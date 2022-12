L’ascension fulgurante de Cody Gakpo pour les Pays-Bas et le PSV

Le visage d’une équipe PSV bien conçue prête à faire une course profonde dans la Ligue Europa, et une star de l’évasion pour le OranjeCody Gakpo devient tranquillement l’un des meilleurs joueurs européens.

Avant de mener le peloton de la Coupe du monde en termes de buts marqués (à égalité avec quelques autres) et d’aider les Pays-Bas à remporter la première place de la phase de groupes, Gakpo courait en rond autour des défenseurs de l’Eredivisie.

Il a inscrit 12 buts en championnat et 12 passes décisives en championnat pour le PSV la saison dernière, mais il est déjà sur le point de battre cette référence.

Gakpo a déjà neuf buts en Eredivisie et 12 passes décisives en seulement 14 matches. Il a mené son équipe à la Coupe KNVB, a remporté le titre de footballeur néerlandais de l’année et plusieurs prix de joueur du mois. le tout à 22 ans.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Gakpo a transporté son jeu des Pays-Bas au Qatar en épatant les fans et les dépisteurs.

Mais comment expliquer la soudaine montée en qualité du jeune ? Eh bien, ça vient certainement.

Gravir les échelons

L’ascension rapide de Cody Gakpo s’est concentrée sur une seule ville : Eindhoven. Ses racines dans la ville remontent à 1999, année de sa naissance.

Il était tout naturel qu’il gravite vers Jong PSV en tant que jeune enfant. Il a rejoint l’académie d’élite à l’âge et a régulièrement progressé à travers les niveaux d’âge.

Pour la plupart, Gakpo est resté un talent non découvert, quelqu’un analysé uniquement par les dépisteurs de l’équipe senior du PSV et les passants intéressés qui voulaient en savoir plus sur l’ailier.

Mais Gakpo a vraiment commencé à se réchauffer en 2017, où il a marqué sept buts en seulement 13 matchs dans l’Eerste Divisie.

Gakpo a attiré l’attention un an plus tard lorsqu’il a marqué 10 buts et aidé quatre fois en seulement 11 matchs pour Jong PSV.

Ses performances extraordinaires lui ont valu une convocation dans son club d’enfance en 2019, où il lui a fallu un certain temps pour s’habituer à la nature trépidante de l’Eredivisie.

Gakpo était définitivement un acteur clé dans les campagnes COVID du PSV. En deux ans, il totalise 14 buts et 9 passes décisives.

Pourtant, la saison 2021-22 de Gakpo lui a valu l’attention des dépisteurs de Premier League partout. L’attaquant principal Donyell Malen partant pour Dortmund et un changement de position à l’aile gauche a été le catalyseur de sa saison d’évasion.

Il a totalisé 21 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Il était aussi habile à créer des occasions qu’à les terminer. Gakpo a propulsé le PSV vers une Coupe KNVB, marquant le vainqueur du match contre l’Ajax en finale.

Un attaquant, un ailier et un milieu de terrain en un

Gakpo a poursuivi son ascension fulgurante, marquant treize buts et aidant 17 fois en seulement 24 matchs dans toutes les compétitions. Il est le moteur de buteur qui a propulsé le PSV à la troisième place de l’Eredivisie et aux huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Séville.

Certaines des meilleures performances de Gakpo sont survenues lorsqu’il pouvait faire des ravages sur l’aile. Lui et . Bien qu’il ait joué en tant qu’attaquant dans ces matchs, il a pu se déplacer vers l’aile et attaquer sur le flanc. Ces matchs ont montré sa capacité à terminer ses chances en tant que véritable numéro neuf.

Plusieurs cartes thermiques montrent que Gakpo reste généralement juste à l’extérieur de la surface sur le flanc gauche, comme le fera généralement un ailier.

De temps en temps, il effectuera des plongeons audacieux vers le drapeau de coin en tentant d’arracher un centre. Parfois, il recule près de la ligne médiane pour aider son équipe à se défendre dans des situations difficiles.

