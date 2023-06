L’ASFC se prépare pour la vague de voyages le week-end de la fête de l’indépendance du Canada et des États-Unis

À l’approche de la fête du Canada et de la fête de l’indépendance des États-Unis, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a partagé un rappel et les procédures frontalières prévues pour les voyageurs afin d’avoir un voyage plus fluide entre les deux pays.

Selon le rappel diffusé lundi, les employés de l’ASFC surveilleront les voyageurs pour assurer la prévention de l’entrée de marchandises nocives au Canada.

L’ASFC affirme que ses employés ont facilité l’arrivée de plus de 60 millions de voyageurs en 2022 tout en gardant plus de 1 100 armes à feu et 24 400 armes prohibées dans les rues et ont saisi plus de 41 000 kg de drogues illégales.

Pour assurer une expérience de passage frontalier fluide, l’ASFC recommande de tenir compte des conseils suivants :



Planifier à l’avance: Consultez la page Web sur les temps d’attente à la frontière et évitez de voyager pendant les heures de pointe – le lundi des jours fériés, les longs week-ends ont tendance à être les plus occupés – traversez plutôt la frontière pendant les heures creuses, comme tôt le matin.



Découvrez votre point d’entrée: Si vous utilisez une application GPS pour vous diriger vers un point d’entrée, nous vous conseillons de consulter le Répertoire des bureaux et services de l’ASFC pour connaître les informations requises pour traverser.



Utilisez la déclaration préalable pour gagner du temps: Utilisez la déclaration préalable, disponible dans les principaux aéroports du Canada, pour faire votre déclaration de douane et d’immigration à l’ASFC avant votre arrivée.



Préparez vos documents de voyage: Avoir des documents de voyage prêts vous aide à gagner du temps lors de vos déplacements, que ce soit par voie terrestre, aérienne ou maritime.



Ayez une lettre de consentement si vous voyagez avec un enfant : Ayez en main la lettre de consentement vous autorisant à voyager avec l’enfant si vous partagez la garde ou si vous n’êtes pas son parent ou son tuteur légal.



Connaissez vos limites d’exemption : Utilisez l’outil d’estimation des droits et taxes de l’ASFC pour calculer les sommes dues sur les marchandises que vous apportez à la frontière.



Transporter du cannabis: Évitez de transporter du cannabis à travers la frontière sans un permis ou une exemption autorisée par Santé Canada. Dans certaines régions des États-Unis, la possession de cannabis est une infraction pénale grave passible d’arrestation et de poursuites.



Déclarez vos biens: Préparez vos marchandises et ayez leurs reçus à portée de main lors de votre entrée au Canada. Nous vous encourageons à ne pas voyager avec des armes à feu, mais si vous choisissez de le faire, assurez-vous de consulter le site Web de l’ASFC pour connaître les règles sur l’importation d’armes à feu et d’autres marchandises réglementées et prohibées.



Apporter des feux d’artifice au Canada? : Vérifiez vos feux d’artifice et assurez-vous d’apporter ceux qui sont autorisés.



Vous venez en bateau ? : Examinez les exigences en matière de déclaration pour les plaisanciers privés avant de planifier votre voyage. Tous les voyageurs entrant au Canada par bateau doivent se présenter sans délai à l’ASFC.



Déclarez tout aliment, plante ou animal : Consultez le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) sur le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant d’importer des produits alimentaires, végétaux et animaux au Canada.



Sachez quels produits ou sous-produits de volaille vous pouvez importer: Actuellement, des conditions et des restrictions peuvent s’appliquer à certains oiseaux vivants, produits et sous-produits d’oiseaux importés des États-Unis. Des mises à jour sont en cours, alors vérifiez les dernières informations pour les voyageurs et soyez prêt à prouver l’origine de votre produit de volaille à la frontière.



Pas certain?: Demandez à un agent des services frontaliers. La meilleure chose que vous puissiez faire pour gagner du temps est d’être ouvert et honnête avec l’ASFC, selon l’agence.



