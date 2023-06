L’Asie doit atteindre le zéro net avant que le monde ne puisse le faire, déclare le PDG de Petronas

« La majeure partie des émissions [that] devraient émettre seront produites en Asie à l’avenir », a déclaré Tengku Muhammad Taufik à JP Ong de CNBC mardi en marge de l’Energy Asia à Kuala Lumpur, en Malaisie.

L’Asie doit atteindre le zéro net avant que le monde ne puisse le faire, selon le PDG de la société pétrolière et gazière publique malaisienne Petronas.

Les gouvernements du monde ont convenu dans l’accord de Paris sur le climat de 2015 de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C, par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre leurs efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5°C.

Selon un Rapport de mars de l’Agence internationale de l’énergie, les émissions des économies en développement et des marchés émergents d’Asie ont augmenté plus que les autres régions en 2022, en hausse de 4,2 %. Plus de la moitié de cette augmentation est attribuée à la production d’électricité au charbon.