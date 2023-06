L’ASFC pensait qu’il pourrait s’agir d’un espion chinois. Un juge fédéral a qualifié les renseignements de « douteux »

L’année dernière, le gouvernement fédéral a refusé à un citoyen chinois de 68 ans la résidence permanente après avoir fait valoir qu’il avait formé des espions chinois – et qu’il pourrait en être un lui-même.

Mais une récente décision de la Cour fédérale indique que les informations utilisées par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans son évaluation du passé de Liping Geng étaient « douteuses » et « exagérées », soulevant des questions sur la crédibilité de l’aile du renseignement de l’ASFC.

Un juge de la Cour fédérale a maintenant annulé la décision de l’ASFC dans le cas de Liping Geng et a ordonné à un autre agent d’immigration de réexaminer son cas.

Geng a enseigné l’anglais dans une école en Chine qui, comme l’a écrit le juge de la Cour fédérale Richard Mosley dans une décision du 2 juin, a formé des linguistes employés par l’aile du renseignement électromagnétique de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine, connue sous le nom de troisième département ou « 3/APL ». . »

Selon la décision de Mosley, il a été chargé de passer au crible les analyses de renseignement pour déterminer si le travail de Geng en enseignant l’anglais aux étudiants – dont certains ont peut-être été employés par l’une des agences d’espionnage chinoises – signifiait qu’il était membre d’une organisation qui « qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il se livre, s’est livré ou se livrera à des actes d’espionnage contre le Canada, ou qui sont contraires aux intérêts du Canada. »

« Il est évidemment très important de prendre ce type de décisions et d’évaluations, pour protéger la sécurité du Canada, des Canadiens et de toute personne se trouvant au Canada », a déclaré l’avocate de Geng, Athena Portokalidis.

« Mais je pense que cela doit être équilibré avec la réalisation de ces conclusions sur la base de preuves crédibles et raisonnables. »

Selon l’exposé des faits convenu déposé devant la Cour fédérale, Geng était membre de l’Armée populaire de libération lorsqu’il était jeune. Pendant son service, il a obtenu l’équivalent d’un baccalauréat en chinois, anglais, mathématiques et actualité des instituts de langues étrangères de Luoyang. [LFLI].

Il a ensuite travaillé comme enseignant et maître de conférences adjoint en anglais à l’institut de 1975 à 1987.

Selon l’exposé des faits, Geng a été autorisé à entrer et à sortir au Canada pendant un certain temps et a même eu la citoyenneté une fois.

En 1989, il a été accepté à l’Université de Toronto, où il a étudié pendant neuf ans et obtenu un doctorat en littérature anglaise avant d’enseigner la matière à l’Université de Toronto et à l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il est devenu citoyen canadien en 1995, indique l’exposé des faits. Décidant que ses perspectives d’emploi à temps plein étaient meilleures en Chine, Geng est revenu en 2007 et a renoncé à sa citoyenneté canadienne (la Chine ne reconnaît pas la double citoyenneté).

Geng recevait toujours des visas pour revenir au Canada chaque année pour rendre visite à sa famille, y compris un visa à entrées multiples de dix ans.

L’ASFC a invoqué des «motifs raisonnables» pour une plainte d’espionnage

Les choses se sont compliquées pour lui lorsque, après sa retraite en 2019, sa femme a demandé à le parrainer pour la résidence permanente afin qu’il puisse retrouver la famille.

Dans les coulisses, deux des agences de renseignement du Canada avaient amassé des rapports sur lui. L’un a été rédigé par la Direction du filtrage de sécurité du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et l’autre par la Division du filtrage de sécurité nationale (SNDD) de l’ASFC.

Le rapport du SCRS d’octobre 2020 indique que l’institut de langue où Geng a enseigné « est un institut de formation militaire où les officiers et les responsables des affaires étrangères reçoivent une formation linguistique, notamment dans le but d’être affectés à des postes d’écoute ».

