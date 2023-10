L’Asie du Sud devrait connaître une croissance de près de 6 % cette année, ce qui en ferait la région à la croissance la plus rapide au monde.

NEW DELHI (AP) — L’Asie du Sud devrait connaître une croissance de 5,8 % cette année, ce qui en ferait la région à la croissance la plus rapide au monde, même si le rythme reste inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, a annoncé mardi la Banque mondiale.

La dernière mise à jour sur le développement de l’Asie du Sud de la Banque mondiale prévoit que la croissance dans la région ralentira légèrement à 5,6 % en 2024 et 2025, à mesure que les rebonds post-pandémiques s’estompent et que la réduction de la demande mondiale pèse sur l’activité économique.

Avec près de 6 % cette année, la région connaît une croissance plus rapide que tous les autres marchés émergents, a déclaré Franziska Ohnsorge, économiste en chef de l’organisation pour l’Asie du Sud.

« Alors que l’inflation et les taux d’intérêt élevés ont enlisé de nombreux marchés émergents, l’Asie du Sud semble aller de l’avant », note la Banque mondiale dans son rapport.

Néanmoins, « pour tous les pays d’ici, cela représente un ralentissement par rapport aux niveaux d’avant la pandémie », a déclaré Ohnsorge, ajoutant que la croissance n’était pas assez rapide pour atteindre les divers objectifs de développement fixés par les pays de la région.

Malgré les progrès réalisés, la région a encore un long chemin à parcourir, indique le rapport. Le revenu par habitant en Asie du Sud est d’environ 2 000 dollars, soit un cinquième du niveau de l’Asie de l’Est et de la région Pacifique. Les taux de croissance actuels, bien qu’ils soient élevés, ne suffisent pas pour permettre aux pays d’Asie du Sud d’atteindre le statut de pays à revenu élevé en une génération, selon le document. De plus, la croissance n’est pas nécessairement égale.

L’Inde, qui représente l’essentiel de l’économie régionale, devrait rester robuste avec une croissance de 6,3 % au cours de l’exercice 2023-24, tandis que d’autres pays comme les Maldives et le Népal devraient également connaître une croissance grâce à un rebond du tourisme.

Mais la situation est plus sombre dans d’autres pays. La croissance du Bangladesh pourrait ralentir à 5,6 %, tandis que les projections pour la croissance du Pakistan – seulement 1,7 % – sont inférieures au taux de croissance de sa population, a indiqué la Banque mondiale. Le Sri Lanka, dont l’économie s’est effondrée l’année dernière, se remet lentement d’une grave récession, mais le La semaine dernière, le FMI a renoncé à débloquer une deuxième tranche d’un plan de financement après avoir conclu que le pays n’avait pas réussi à faire suffisamment de progrès en matière de réformes économiques.

La Banque mondiale a déclaré qu’une autre préoccupation était que la dette publique des pays d’Asie du Sud atteignait en moyenne 86 % du PIB en 2022, ce qui est plus élevé que celui des autres marchés émergents. Il a ajouté que le niveau élevé de la dette pourrait accroître le risque de défaut de paiement et augmenter les coûts d’emprunt.

Les perspectives économiques de la région pourraient également être affectées par le ralentissement de l’économie chinoise et sont vulnérables à de nouveaux chocs dus aux catastrophes naturelles, devenues plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique, indique le rapport.

Ohnsorge a déclaré que les gouvernements d’Asie du Sud pourraient améliorer les conditions fiscales en saisissant les opportunités de transition énergétique, ce qui pourrait créer des emplois, réduire la dépendance aux importations d’énergie et réduire les niveaux de pollution.

« Près d’un dixième des travailleurs de la région occupent des emplois à forte intensité de pollution », dont beaucoup sont concentrés parmi les travailleurs informels et peu qualifiés qui sont plus vulnérables aux changements du marché du travail, a déclaré la Banque mondiale. La région est actuellement à la traîne par rapport aux autres dans l’adoption de technologies économes en énergie et la création de davantage d’emplois verts, a ajouté Ohnsorge.

La Banque mondiale a également publié mardi sa dernière mise à jour sur le développement de l’Inde, qui révèle que malgré un environnement économique mondial difficile, l’Inde était l’une des principales économies à la croissance la plus rapide au cours de l’exercice précédent, avec un taux de 7,2 %. Cela le place au deuxième rang parmi les pays du Groupe des 20 et représente presque le double de la moyenne des économies de marché émergentes, selon le rapport.

Alors que les défis mondiaux devraient persister en raison des taux d’intérêt élevés, des tensions géopolitiques et de la faiblesse de la demande mondiale, la croissance économique globale devrait ralentir à moyen terme. La Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB de l’Inde pour l’exercice en cours sera de 6,3 %, ce qui est principalement dû à des facteurs externes et à la diminution de la demande refoulée après la pandémie de COVID-19.