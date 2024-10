Lashana Lynch est enceinte ! – Va te faire foutre, va te faire foutre

Lashana Lynch a profité de cette première sur le tapis rouge pour Le chacal d’annoncer qu’elle attend son premier enfant, ce qui est très excitant pour elle. Elle a dit Vogue elle se sentait à l’aise et en contrôle dans cela, par opposition à un costume, ce qui est génial et tout – mais elle m’a un peu dérouté quand elle a dit, à propos de cette robe Ottolinger, « Je voulais garder le look vraiment simple, poignant et efficace. » Je peux penser à beaucoup d’adjectifs pour cela, très peu d’entre eux sont positifs ; Je doute que j’aurais choisi « poignant » et « simple » pour bien sûr n’en fait pas partie. Le tissu sur le dessus ressemble à ce qui se passe lorsque votre téléviseur essaie d’étirer un film au format 4:3 au format boîte aux lettres (pour être clair, cela n’a rien à voir avec elle et tout à voir avec la façon dont le tissu a été imprimé). Je suis tellement contente qu’elle soit heureuse et à l’aise, mais pour l’instant je vais emballer mes rétines et mon sillon du front, et partir.

[Photo: Michael Loccisano/Getty Images]