L’ascension rapide de Jim Jordan a été saluée par Trump et l’extrême droite. Pourrait-il bientôt le rendre orateur ?

WASHINGTON (AP) – Le représentant Jim Jordan a une telle réputation de bagarreur politique que l’ancien président de la Chambre, John Boehner…

WASHINGTON (AP) – Rép. Jim Jordan a une telle réputation de bagarreur politique que l’ancien président de la Chambre, John Boehner, a déclaré un jour qu’il n’avait jamais rencontré quelqu’un « qui passait plus de temps à déchirer les choses ».

Aujourd’hui, près d’une décennie après la démission de Boehner face à une révolte conservatrice, c’est Jordan qui tente de rassembler le Parti républicain pour remporter le marteau du président.

Un favori de l’ancien président Donald Trump et chéri de la base agitée du parti, le chemin de Jordan vers la troisième plus haute fonction du gouvernement américain n’est en aucun cas certain dans une conférence républicaine à la Chambre déchirée par le conflit qui a suivi l’éviction il y a deux semaines de l’ancien président Kevin McCarthy. Pour gagner, il aura besoin du soutien de presque tous les républicains de la Chambre, ayant peu de voix en réserve dans une chambre qu’ils contrôlent de très près.

Si Jordan réussissait, cela contribuerait à consolider la prise de contrôle du Parti républicain par l’extrême droite et déclencherait un nouveau conflit avec les démocrates sur la taille et la portée du gouvernement. Mais une présidence jordanienne apporterait également un bagage qui pourrait constituer un défi pour les républicains alors qu’ils s’efforcent de conserver leur majorité à la Chambre lors des élections de l’année prochaine, un effort qui dépendra probablement du soutien des électeurs modérés dans les districts swing.

Certains membres du Congrès – y compris certains membres de son propre parti – qualifient la Jordanie d’extrémiste indigne de la présidence, soulignant son rôle actif dans la tentative de Trump d’empêcher la certification de l’élection présidentielle de 2020, ainsi que son refus d’honorer une assignation à comparaître du Congrès concernant l’attaque du 6 janvier au Capitole. Plus loin dans son passé, Jordan continue d’être interrogé sur sa prétendue connaissance d’abus sexuels dans le programme de lutte de l’Ohio State University – des accusations qu’il nie catégoriquement.

L’ancienne représentante Liz Cheney, qui a contribué à diriger l’enquête du 6 janvier et a été évincée de la direction du Parti républicain par les conservateurs, a averti que donner le marteau à Jordan pourrait même constituer une menace pour la démocratie elle-même.

« Si les Républicains décident que Jim Jordan devrait être le président de la Chambre », a déclaré Cheney lors d’un récent discours, « il n’y aura plus aucun moyen possible d’affirmer qu’on peut compter sur un groupe de Républicains élus pour défendre la Constitution. »

Jordan a défendu son approche à mains nues comme étant ancrée dans le principe, un message qui trouve un écho auprès des conservateurs qui accusent depuis longtemps les dirigeants du GOP de capitulation.

« Une personne parle de perturbation », a déclaré Jordan à l’Associated Press en 2017. « Nous aimons dire que nous faisons ce que nous avons dit aux électeurs que nous allions faire. »

Jordan, 59 ans, père de quatre enfants, est né près de Dayton, dans l’ouest de l’Ohio. Il a été quatre fois champion de lutte d’État au lycée et deux fois champion de la NCAA à l’Université du Wisconsin dans les années 1980. Cela l’a aidé à décrocher un poste d’entraîneur à l’Ohio State University avant son élection à la législature de l’Ohio au milieu des années 1990.

Son conservatisme et son zèle pour la lutte politique étaient évidents lors des premiers affrontements avec les dirigeants législatifs du GOP, ainsi qu’avec le gouverneur républicain Bob Taft.

Lorsqu’il a décidé de briguer un siège au Sénat de l’État en 1999, il s’est heurté à l’opposition de l’establishment républicain et de Boehner, alors membre du Congrès pour quatre mandats, qui soutenait un rival. La Jordanie a facilement gagné, évinçant un vétéran de l’État avec près de 60 % des voix. La Jordanie a été élue au Congrès quelques années plus tard, en 2006.

