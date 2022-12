L’ascension fulgurante de Julian Alvarez sur la scène de la Coupe du monde

Il semblait que c’était il y a seulement quelques semaines lorsque Julian Alvarez était un jeune aux yeux étoilés qui se prélassait sous les lumières de la Primera Division argentine.

Avec son ancien club River Plate, il ressemblait au plus grand joueur à avoir jamais orné un terrain de football et avait encore de la place pour l’amélioration.

Les fans avides de River Plate savaient qu’Alvarez serait un acteur majeur.

Lors de sa saison d’évasion en 2021, il est devenu le meilleur buteur de la ligue, sixième à égalité pour les passes décisives, et a porté son équipe à son 37e titre de champion.

Toute l’Amérique du Sud savait qu’il pouvait aussi réussir. Ses excellentes performances dans la Copa Libertadores l’ont placé sur les radars de nombreux scouts et lui ont valu une reconnaissance mondiale.

Et regardez-le maintenant. Alvarez est passé de la domination de l’Argentine en 2021 à la signature avec Manchester City et à la tête du Albiceleste en finale de Coupe du monde.

Son ascension ardue au sommet du football peut être relatée dans certaines de ses performances légendaires à Buenos Aires et à Manchester.

Un as argentin prometteur

L’arrivée majestueuse de Julian Alvarez au sommet du monde du football approchait, et les fans de River Plate le savaient quand il a enfilé ses chaussures pour l’équipe senior du club à l’âge de 18 ans.

C’est sous les projecteurs de l’Estadio Mãs Monumental qu’il marque ses premières apparitions et marque ses premiers buts professionnels.

Sa saison d’évasion viendrait en 2021. L’ailier rapide a marqué son arrivée dans le courant dominant en un Superclasico contre Boca Juniors. Il a ouvert le score devant un stade bondé et hostile d’une frappe bien frappée en milieu de première mi-temps.

Il a doublé l’avance de River Plate avec son septième but de la saison, un tap-in bien frappé vers la fin de la première mi-temps. Il a mené à lui seul River Plate à une victoire contre sans doute leur compétition la plus féroce, les aidant à prendre une mince avance lors de la 14e journée.

River Plate d’Alvarez a fini par remporter la ligue, avec El Aranita remportant les prix du meilleur buteur. Il a ensuite remporté le prestigieux prix du joueur sud-américain de l’année et a également été nommé dans l’équipe sud-américaine de l’année. Il a fini par signer à Manchester City en janvier au milieu de l’intérêt de l’AC Milan, de West Ham et d’autres équipes de haut niveau.

Cela lui a non seulement valu les applaudissements des dépisteurs européens, mais aussi l’attention du manager argentin Lionel Scaloni. Il a fini par jouer et a finalement commencé quelques matchs pour L’Albicelestey compris un match nul 1-1 avec l’Equateur.

Le match n’était pas important, car l’Équateur et l’Argentine avaient obtenu leur qualification pour la Coupe du monde et faisaient face à une équipe plus faible. Mais pour Alvarez, cela signifiait beaucoup.

En effet, il a marqué son premier but pour l’Argentine lors de sa première titularisation. Son arrivée rapide pour envoyer sa tentative devant une horde de défenseurs a donné l’avantage à l’Argentine, et bien que le vainqueur du temps additionnel d’Enner Valencia ait rétabli la parité, le but serait le premier d’une longue liste de buts pour l’Argentine.

Domination pure

Lorsqu’on parle de la domination d’Alvarez, il est difficile de laisser de côté son match de six buts (!!) contre une malheureuse équipe d’Alianza Lima en Copa Libertadores.

Sa performance ressemble un peu à un rêve lucide en y repensant. Mais, Alvarez, comme d’habitude, a fait de l’impossible une réalité lorsqu’il a dominé les champions péruviens en titre.

Alvarez a commencé tôt, se faufilant à travers une défense poreuse d’Alianza pour marquer le premier but du match à la quinzième minute.

Il est revenu à peine trois minutes plus tard avec un autre but, terminant un centre avec une finition rapide. Mais, il n’avait pas encore fini. L’attaquant de City a réussi son tour du chapeau tant attendu à la 41e minute, battant le gardien avec l’un de ses longs coups de signature.

