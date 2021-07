L’ascension impossible de Giannis Antetokounmpo des rues d’Athènes à MVP de la finale, champion NBA | Nouvelles de la NBA

La nuit de Giannis Antetokounmpo a commencé par un bloc de poursuite sur Mikal Bridges, le propulsant lui et son layup dans une autre dimension, avant de galoper directement à l’autre extrémité pour deux points comme si c’était la chose la plus facile au monde.

L’objet immobile et la force imparable ne faisaient qu’un.

Cela s’est terminé, eh bien, nous ne savons pas comment, mais cela impliquait presque certainement ces lunettes, ce champagne et le trophée du championnat Larry O’Brien. Imaginez le MVP Bill Russell Finals niché à côté de lui pour faire bonne mesure.

















3:00



Giannis Antetokounmpo a été nommé MVP de la finale après une moyenne de 35,2 points, 13,2 rebonds et 5,0 passes décisives par match alors que Milwaukee a battu Phoenix 4-2 pour ne remporter que son deuxième titre dans l’histoire de la franchise



Quelque part entre les deux, il y avait une performance d’une telle ampleur qu’à certains moments, il était difficile de dire ce qui causait les tremblements à travers Milwaukee et tout le Midwest. Étaient-ce les 65 000 fans entassés devant le Forum Fiserv qui éclataient après chaque panier ? Ou était-ce la seule force de la nature piégée à l’intérieur, le basketteur avec la même constitution génétique qu’un tsunami ?

Il n’y a aucun écrivain passé ou présent qui pourrait proposer un personnage aussi bon. Le fils grec d’immigrants nigérians qui a grandi en vendant des lunettes de soleil, des sacs à main, des DVD et des CD dans les rues d’Athènes pour soutenir ses parents et n’a pas touché un ballon de basket avant l’âge de 13 ans.

À 15 ans, il ne figurait même pas parmi les 10 meilleurs joueurs de son école. À 18 ans, il a été repêché par les Milwaukee Bucks avec la 15e sélection au premier tour.

Vingt et un, premier triple-double. Vingt-deux, première sélection All-Star. Vingt-quatre, premier MVP.

Et mardi soir, à 26 ans, il est devenu champion de la NBA et MVP des finales après avoir livré un opéra de 50 points, 14 rebonds et cinq blocs contre les Phoenix Suns.

C’est le genre de trajectoire d’un autre monde qui ferait rougir un météore.

26 ans

Champion de la NBA

MVP de la finale

2xMVP

Joueur défensif de l’année

Joueur le plus amélioré de l’année

5x étoiles

5x tout-NBA

4x tout-défense Giannis Antetokounmpo est déjà un grand de tous les temps. pic.twitter.com/qQw0Yd4nTY – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 21 juillet 2021

Pendant le match, alors que Twitter tombait sur lui-même incrédule face au refus stupéfiant d’Antetokounmpo d’accepter un décideur du Game 7 à Phoenix, beaucoup ont profité de l’occasion pour souligner sa transformation physique, d’adolescent dégingandé à Adonis de marbre imposant.

C’est impressionnant, bien sûr, quelque chose qui ressemble à regarder Bruce Banner se transformer en l’Incroyable Hulk si progressivement que vous ne le remarquez même pas jusqu’à ce que vous voyiez ses vieilles photos de vacances. Mais alors il manque le point.

Le physique de Giannis était la raison pour laquelle la franchise Bucks l’a pris comme projet il y a toutes ces lunes, espérant et priant cela grâce à un travail acharné dans la salle de gym, un entraînement encore plus dur et une touche de magie noire qui amalgame alléchante de longueur, vitesse, agilité, la hauteur et la coordination finiraient par ressembler à quelque chose de proche d’une option de rotation capable dans la NBA.

Quelle que soit la plus optimiste de ces projections vagues pour Giannis, cela n’a pas d’importance. Ce serait rendre un mauvais service de dire qu’il les a dépassés. Il a dépassé les attentes de la même manière que le plafond de la chapelle Sixtine a fait un travail fantastique pour empêcher la pluie de pénétrer.

















2:10



Giannis Antetokounmpo de Milwaukee a marqué 50 points incroyables dans le match 6 alors que les Bucks remportaient leur premier titre NBA depuis 1971 aux dépens de Phoenix



Giannis n’a pas seulement ajouté des muscles au-dessus de ses muscles, a grandi de plusieurs centimètres dont il n’avait pas besoin et a commencé à se faire couper les cheveux. Finalement, cela nous arrive à tous lorsque l’âge adulte frappe, juste à une échelle moins héroïque. Non. Si quoi que ce soit, son cadre est la chose qui a subi l’altération la plus silencieuse, par rapport à la fois à ses compétences et à son intelligence en tant que joueur de basket-ball ainsi qu’au contenu de son personnage en dehors du terrain.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a jamais été incompétent ou détestable. Juste que maintenant, après l’avoir vu flotter sur le sol jonché de confettis du Forum Fiserv d’abord d’incrédulité, puis de soulagement, puis d’extase, il est difficile de ne pas faire le point sur la croissance significative de la personne, plutôt que sur les os et la musculature qui la maintiennent. lui en haut.

