureux de constater que ce guide s’aligne étroitement sur d’autres cadres d’IA de premier plan, tels que le cadre de gestion des risques de l’IA du NIST aux États-Unis », a déclaré Stephen Braim, vice-président des affaires gouvernementales d’IBM Asie, faisant référence aux directives volontaires élaborées par le département américain. de l’Institut national des normes et de la technologie du commerce.

Meta et Google n’ont pas répondu à la demande de commentaire.

AVANTAGES VS DANGER

Le guide, qui est destiné à être révisé périodiquement, exhorte les gouvernements à aider les entreprises en finançant la recherche et le développement et met en place un groupe de travail des ministres du numérique de l’ASEAN sur la mise en œuvre de l’IA.

De hauts responsables de trois pays de l’ASEAN se sont déclarés optimistes quant au potentiel de l’IA en Asie du Sud-Est et estiment que l’UE a été trop prompte à faire pression en faveur d’une réglementation avant d’avoir pleinement compris les inconvénients et les avantages de cette technologie.

Le guide de l’ASEAN conseille aux entreprises de mettre en place une structure d’évaluation des risques liés à l’IA et une formation à la gouvernance de l’IA, mais laisse les détails aux entreprises et aux régulateurs locaux.

« Nous considérons qu’il s’agit de mettre en place des ‘garde-corps’ pour une IA plus sûre », a déclaré un responsable à Reuters. « Nous voulons toujours de l’innovation. »

Le guide met en garde contre les risques d’utilisation de l’IA à des fins de désinformation, de « deepfakes » et d’usurpation d’identité, mais laisse à chaque pays le soin de trouver la meilleure façon de réagir.

D’autres pays asiatiques, comme le Japon et la Corée du Sud, ont signalé des approches tout aussi souples en matière de réglementation de l’IA, jetant le doute sur l’ambition de l’UE d’établir une norme mondiale pour la gouvernance de l’IA basée sur les règles qui s’appliqueraient à ses 27 États membres.

L’impulsion de l’UE est motivée par les inquiétudes de Bruxelles concernant le rythme rapide du développement de l’IA et ses effets sur les droits civils et la sécurité, qui ont placé le contrôle des risques et leur application au centre de la législation proposée.

Même si l’ASEAN n’a aucun pouvoir pour légiférer, sa préférence pour que les États membres prennent leurs propres décisions politiques place ces pays sur une voie nettement différente de celle de l’UE.

Les luttes de l’UE pour créer un consensus mondial sur la réglementation de l’IA contrastent avec sa campagne plutôt réussie de la dernière décennie pour établir des lois sur la protection des données qui sont devenues un modèle pour d’autres grandes économies du monde.

« Ce qui nous semble important, c’est d’avoir des principes similaires », a déclaré à Reuters un porte-parole de la Commission européenne. « Nous ne recherchons pas une harmonisation complète, car nous sommes conscients des différences culturelles, mais nous considérons les principes sous-jacents comme importants. »

Des responsables et des législateurs européens ont déclaré à Reuters que le bloc poursuivrait ses négociations avec les États d’Asie du Sud-Est pour s’aligner sur des principes plus larges.

« Si nous voulons que l’IA soit utilisée à bon escient, nous devons nous unir sur les principes fondamentaux des droits de l’homme », a déclaré à Reuters la ministre néerlandaise de la numérisation, Alexandra van Huffelen. « Je ne pense pas que nous soyons très loin du fait que nous ne puissions pas combler les différences. »