Le juge de la Cour fédérale, Richard Mosley, a estimé que les conséquences de la décision de refuser l’admission de Liping Geng étaient « particulièrement sévères ». (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Une évaluation de la sécurité de l’ASFC en avril 2021 a cité le rapport du SCRS et d’autres documents trouvés sur Internet pour conclure que l’école de langues relève de la structure organisationnelle de l’agence chinoise d’espionnage des signaux « et que de nombreux diplômés sont affectés aux stations de surveillance et de contrôle 3/PLA , y compris ceux ciblant les États-Unis et le Canada. »

Le rapport de l’ASFC soutient qu’« en raison de son emploi comme chargé de cours au LFLI, il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre d’une organisation, la 3/PLA, qui s’est livrée à des actes d’espionnage qui sont contre Canada et contraire aux intérêts du Canada. »

« Il existe également des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui-même s’est livré à l’espionnage », a déclaré le rapport de l’ASFC, cité dans la décision de Mosely.

L’évaluation de l’ASFC s’est également appuyée sur une déclaration faite par Geng lors d’une entrevue à l’aéroport Pearson de Toronto à l’été 2017 – selon laquelle il avait occupé le grade de «commandant adjoint» de l’armée chinoise entre 1969 et 1987, avant de déménager au Canada.

Geng a soutenu qu’il avait dit cela lorsqu’il avait été pressé par l’intervieweur de suggérer une équivalence entre son statut de professeur et un grade militaire.

« Le demandeur déclare qu’il n’a jamais été commandant adjoint de l’APL et qu’il aurait pu fournir davantage de preuves s’il avait été informé de cette préoccupation », indique la décision du Tribunal fédéral.

Les conséquences « sont particulièrement dures » : juge

Fin 2021, Geng a reçu une lettre d’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada exprimant des inquiétudes quant à savoir si son travail avec l’institut des langues signifiait qu’il était membre du troisième département chinois.

Le 17 janvier 2022, sa demande de résidence permanente a été refusée.

Geng a fait appel, arguant qu’un agent d’immigration à Hong Kong avait fait « des déductions non fondées et ignoré des preuves essentielles ».

Il a fait valoir qu’il « était déraisonnable pour l’officier de considérer que le LFLI est une organisation d’espionnage simplement parce que quelques rapports affirment que d’anciens étudiants du LFLI ont poursuivi une carrière dans 3/PLA ».

Le bureau du procureur général du Canada a fait valoir, au nom du ministre de l’Immigration, que la preuve montrait que « tous ceux qui fréquentaient l’établissement où le demandeur enseignait appartenaient ou étaient liés au renseignement militaire chinois » et que « les enseignants étaient activement faire de l’espionnage. »

Mosley ne l’a pas acheté.

« Le demandeur est un professeur de langue à la retraite de 68 ans qui a déjà été accepté comme immigrant reçu et a obtenu la citoyenneté canadienne et veut maintenant revenir ici pour partager ses années de retraite avec sa femme et sa fille, toutes deux citoyennes canadiennes, » il a écrit.

« Les conséquences de la décision de lui refuser l’admission dans ces circonstances sont particulièrement dures. À mon avis, l’agent n’a pas suffisamment abordé ces considérations. »

Mosley a statué que les conclusions tirées à la fois par la division du filtrage de sécurité nationale de l’ASFC et les agents d’immigration n’étaient pas étayées par des preuves.

« À mon avis, tant l’évaluation du NSSD que les motifs de décision de l’agent démontrent un effort trop zélé pour établir que le demandeur était membre de la 3/PLA et, à ce titre, inadmissible », a-t-il écrit.

Le juge s’est concentré sur la conclusion de l’unité de l’ASFC selon laquelle il y avait des « motifs raisonnables » de croire que Geng était lui-même un espion. Mosley a qualifié cela d’acte de dépassement.

« Cette affirmation repose sur une analyse douteuse du concept de facilitation dans le contexte de l’espionnage », écrit-il.