Le match étant presque perdu pour Alianza lorsqu’ils ont perdu 4 points à 35 minutes de la fin, Alianza a été stupéfaite de voir qu’Alvarez continuait de presser et de se bousculer pour le ballon. X

Il a marqué un tap-in facile sur une erreur de gardien de but à la 54e et a ébréché le gardien à la 57e pour son cinquième but dans le match. Alvarez a frotté le sel dans la blessure sanglante d’Alianza avec un grand mouvement de dribble pour échapper à deux défenseurs et obtenir son sixième but du match. Julian Alvarez a terminé le match avec deux balles de match et une victoire 8-1, devenant le fléau de l’existence de tous les fans d’Alianza.

Après qu’Alvarez ait finalement déménagé à Manchester, il lui a fallu un certain temps pour s’adapter au nouveau paysage. Il était derrière des joueurs comme Erling Haaland, Phil Foden et Jack Grealish sur le tableau de profondeur d’attaque. Mais cela ne l’a pas empêché d’exceller. Prenez son Masterclass Ligue des champions face à Séville.

Bien sûr, le jeu n’avait aucun sens; Manchester City avait déjà obtenu la première place de son groupe; mais Alvarez s’est quand même présenté. Rafa Mir a marqué le premier but de Séville pour établir une avance rapide à la 31e, mais Alvarez a aidé City à riposter.

Il a coupé une passe paresseuse avec sa pression acharnée avant de jouer une balle en profondeur à Rico Lewis, qui a enterré sa chance en or à la 52e.

Alvarez a pris les devants avec son propre but, s’accrochant à un excellent ballon en profondeur, rattrapant Bounou de Séville sur sa ligne et frappant dans une occasion facile.

Son deuxième but en Ligue des champions a donné à Manchester City une avance bien méritée. Encore une fois, Alvarez a extrait l’eau de la pierre en créant une grande chance.

Sa presse a surpris un défenseur de Séville et il a lancé une contre-attaque très puissante. Alvarez a remis le ballon à Riyad Mahrez, qui a facilement marqué le troisième but de City de la soirée

Doha attend

Alvarez a justement fait partie de la liste des 26 joueurs pour la Coupe du monde, mais pas comme l’un des principaux attaquants partants. L’attaquant de City s’est retrouvé derrière Lautaro Martinez et son idole d’enfance Lionel Messi sur le tableau des profondeurs. Pourtant, étonnamment, la position a commencé à s’ouvrir.

Martinez a commencé à avoir des performances médiocres. Contre l’Arabie saoudite, il s’est souvent fait prendre par des hors-jeu.

Il a eu une autre performance médiocre contre le Mexique, où il n’a pas pu s’impliquer beaucoup dans l’attaque. L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a décidé de parier sur le précoce Alvarez en lui donnant un départ dans une confrontation cruciale avec la Pologne.

Alvarez a donné raison à Scaloni. Il a marqué lors de leur victoire 2-0 contre la Pologne pour leur donner la première place de leur groupe, et il a ensuite marqué un autre but lors de leur match nul 2-1 contre l’Australie. Cela nous mène à un grand match de demi-finale contre une équipe croate qui cherche à réussir l’incroyable et bouleversée Argentine.

Pas sous la surveillance de Julian Alvarez.

Alvarez a montré pourquoi Pep Guardiola et Stefano Pioli l’ont reconnu comme un grand talent. Il a lacéré la solide défense croate, tirant un penalty à la 32e minute pour donner une avance rapide à l’Argentine.

Alvarez a encore fait irruption à la 39e minute. Il a capté une passe poussée près de la ligne médiane et a utilisé sa vitesse impressionnante pour lancer une contre-attaque. Après avoir battu Marcelo Brozovic et Josip Juranovic, il a battu Dominik Livakovic pour creuser l’avance de l’Argentine.

La domination d’Alvarez sur une défense croate en déroute ne s’est pas arrêtée là. Une magnifique passe décisive de Messi où il a battu Josko Gvardiol s’est terminée par une finition précise d’Alvarez. La fente du point de penalty a donné à l’Argentine un confortable coussin de trois buts et une éventuelle place en finale de la Coupe du monde.

Avec l’héritage de Lionel Messi et la réputation de l’Argentine en jeu, Julian Alvarez devrait participer au plus grand match de sa vie. Représentant sa ville natale Caichin et son club d’enfance River Plate, il ne manquera pas de se montrer contre la France.

Crédit photo : IMAGO / TT