Sa capacité à passer d’une ligne de touche à l’autre tout en posant une menace massive pour le but rappelle la plupart des Dusan Tadic de l’Ajax. Il n’est donc pas étonnant que Gakpo ait joué plusieurs fois en tant que milieu de terrain offensif.

Contrairement aux autres ailiers, il joue également dans tout le tiers offensif. Il joue sur les deux flancs à la recherche de tirs audacieux en dehors de la surface, comme son effort contre l’Équateur à la 5e minute.

Ce qui le rend si mortel, c’est sa capacité à créer de l’espace et à forcer ses adversaires à le respecter. Il crée de l’espace en se cachant sur le bord de la boîte, soit en attirant les défenseurs vers lui, soit en le préparant pour des courses audacieuses au cœur de la boîte.

C’est ainsi qu’il a marqué son but contre le Sénégal, où il s’est faufilé devant une défense sénégalaise sans méfiance et a poussé sa tête devant Edouard Mendy.

Son style de jeu l’a également aidé à marquer son troisième but en Coupe du monde contre le Qatar, où il a récupéré le ballon à 20 mètres de la surface, mais a dribblé jusqu’au tir au but et a battu le gardien du Qatar.

Son positionnement lui donne beaucoup de bonnes chances de marquer, et il en a.

Son rôle aux Pays-Bas

L’une des meilleures compétences de Gakpo n’est pas sa finition glaciale, son jeu fiable, ni son positionnement intelligent. Pour Louis Van Gaal, c’est sa régularité et sa capacité à s’adapter partout.

“Les choses peuvent changer mais Cody a tout ce qu’il faut pour devenir une star. Il a une personnalité merveilleuse pour devenir un joueur vedette parce qu’il est ouvert d’esprit à tout et à rien », a déclaré Van Gaal aux médias lors d’une conférence d’après-match contre les États-Unis.

“Cody est un très jeune joueur – il a 23 ans mais il a l’air plus jeune. Il ne joue avec le PSV que depuis deux, trois ans et a toujours joué depuis la gauche. Il ne voulait pas jouer au centre ou à 10, mais il le fallait pour moi. Maintenant, il pense que je suis un excellent entraîneur-chef !

La capacité de Van Gaal à brancher Gakpo n’importe où dans son 3-4-1-2 préféré : milieu de terrain offensif, attaquant gauche ou attaquant droit : pourrait l’aider à se forger une course profonde vers la finale de la compétition.

Son partenariat avec Memphis, un joueur non seulement réputé pour ses buts, mais aussi pour son jeu, signifie que Van Gaal a beaucoup de fluidité pour travailler dans le tiers offensif. Cela s’est vu lors des quatre matches des Pays-Bas.

Lors de ses matches de phase de groupes, Gakpo recherchait davantage le but comme un véritable numéro neuf. Il a cherché à créer de l’espace avec des courses incisives, mais n’a tiré qu’une poignée de fois.

Pourtant face à l’Amérique, Gakpo a plutôt joué le rôle de facilitateur. C’était évident dans le premier but des Pays-Bas, où Gakpo a pris le ballon et a trouvé un Denzel Dumfries en maraude sur l’aile, qui l’a croisé à Memphis pour un but facile.

Ce sera un mystère de savoir comment Van Gaal utilisera Gakpo contre l’Argentine en quart de finale. La ligne arrière de l’Argentine s’étire un peu, donc avoir Gakpo enchaîner les passes d’une ligne de touche à l’autre pourrait les aider beaucoup.

Mais les variables du jeu sont trop compliquées à démêler, et tout ce qui est tactique est inconnu jusqu’à ce que les alignements soient annoncés. Vendredi sera certainement un facteur important dans la carrière de Gakpo, mais il ne manquera pas de se montrer devant des milliers de fans frénétiques.

Crédit photo : IMAGO / Pro Shots