Après que la vague du Tea Party ait porté les Républicains au pouvoir en 2011, les rôles se sont inversés et Jordan faisait partie des conservateurs qui étaient souvent les bourreaux de Boehner.

Jordan a été le président fondateur en 2015 du House Freedom Caucus, un groupe de conservateurs radicaux qui ont finalement fait pression sur Boehner pour qu’il se retire. Plus de huit ans plus tard, les membres du groupe ont joué un rôle déterminant dans la destitution de McCarthy, un résultat étonnant qui témoigne du pouvoir démesuré du groupe.

Mais c’est le passé de Jordan en tant qu’entraîneur de lutte – un sport qu’il a décrit comme « bon pour la société » – qui constitue l’un de ses plus gros passifs politiques.

En 2018, plusieurs anciens athlètes qu’il a entraînés à l’Ohio State se sont manifestés pour décrire l’atmosphère sinistre entourant le programme de lutte de l’école lorsque Jordan était entraîneur adjoint. Les allégations portaient sur l’inconduite sexuelle de Richard Strauss, un médecin qui faisait partie du corps professoral et du personnel médical.

Jordan « faisait même des commentaires : ‘Ce type ferait mieux de ne pas me toucher’ », a déclaré Dunyasha Yetts, l’un des lutteurs, à AP en 2018.

Une enquête ultérieure a révélé que Strauss, décédé par suicide en 2005, avait peloté ou agressé sexuellement près de 200 étudiants, dont beaucoup étaient des lutteurs en quête de soins médicaux. Depuis lors, encore plus d’anciens lutteurs entraînés par Jordan se sont manifestés pour dire que Jordan était au courant du comportement du médecin mais n’avait rien fait pour l’arrêter – une allégation que Jordan a nié avec véhémence.

« C’est faux. Je n’ai jamais vu, jamais entendu parler d’abus, jamais entendu parler d’un quelconque type d’abus », a déclaré Jordan à Fox News en 2018, suggérant que les allégations portées contre lui étaient politiquement motivées. « Ce qui me dérange le plus, ce sont les gars qui disent ces choses, je sais qu’ils connaissent la vérité. »

Adam DiSabato, ancien capitaine de lutte de l’État de l’Ohio et frère de l’un des premiers lanceurs d’alerte, a offert une évaluation sans ménagement lors d’une audience législative en 2020 à Columbus. DiSabato a déclaré qu’il avait exhorté à plusieurs reprises Jordan et d’autres membres de l’équipe d’entraîneurs à intervenir.

« Jim Jordan m’a appelé en pleurant… me suppliant d’aller à l’encontre de mon frère », a déclaré DiSabato, faisant référence à un appel qu’il a dit avoir reçu après que les allégations d’abus soient devenues publiques. « Il nous jette sous le bus – nous tous. C’est un lâche.

L’État de l’Ohio a depuis distribué des dizaines de millions de dollars en colonies. Le comité politique jordanien a versé 84 000 dollars à une société de relations publiques conservatrice en 2018 pour l’aider à gérer les retombées, selon les révélations sur le financement de la campagne.

Contrairement à de nombreux membres du Congrès, Jordan n’a pas adopté certains des atours les plus voyants du bureau, apparaissant régulièrement avec un bouton bleu et une cravate dorée, sans veste et avec les manches de sa chemise retroussées. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Jordan ne semble pas non plus avoir connu une amélioration spectaculaire de ses finances personnelles pendant qu’il siégeait au Congrès, comme le montrent les informations financières publiques.

Lorsque Jordan est entré pour la première fois au Congrès, sa femme, Polly, gagnait un salaire modeste dans un district scolaire de l’ouest de l’Ohio, alors qu’il comptait sur un revenu à cinq chiffres provenant d’un plan de rémunération différée. Ses révélations les plus récentes, déposées l’année dernière, montrent que la valeur nette de Jordan ne s’est que légèrement améliorée, grâce à son salaire de 174 000 dollars en tant que membre du Congrès et aux redevances provenant d’un mémoire politique.

