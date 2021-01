La police poursuivait depuis des années le chef de file de la drogue présumé Tse Chi Lop, 57 ans – Reuters

Le chef présumé du plus grand syndicat du crime d’Asie et l’un des hommes les plus recherchés au monde a été arrêté aux Pays-Bas, les autorités australiennes faisant pression pour son extradition pour être jugé.

La police poursuivait le chef de file de la drogue présumé Tse Chi Lop, 57 ans, depuis des années jusqu’à son arrestation par la police néerlandaise vendredi, à la demande de la police fédérale australienne.

Dans un communiqué publié dimanche, les autorités australiennes ont déclaré qu’un homme « d’un grand intérêt » pour les forces de l’ordre avait été arrêté. Une porte-parole de la police a confirmé son nom sous le nom de Tse Chi Lop.

Tse devrait être extradé après avoir comparu devant un juge, a déclaré le porte-parole de la police néerlandaise Thomas Aling, ajoutant que son arrestation par la police nationale s’était déroulée sans incident à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol.

« Il était déjà sur la liste des personnes les plus recherchées et il a été détenu sur la base des renseignements que nous avons reçus », a déclaré Aling.

Le citoyen canadien d’origine chinoise a été comparé au baron de la drogue mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman.

Il a été nommé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) comme le chef présumé du méga-cartel asiatique connu sous le nom de « Sam Gor », un important producteur et fournisseur de méthamphétamines dans le monde.

On pense que Sam Gor blanchit ses milliards d’argent de la drogue grâce à des entreprises qui se développent dans la région du Mékong en Asie du Sud-Est – y compris les casinos, les hôtels et l’immobilier.

La police fédérale australienne a déclaré que l’arrestation de vendredi faisait suite à une opération qui en 2012-2013 avait attrapé 27 personnes liées à un syndicat du crime couvrant cinq pays.

Le groupe a été accusé d’importer « des quantités substantielles d’héroïne et de méthamphétamine » en Australie, marché depuis longtemps lucratif pour les trafiquants de drogue.

« Le syndicat a ciblé l’Australie pendant un certain nombre d’années, important et distribuant de grandes quantités de stupéfiants illicites, blanchissant les bénéfices à l’étranger et vivant de la richesse tirée du crime », a déclaré la police australienne.

Dans le cadre des raids de 2012-2013 à Melbourne, la police a saisi 9 millions de dollars australiens (7 millions de dollars américains) d’actifs, notamment de l’argent liquide, des sacs à main de créateurs, des jetons de casino et des bijoux.

L’arrestation de Tse Chi Lop près d’une décennie après le lancement de cette opération est une avancée majeure pour les autorités australiennes.

Le procureur général du pays va maintenant commencer à préparer une demande d’extradition officielle pour que le prétendu baron de la drogue soit jugé.

La plupart de la méthamphétamine asiatique provient des zones frontalières du «Triangle d’or» entre le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le sud-ouest de la Chine, qui injectent des quantités sans précédent de drogues synthétiques sur les marchés mondiaux.

Une étude de l’ONUDC indique que les groupes criminels d’Asie du Sud-Est rapportent plus de 60 milliards de dollars par an.

La production de méthamphétamine – sous forme de comprimés « yaba » ou de version « glace » cristallisée très puissante – ainsi que de kétamine et de fentanyl, a lieu principalement dans l’État de Shan, dans l’est du Myanmar, mais une grande partie des précurseurs chimiques nécessaires à leur cuisson s’écoule à travers la frontière de la Chine.

La Thaïlande a récolté en 2018 plus de 515 millions de comprimés de yaba, 17 fois la quantité pour l’ensemble de la région du Mékong il y a dix ans, a déclaré l’ONUDC.

Les transports de drogue font la une des journaux presque quotidiennement dans toute la région, les trafiquants trouvant des moyens plus créatifs d’expédier leurs produits illicites.