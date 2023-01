Lashana Lynch défie doucement le cliché de la “femme noire forte”

Lorsque Lashana Lynch a appris que la cinéaste Gina Prince-Bythewood voulait lui parler d’un projet, elle était prête à dire oui, quel qu’il soit. Elle était amoureuse du travail de Prince-Bythewood depuis “Love & Basketball”, a déclaré Lynch, 35 ans, dans une interview vidéo à Londres le mois dernier. “Je travaillerais avec elle n’importe quand.” Il s’est avéré que le projet était “The Woman King”, un drame historique se déroulant en 1823 sur une armée de femmes soldats en Afrique de l’Ouest. Prince-Bythewood avait écrit le rôle d’Izogie – un guerrier dévoué au chef du bataillon, joué par Viola Davis, et un mentor pour un combattant potentiel (Thuso Mbedu) – avec Lynch à l’esprit. “Venant d’une réalisatrice noire, cela m’a rendu si émotif parce que je me suis dit:” Wow, elle me considère vraiment comme un être humain “”, a déclaré Lynch, une actrice connue pour ses performances dans le film de James Bond “No Tie to Die” et plus récemment en tant que Captain Marvel dans “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. “Elle a considéré qui je suis, ce que j’ai fait, mais aussi des choses que je n’ai pas encore montrées au monde.”

Au fur et à mesure que le tournage de “The Woman King” progressait, le rôle a grandi alors que Lynch partageait des idées sur l’histoire d’Izogie avec Prince-Bythewood, qui en a incorporé certaines dans le scénario. Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Meilleure actrice Battle Royal : Une récolte de bannières de femmes de premier plan, dont Michelle Yeoh et Cate Blanchett, dirigent la course la plus profonde et la plus dynamique des Oscars.

Récompenses des Gouverneurs : Des stars comme Jamie Lee Curtis et Brendan Fraser ont travaillé dans une salle pleine d’électeurs de l’académie lors de l’événement, qui est considéré comme un baromètre de l’enthousiasme de l’industrie cinématographique. “Nous la connaissions juste”, a déclaré Lynch. «Elle est née seule, ce qui est assez Izogie d’elle, en fait. Elle nous a montré qui elle était et nous avons écouté. Lynch a répondu à trois questions sur les forces motrices d’Izogie. Ce sont des extraits édités de la conversation. Comment pensez-vous que le personnage d’Izogie défie les normes de genre? Dès que j’ai eu le rôle, je me suis dit : “OK, on ​​y va”. Une femme dans une armée entièrement féminine, très, très forte physiquement, mentalement – nous entrons maintenant dans ce qui, entre de mauvaises mains, serait le trope de la femme noire forte que je cherche toujours à démanteler. Et c’est une très bonne façon de le faire, en douceur. Izogie est chargée de montrer aux jeunes femmes comment leur vulnérabilité et ce qu’elles apportent organiquement peuvent être leur superpuissance. Pour moi en tant qu’acteur caractérisant Izogie, j’ai pensé: “Je veux que son énergie masculine et féminine soit tout aussi puissante et aussi visible.” Je pense que c’est ce qu’on a fait entre moi et Gina. Nous lui avons permis d’être simplement, et de ne pas penser à qui Izogie serait comparée, ou si elle serait considérée comme la femme masculine vraiment forte et physiquement construite de l’armée.