« À mon avis, il n’y a aucun fondement à l’idée que le demandeur s’est livré à l’espionnage simplement en enseignant l’anglais aux membres de la 3/PLA qui ont ensuite été chargés de surveiller les communications interceptées à des postes d’écoute en Chine ou à l’étranger. »

Jacqueline Roby, porte-parole de l’ASFC, a déclaré que l’agence ne commenterait pas la décision d’un juge de la Cour fédérale.

Elle a déclaré que les évaluations de filtrage de sécurité passent par deux niveaux d’examen interne par des analystes principaux de filtrage de sécurité nationale avant d’aboutir à une recommandation officielle.

« Nos analystes du filtrage de sécurité nationale possèdent des connaissances approfondies dans le domaine du filtrage de sécurité, régulièrement améliorées grâce à une formation qualifiée et à un développement professionnel continu », a-t-elle écrit.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré que le ministère ne pouvait pas non plus commenter « en raison de la législation sur la protection de la vie privée ».

« Les demandes sont évaluées au cas par cas », a ajouté le porte-parole du ministère, Jeffrey MacDonald. « Les décisions sont prises par des agents hautement qualifiés qui évaluent soigneusement et systématiquement chaque demande en fonction des critères énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et ses règlements.

Problèmes de renseignement de l’ASFC

Portokalidis a déclaré qu’elle entendait de plus en plus de collègues signaler l’utilisation de renseignements douteux dans les affaires d’immigration.

« Heureusement, lorsque les clients font appel à des représentants légaux ou à des avocats qui peuvent les aider à naviguer dans ce processus, il existe des solutions. Vous pouvez obtenir une solution. Mais pour les personnes qui n’ont tout simplement pas ces moyens ou qui ne disposent pas de ces ressources, cela peut être assez dévastatrice », a-t-elle déclaré.

Wesley Wark, chercheur principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, a déclaré que les responsables de l’ASFC « avaient clairement du mal à mener des recherches ».

« La recherche open source menée par l’ASFC était très limitée et non professionnelle », a-t-il déclaré.

« L’ASFC n’est pas une organisation de renseignement elle-même, mais elle est un consommateur de renseignements provenant d’autres ministères et organismes. Elle a une connaissance interne limitée des pratiques de renseignement des États étrangers. »

David et Elena Crenna lors de leur mariage en 2012. Elle a été déclarée inadmissible au Canada par un arbitre de l’immigration qui s’est rangé du côté d’une évaluation de l’Agence des services frontaliers du Canada qui a conclu qu’elle avait aidé le service de sécurité russe. En 2020, un juge de la Cour fédérale a annulé cette décision. (David Crenna/La Presse canadienne)

Wark a déclaré que l’affaire Geng était similaire à celle d’Elena Crenna, une ancienne traductrice russe accusée par l’unité d’enquête sur les crimes de guerre de l’ASFC d’être une espionne de l’après-guerre froide.

En 2020, le gouvernement libéral a discrètement abandonné sa poursuite contre elle après qu’un juge de la Cour fédérale a essentiellement mis au défi les avocats du ministère de la Justice et les responsables des agences frontalières de lire la définition juridique et du dictionnaire de l’espionnage.

« Il est remarquable pour moi à quel point les erreurs de jugement commises par l’ASFC dans l’affaire Liping Geng étaient similaires à celles commises dans l’affaire Elena Crenna, qui tournait également autour de » l’appartenance « à une organisation d’espionnage et de la facilitation de l’espionnage », Wark dit.

« De nos jours, les responsables impliqués dans les décisions d’immigration seront naturellement enclins à se concentrer sur toutes les dimensions d’une affaire suggérant un lien avec l’espionnage chinois, aussi marginal soit-il. Ne pas le faire serait considéré comme grave.

« Mais également, de tels cas impliquent la nécessité de prendre des précautions particulières, d’éviter la politisation et l’excès de zèle. »