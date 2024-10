Lashana Lynch est enceinte et attend son premier bébé avec son mari Zackary Momoh

Lashana Lynch va être maman !

L’actrice de 36 ans a fait ses débuts avec son baby bump lors de la première new-yorkaise de sa série télévisée. Le jour du chacalannonçant qu’elle est enceinte et attend son premier bébé avec son mari Zackary Momoh. La série sera diffusée sur Peacock le 14 novembre.

Vêtue d’une robe moulante Ottolinger, Lynch raconte Vogue qu’elle voulait une robe qui donne l’impression d’honorer sa féminité. « Je me sens à l’aise et à l’aise, mais aussi responsable de moi-même. Certaines robes du tapis rouge, bien que belles et époustouflantes, donnent l’impression que vous enfilez une partie différente de vous-même, alors qu’ici, j’ai l’impression de célébrer la silhouette féminine. « .

Lachana Lynch.

Adela Loconte/Variété via Getty



En mars, Lynch a parlé avec PEOPLE de son rôle de Rita Marley, l’épouse de Bob Marley, dans le biopic. Un amournotant que sa décision de jouer dans le film a rendu ses parents très émus.

«C’est ma culture et je l’aime. Mais le fait que j’étais à l’avant-garde et que je joue quelqu’un que mes parents regardaient grandir, cela fait partie de leur identité, c’est sauvage », a déclaré Lynch.

Le film se concentre sur la relation, la famille et les luttes de Bob (Kingsley Ben-Adir) et Rita alors que le musicien devient célèbre et tente d’organiser une série de concerts pour la paix sur l’île, une histoire que les parents de Lynch connaissent de première main.

Lachana Lynch.

Joe Maher/Getty



« Quand j’ai posé des questions à mes parents, ils ne savent toujours pas vraiment comment l’articuler, ce que j’aime regarder… Comment trouvez-vous le sentiment d’avoir quitté la Jamaïque pour trouver une vie meilleure en Angleterre, c’est juste arrivé. » avoir cet enfant. Maintenant, elle est actrice et elle peut réussir ou non. Oh, en fait non, elle va jouer Rita Marley. Littéralement, ce n’est pas une onde cérébrale », a déclaré le Mathilde l’actrice a expliqué.

« Ils sont juste fiers, mais aussi très émus. Ma mère était à la première donc elle était moi pour la journée, et elle a dû prendre un jour de congé le lendemain de la première. Elle disait : « Je suis tellement émue. Je viens de pleurer en pensant à être là avec Mme Marley et la famille », a déclaré Lynch.