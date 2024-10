Lashana Lynch est une habilleuse directionnelle, une actrice qui, son ancien collaborateur sur le tapis rouge, Marco Capaldo, dit« aime les vêtements et les utilise comme un outil pour exprimer sa créativité ». Mais pour la première new-yorkaise de Le jour du chacal (à vous de vous gaver de Peacock aux États-Unis le 14 novembre ou de Sky au Royaume-Uni le 7 novembre), Lynch voulait quelque chose d’un peu plus personnel que les volants turbulents de Roksanda ou les paillettes gunmetal de Bond girl Dolce avec lesquelles elle a déjà fait sensation. Pour annoncer sa grossesse (une surprise pour sa co-star Eddie Redmayne aussi !), la Londonienne de 36 ans s’est tournée vers Ottolinger pour une robe qui, selon Lynch, lui faisait se sentir exactement elle-même.

Lashana Lynch, Eddie Redmayne et Ursula Corbero assistent à la première new-yorkaise de Le jour du chacal au Walter Reade Theatre de New York. Photo : Getty Images

« Je voulais garder le look vraiment simple, poignant et efficace », partage la star, qui incarne un agent tenace du MI6 équilibrant la maternité et la poursuite incessante d’un assassin nommé – vous l’aurez deviné – Le Chacal au bord de votre -. drame de siège. Ottolinger n’a pas hésité à aider Lynch à célébrer cette mentalité de boss-salope (« Je voulais un personnage désordonné depuis un moment ! ») et la féminité sous toutes ses formes : « Je me sens à l’aise et à l’aise, mais aussi en charge de moi-même. Certaines robes du tapis rouge, bien que belles et époustouflantes, donnent l’impression que vous enfilez une partie différente de vous-même, alors qu’ici, j’ai l’impression de célébrer la silhouette féminine.

Bien sûr, étant Lynch, ce n’est jamais juste une robe. Son look « non traditionnel » – complété par des bijoux Otiumberg et un sac et des chaussures Louboutin – combine la couture punk pour laquelle les créatrices d’origine suisse Christa Bösch et Cosima Gadient sont connues avec le streetwear cher à Lynch, ainsi qu’une profonde compréhension de ce que Lynch aime. ça marche pour elle. « Pour chaque première, vous voulez vous assurer de donner le meilleur de vous-même. Parfois, il est facile d’oublier que ce que l’on apporte naturellement est si beau et mérite d’être célébré à part entière », dit Lynch. « Vous n’avez pas besoin de mettre quoi que ce soit pour vous sentir magnifique sur un tapis rouge. Ici, je peux simplement être à l’aise et me détendre. C’est vraiment gentil de ma part, vraiment.

La sortie du thriller politique marque une étape majeure pour Lynch à plus d’un titre. En tant que co-productrice exécutive, elle a pu approfondir la représentation des femmes à l’écran et élever les récits qui lui tiennent à cœur – quelque chose qu’elle espère se traduire dans ses choix de style, organisés avec l’aide de Karen Clarkson. « J’ai passé de nombreuses années à essayer de comprendre ce que j’essaie de représenter sur le tapis à chaque fois que je sors un projet », explique Lynch. «J’ai beaucoup joué avec les couleurs, les textures, les longueurs et les volumes et je suis vraiment reconnaissante pour ces moments car ils m’ont aidée à grandir en tant que femme. Les rôles que je joue en ce moment brisent le plafond de verre. Et je pense que la mode devrait aussi refléter cela, c’est donc ce que fait cette robe.

Alors que Lynch entre dans le prochain chapitre de sa vie (elle garde secrète la date d’accouchement de son premier enfant avec son mari Zackary Momoh), Hollywood pourrait-elle demander un meilleur modèle ?

Jetez un œil aux coulisses du processus de préparation de Lynch ici :

Photographe : Julieta Cervantes. Cheveux : Ursula Stephen. Maquillage : Jessica Smalls. Styliste : Karen Clarkson.