L’Asie accueille favorablement les dons de vaccins américains au milieu des inquiétudes concernant le stockage à froid

Le don supplémentaire des injections Pfizer est crucial car la disparité mondiale en matière de vaccination est devenue une menace multidimensionnelle : une catastrophe humaine, une perte économique de 5 000 milliards de dollars pour les économies avancées et un contributeur à la génération de virus mutants, a déclaré Jerome Kim, le chef de l’International Vaccine Institute, une organisation à but non lucratif dédiée à la mise à disposition de vaccins dans les pays en développement.