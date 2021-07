L’ascension rapide de Zoom à 100 milliards de dollars a fait des acquisitions une priorité soudaine

Le fondateur de Zoom, Eric Yuan, pose devant le bâtiment du Nasdaq alors que l’écran montre le logo de la société de logiciels de visioconférence Zoom après la cérémonie de la cloche d’ouverture le 18 avril 2019 à New York. La société de logiciels de vidéoconférence a annoncé son introduction en bourse au prix de 36 $ par action, pour une valeur estimée à 9,2 milliards de dollars. Kena Betancur | Getty Images

Salesforce a eu besoin de 14 ans en tant qu’entreprise publique pour atteindre une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Pour y parvenir, il a fallu trois acquisitions de plusieurs milliards de dollars et quatre sources de revenus distinctes. Lorsque Zoom a dépassé la barre des 100 milliards de dollars l’année dernière, il était public depuis un peu plus de 14 mois. L’entreprise dépendait d’un seul produit et n’avait réalisé qu’une seule petite acquisition. Alors qu’il n’est encore qu’un bambin sur le Nasdaq, Zoom est désormais contraint d’assumer des responsabilités d’adulte pour les investisseurs, grâce à son ascension étonnamment rapide. La croissance historique de la société de chat vidéo pendant la pandémie de Covid-19 a fait passer sa capitalisation boursière de 9,2 milliards de dollars au moment de son introduction en bourse en 2019 à un pic de 159 milliards de dollars en octobre, ce qui la place provisoirement même avec Cisco. Zoom a perdu environ un tiers de sa valeur depuis lors, malgré une croissance des revenus de 191% au dernier trimestre, alors que les investisseurs se préparent à un avenir post-pandémique et que la concurrence s’intensifie, notamment de la part de Microsoft Teams. Pourtant, Zoom fait partie des 25 entreprises technologiques nord-américaines les plus valorisées et la seule de ce groupe à être devenue publique au cours des quatre dernières années. Shopify et Snap, qui sont respectivement entrés en bourse en 2015 et 2017, sont les seules sociétés du groupe qui se négocient pour un multiple plus riche des ventes.

En d’autres termes, le marché boursier donne à Zoom les outils nécessaires pour devenir un important négociateur. Et Zoom en profite en annonçant plus tôt cette semaine l’achat pour 14,7 milliards de dollars de Five9, qui vend des logiciels basés sur le cloud aux centres d’appels. « Cela leur permet d’utiliser leur monnaie pour acheter des choses qui ont un impact », a déclaré Alfred Chuang, un partenaire de la société de capital-risque Race Capital qui a précédemment cofondé BEA Systems et l’a vendu à Oracle pour 8,5 milliards de dollars en 2008. « Je ne peux pas imaginer que ce sera le dernier. » L’accord Five9 est l’une des 10 plus grandes transactions de logiciels d’entreprise aux États-Unis, selon FactSet, et est plus important que toute acquisition jamais réalisée par Amazon, Google, Oracle, Cisco ou Adobe. À environ 23 fois le chiffre d’affaires attendu de Five9 en 2022, il s’agit également du deuxième accord logiciel le plus cher sur la base du prix de vente, derrière seulement l’achat de Slack pour 27 milliards de dollars par Salesforce, qui a été conclu plus tôt ce mois-ci.