Après tout, ceux qui ont regardé la NBA depuis 2013 ont fait ce voyage avec lui, même si on a du mal à se souvenir de la version de Giannis qui n’était pas le joueur le plus complet du basket bar a jump shot, ou le visage du Milwaukee La franchise Bucks, ou probablement l’homme le plus sain de l’histoire de l’univers, en témoigne comme suit.

La dernière fois que les Milwaukee Bucks ont remporté un championnat, il y a un demi-siècle en 1971, c’était parce qu’ils avaient Kareem Abdul-Jabbar. Son talent générationnel a été offert à la franchise après avoir remporté un tirage au sort pour la première sélection globale du repêchage de 1969, le choix numéro deux allant aux Phoenix Suns.

En d’autres termes, c’était le hasard et rien de plus. Si cela avait été pile ou face, ou pile pas face, cela aurait signifié Neal Walk, pas Lew Alcindor, et une sécheresse encore plus longue que celle qu’ils viennent de briser.

Avec Giannis, c’est différent. Il n’était pas évident. Il n’a jamais été une chose sûre. Et ce n’était pas de la chance. Les Bucks ont vu quelque chose en lui, même si ce n’était que ces membres tentaculaires et la foulée comme un sauteur en longueur. En retour, il n’a pas non plus forcé son chemin vers les Lakers de Los Angeles à la première occasion.

















5:37



Après avoir été nommé MVP de la finale, Giannis Antetokounmpo a fait l’éloge des fans de Milwaukee alors que les Bucks ont remporté leur premier titre NBA en 50 ans



Il est resté à Milwaukee parce que c’est l’équipe qui a tenté sa chance, l’endroit qu’il a commencé à appeler chez lui et – soyons honnêtes – parce qu’ils lui donnaient 228 millions de dollars pour rester. Mais aussi, et je pense que c’est la raison principale, tout simplement parce qu’il aimait ça là-bas. Ils aiment évidemment l’avoir aussi. Son développement immaculé depuis a été précisément le résultat de cette relation embryonnaire, et non une heureuse coïncidence.

Le regarder dans le match 6, en fait tout au long de la finale, des séries éliminatoires et des dernières saisons, a été à la fois un privilège et une joie. Malgré tous ses dons physiques – il reste l’athlète le plus impossible dans une ligue pleine d’athlètes impossibles – c’est sa détermination, son esprit et son courage qui attirent ces grandes inspirations aussi souvent que les blocs qui mettent fin au monde.

















0:16



Giannis Antetokounmpo a refusé Deandre Ayton avec un bloc critique avec un peu plus d’une minute à jouer alors que les Bucks battaient les Suns dans le match 4 de la finale de la NBA pour égaliser la série à 2-2



Il en avait cinq la nuit dernière, suffisamment pour faire sortir la Terre de son axe, mais le plus mémorable est celui qu’il n’a pas eu, ratant un layup de Devin Booker du bout du doigt après avoir englouti la moitié du terrain à sa poursuite. Furieux contre lui-même, le langage corporel a ensuite dit « Merde, j’aurais dû y arriver » et non « J’aurai le prochain ». Pour Giannis « Je vais prendre le prochain » va de soi.

Même les lancers francs, sa principale faiblesse tout au long des séries éliminatoires, n’étaient pas un facteur quand cela comptait vraiment. Après avoir atteint une moyenne de 56 pour cent à la ligne, il est allé brusquement 17 sur 19 dans le match 6, près de 90 pour cent. Ce serait considéré comme un miracle si ce n’était pas Giannis. Il en serait de même pour le premier titre des Bucks en 50 ans et les 50 premiers points, 10 rebonds et 5 blocs dans l’histoire des séries éliminatoires.

Il y a des athlètes que vous encouragez parce qu’ils sont les plus dominants sur le terrain, ou les plus affables en dehors. Il y a de grands marchés et des super équipes. Il y a Zeus et Poséidon, Batman et Superman, tout l’univers cinématographique Marvel.

Ensuite, il y a Giannis. Quoi qu’il soit, quoi qu’il puisse encore être. De l’autre côté de l’Atlantique, on est peut-être tenté de le citer comme la brillante réalisation du rêve américain, le pauvre gamin grec qui a basculé à la Statue de la Liberté et a vu sa fortune basculer du jour au lendemain. Il est bien plus que cela.

Il est l’Europe et l’Afrique. Ordinaire et extraordinaire. Un athlète suprême et un vendeur de rue. Avant tout, il est humain. Il est Giannis Antetokounmpo, et son histoire de bande dessinée très réelle, à peine croyable, nous rapproche un peu plus.

Il est un espoir pour toutes sortes de gens.