« C’est vrai, il s’agit d’une activité législative de détail pour lui, donc il n’y a pas de « Je vais acheter une maison à Washington et y vivre » », a déclaré le président du Sénat de l’Ohio, Matt Huffman, un allié de longue date. « Ça ne l’intéresse pas du tout. »

Les compétences de Jordan se sont révélées particulièrement utiles dans les années politiquement chargées qui ont suivi l’arrivée de Trump à la Maison Blanche.

Son allégeance a été pleinement démontrée lors de l’enquête du ministère de la Justice sur une éventuelle coordination entre la Russie et la campagne présidentielle de Trump en 2016, lorsqu’il a utilisé sa tribune au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour dénoncer l’enquête comme étant politiquement motivée et pour attaquer les responsables de l’application des lois qui l’ont supervisée. .

Reconnaissant l’influence croissante de la Jordanie, les républicains l’ont transféré au comité du renseignement de la Chambre des représentants lors de la première procédure de destitution contre Trump en 2019. Et lorsque les républicains ont remporté la Chambre lors des élections de l’année dernière, la Jordanie a obtenu la présidence du comité judiciaire, l’un des plus prestigieux. postes au Congrès – et un bien adapté à son style combatif.

Lors d’audiences tendues cette année, Jordan s’est affronté avec des secrétaires de cabinet, des responsables du FBI et des ambassadeurs, les accusant tous de participer à une « militarisation » du gouvernement contre les conservateurs. Jordan se présente aux audiences avec un état d’esprit de lutteur, essayant d’anticiper les mouvements de ses adversaires à l’avance lors des séances préparatoires dans son bureau de Capitol Hill.

La Jordanie fait également partie des Républicains en tête du enquête de destitution du président Joe Biden. Les républicains affirment que l’enquête est nécessaire pour déterminer si la famille Biden a profité de la corruption de ses relations à Washington.

Mais c’est dans la période qui a suivi la défaite de Trump face à Biden en 2020 que les liens les plus étroits de la Jordanie avec Trump se sont forgés. La Jordanie a mis en doute à plusieurs reprises l’issue du concours tout en organisant la réponse républicaine à la Chambre.

Les documents obtenus par le Congrès dans le cadre de son enquête sur l’attaque offrent une fenêtre sur l’implication de la Jordanie dans la tentative de Trump de rester au pouvoir.

Quelques jours après les élections, Jordan s’est rendu en Pennsylvanie avec son collègue républicain Scott Perry pour rencontrer le président républicain de la Chambre des représentants, où les deux membres du Congrès « ont soulevé quelques questions concernant ce que j’appellerais le processus juridique », a déclaré le président de l’époque, Bryan Cutler. les enquêteurs.

Le 21 décembre 2020, Jordan faisait partie des participants à une réunion de la Maison Blanche visant à faire pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’il utilise son rôle cérémonial de présidence du collège électoral pour annuler l’élection, selon des documents de l’enquête.

La Jordanie a également organisé une conférence téléphonique le 2 janvier 2021 avec la Maison Blanche pour discuter de la logistique du 6 janvier, y compris les projets républicains de s’opposer à la certification de l’élection, selon les journaux d’appels et le témoignage de Cassidy Hutchinson, assistante du chef de cabinet de Trump, Mark. Prés.

Les journaux d’appels de la Maison Blanche montrent également que la Jordanie a appelé Trump à deux reprises le 6 janvier – avant et après l’attaque.

Lors de son discours ce jour-là, qui a précédé l’attaque du Capitole, Trump a fait l’éloge de la Jordanie.

« Il y a tellement de républicains faibles. Et nous en avons de très bons. Jim Jordan et certains de ces gars-là se battent », a déclaré Trump. « Les gars de la Chambre se battent. »

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Capitole, la Jordanie a évoqué la possibilité d’obtenir une grâce présidentielle pour les membres du Congrès, bien qu’elle n’en ait jamais demandé directement, a déclaré Hutchinson au comité du Congrès.

Une semaine plus tard, Trump a remis à la Jordanie la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.