Chuang, qui est ami avec le PDG de Zoom Eric Yuan depuis ses jours avant Zoom chez WebEx, dit que Yuan est maintenant dans une position familière au PDG de Salesforce Marc Benioff, dont la valeur de l’entreprise a plus que doublé depuis la mi-2018 pour atteindre 240 milliards de dollars. Les deux sociétés sont conçues pour être des consolidateurs de cloud, car l’automatisation change l’avenir du travail et la pile logicielle d’entreprise du futur se construit, a déclaré Chuang. Au cours des trois années écoulées depuis qu’il a atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, Salesforce a conclu quatre transactions de plus de quatre milliards de dollars, dont Slack et l’achat de Tableau pour 15,7 milliards de dollars. « Tout n’a pas fonctionné », a déclaré Chuang, mais il soutient qu’il est important de prendre de grandes fluctuations, même si l’entreprise est actuellement en bonne santé. « Lorsque vous avez une entreprise à croissance très rapide et que vous avez beaucoup de succès, la plupart des gens ne veulent pas secouer le bateau », a-t-il déclaré. « Les acquisitions ne sont pas seulement utiles pour acquérir des clients, mais sont également essentielles pour satisfaire une vision du produit que vous pourriez avoir. »

La connexion Cisco

Les premiers entretiens de Zoom avec Five9 remontent à l’année dernière, selon des personnes proches du dossier. Les PDG, qui ont tous deux travaillé auparavant sur des produits de collaboration chez Cisco, se connaissent bien et ont forgé une intégration de produits en 2019, lorsque Zoom a lancé une offre de téléphonie. Yuan était ingénieur en chef chez WebEx lorsque la société a été rachetée par Cisco en 2007, et le PDG de Five9, Rowan Trollope, a dirigé tous les produits de collaboration de Cisco, y compris WebEx, jusqu’à ce qu’il prenne le poste de Five9 en 2018. Ils ne se sont jamais chevauchés chez Cisco – Yuan est parti pour commencer Zoom un an avant que Trollope ne rejoigne Trollope, mais la connexion est essentielle car ils ont tous deux vu les défis de la modernisation d’une entreprise technologique héritée pour l’ère du cloud. Les pourparlers d’acquisition se sont refroidis pendant un certain temps et ont repris au cours des trois derniers mois, ont déclaré des personnes au courant de la transaction, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions étaient confidentielles. C’est à ce moment-là que Goldman Sachs a commencé à conseiller Zoom sur un accord et que Five9 a embauché les partenaires Qatalyst de Frank Quattrone. Zoom a également remanié les responsabilités internes cette année, confiant au directeur financier Kelly Steckelberg la responsabilité du développement commercial, un poste qui était auparavant occupé par le directeur des opérations Aparna Bawa, ont déclaré des personnes proches du dossier. Yuan et Steckelberg ont mené l’accord Five9, ont déclaré les gens. Bawa a assumé des responsabilités accrues ailleurs dans l’entreprise. Elle supervise la sécurité, la confidentialité et les relations gouvernementales, qui ont toutes occupé une place centrale alors que Zoom est devenu un service largement utilisé dans les grandes entreprises ainsi que dans l’éducation, les soins de santé et les organisations religieuses.

Les représentants de Zoom et Five9 ont refusé de commenter. Lors d’un événement pour les investisseurs de Morgan Stanley en mars, Steckelberg a été interrogé sur les plans de Zoom pour le centre d’appels. « Le centre de contact est une partie absolument très importante de la stratégie téléphonique », a déclaré Steckelberg en réponse. « La façon dont nous abordons cela aujourd’hui passe par le partenariat. Nous avons d’excellentes relations avec Five9. Eric et Rowan sont de très bons amis. » L’objectif de Zoom est non seulement d’être un service vidéo utilisé pour les réunions avec des collègues et des clients, mais de devenir le centre de toutes les communications professionnelles, y compris pour les représentants du service client dans les centres d’appels. Yuan est allé plus loin en juin lors de l’appel aux résultats trimestriels de Zoom. Il a répondu à la question d’un analyste sur l’expansion du centre de contact en disant aux investisseurs : « Restez à l’écoute, vous verrez quelque chose. Il a ensuite suggéré que des détails pourraient être révélés au moment de la conférence Zoomtopia de la société en septembre. « J’espère que nous pourrons faire plus », a-t-il déclaré, indiquant que Zoom pourrait aller au-delà des intégrations avec les fournisseurs de technologie de centre d’appels.

Acheter vs construire