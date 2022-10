L’Asie aurait le plus à perdre si la fragmentation économique s’aggravait

L’Asie-Pacifique a plus à perdre que toute autre région si le système commercial mondial se divise à la suite de tensions géopolitiques, a averti le Fonds monétaire international. Les pays d’Asie et du Pacifique pourraient perdre plus de 3% de leur produit intérieur brut si le commerce est interrompu dans les secteurs touchés par les récentes sanctions américaines contre la Chine et si les barrières non tarifaires dans d’autres domaines sont relevées aux “niveaux de l’ère de la guerre froide”. a déclaré le FMI dans une étude publiée vendredi. C’est deux fois le montant des pertes annuelles mondiales projetées. Les secteurs des pays asiatiques contraints de se contracter en raison de la réduction des échanges pourraient subir des pertes d’emplois moyennes pouvant atteindre 7%, a ajouté le FMI. “Lorsque nous parlons de la progression de l’incertitude commerciale croissante et des mesures plus restrictives, [it] finira par dégénérer en fragmentation là où le monde est divisé”, a déclaré vendredi Krishna Srinivasan, directeur du département Asie et Pacifique du FMI, lors d’une conférence de presse à Singapour.

L’Asie a plus à perdre que toute autre région si le système commercial mondial se divise, a averti le Fonds monétaire international. Olivier Douliery | AFP | Getty Images

“L’Asie risque de perdre beaucoup parce qu’elle est un acteur clé des chaînes d’approvisionnement mondiales et dans un monde fragmenté, elle risque de perdre plus que n’importe qui d’autre.”

Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine

Des signes de fragmentation mondiale sont apparus lors de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018. Mais des signes plus inquiétants, tels que la guerre russo-ukrainienne, sont apparus depuis. Les sanctions contre la Russie ont ajouté encore plus d’incertitude autour des relations commerciales, a déclaré le FMI. L’incertitude politique autour du commerce, et pas seulement les restrictions elles-mêmes, pourrait entraver l’activité économique alors que les entreprises suspendent les embauches et les investissements et que les nouvelles entreprises reportent leurs entrées sur les marchés, a déclaré le FMI. Par exemple, le FMI a constaté que Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine en 2018 ont réduit les investissements d’environ 3,5 % après deux ans. L’impact de la fragmentation des échanges est plus important pour les marchés émergents d’Asie et pour les entreprises fortement endettées. Le FMI a déclaré que si ses recherches se concentraient sur l’impact de la fragmentation sur le commerce, il pourrait y avoir d’autres inconvénients plus profonds, tels que le “dénouement des liens financiers”. “La fragmentation financière peut entraîner des coûts à court terme d’un dénouement rapide des positions financières, et des coûts à long terme d’une moindre diversification et d’une croissance plus lente de la productivité en raison de la réduction des investissements directs étrangers”, a déclaré le FMI.

L’organisme international exhorte les pays à annuler les restrictions commerciales dommageables et à réduire l’incertitude grâce à une communication plus claire des objectifs politiques. “Une plus grande importance peut être accordée à la numérisation, à l’investissement dans l’éducation… mais surtout, à la coopération internationale, car nous voulons éviter le risque de fragmentation… il est important que nous agissions tous maintenant, agissions ensemble”, a déclaré Srinivasan.

