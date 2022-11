L’ascension fulgurante d’Alistair Johnston reflète l’équipe masculine canadienne sur la scène de la Coupe du monde

Chris Jones est au Qatar pour couvrir la Coupe du monde masculine pour CBC Sports.

Lors d’une magnifique soirée au Umm Salal Sport Club au nord de Doha, les hommes canadiens se sont allongés sur une pelouse si parfaite qu’il était difficile de croire que c’était réel. Il y avait des rires qui pouvaient être entendus depuis un terrain de football, et un rythme facile et langoureux sur les choses.

C’est à quoi ça ressemble quand les gens ont le temps de leur vie.

Lors de leur première Coupe du monde depuis 1986, leur qualification à elle seule était une bonne histoire de football. Depuis, ils ont reçu des critiques élogieuses après leur courte défaite 1-0 contre la Belgique, deuxième du classement, lors de leur match d’ouverture au Qatar.

“C’était un match tellement difficile”, a déclaré Roberto Martinez, l’entraîneur de la Belgique. “Le Canada était meilleur que nous dans ce que nous voulions faire.”

Tata Martino, l’entraîneur du Mexique, l’a qualifié de performance du tournoi jusqu’à présent : “Un clinic”.

REGARDER | Le Canada fait face à un match incontournable contre la Croatie :

Aperçu : Le Canada affronte la Croatie dans le match incontournable de la Coupe du monde L’hôte Andi Petrillo est rejoint par l’ancien joueur de Canada Soccer Jimmy Brennan avant le prochain match de l’équipe nationale masculine du Canada contre la Croatie en Coupe du monde.

Le Canada en a surpris plus d’un en jouant un jeu offensif et sans peur, devançant les Belges très favorisés 22 à 9.

Lors des qualifications de la CONCACAF, l’entraîneur-chef John Herdman a parfois retenu son équipe, absorbant la pression avant de lancer des contres rapides et décisifs. (Une victoire contre les États-Unis en janvier à Hamilton me vient immédiatement à l’esprit.)

Herdman a apparemment suivi les souhaits de ses protégés de faire plus de spectacle. Pour les joueurs moins importants des petites équipes, la Coupe du monde est une chance rare de se faire remarquer. Les changements de carrière se produisent tous les quatre ans.

Vendredi, la nouvelle a annoncé que l’arrière Alistair Johnston quittera bientôt le CF Montréal pour les géants écossais du Celtic. Selon les informations, les deux clubs ont convenu de transférer les conditions ; seul le contrat de Johnston doit être trié.

“Juste en étant lié à eux, mon téléphone a explosé”, a déclaré Johnston vendredi, ajoutant qu’il était probablement temps pour lui de mettre à jour son iPhone10. “Cela a presque mis mon téléphone hors service, à mi-parcours d’une Coupe du monde.”

Johnston affronte le Belge Eden Hazard lors de la défaite 1-0 du Canada lors de son match d’ouverture mercredi. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Si le déménagement se concrétise, Johnston, âgé de 24 ans, rejoindra les rangs raréfiés des Canadiens jouant en Europe – et, compte tenu de la domination nationale fréquente du Celtic, également en Ligue des champions. Le rêve qu’il vit actuellement se poursuivra sans interruption.

L’ascension de Johnston a été fulgurante et bien méritée. Il jouait dans la Ligue 1 Ontario aussi récemment qu’en 2019. Après seulement trois ans dans la Major League Soccer, il semble maintenant prêt à passer à la Premiership écossaise. Ce n’est pas l’une des meilleures ligues européennes, mais c’est quand même un grand pas en avant, et exactement le genre de test que Herdman a publiquement souhaité que ses joueurs passent.

Scott Arfield, un autre Canadien, joue pour les Rangers, le rival interurbain du Celtic à Glasgow. Les derbies entre eux, connus sous le nom de Old Firm, sont incroyablement intenses. Les supporters sont divisés non seulement dans les stades, où ils sont assis dans des sections désignées divisées par des colonnes de sièges vides et des rangées de policiers, mais même lors de leurs déplacements. Ils prennent des trains séparés.

Les fans du Celtic tournent le dos alors qu’Alfredo Morelos des Rangers passe devant lors d’un match entre les rivaux écossais en septembre, un exemple de l’inimitié qui existe entre les deux clubs rivaux. (Steve Welsh/Associated Press)

Johnston, peut-être conscient de son audition en cours – il a commencé à faire tourner les têtes avec l’équipe nationale en novembre dernier à Edmonton, lorsqu’il a joué hors de son esprit lors de victoires cruciales contre le Costa Rica et le Mexique – était l’un des joueurs qui a le plus encouragé Herdman à appuyer sur le Belges.

“Nous avons décidé en tant que groupe … nous avons dit:” Nous voulons être une équipe qui vient ici pour exciter. Nous voulons jouer au football sans peur “”, a déclaré Johnston. “Je pense que nous l’avons prouvé contre la Belgique. Nous avons en quelque sorte choqué le monde.”

Style mis à part, cependant, une perte est une perte. Avec seulement deux matchs de la phase de groupes restants, le Canada aura presque certainement besoin d’une victoire contre la Croatie dimanche pour garder ses espoirs d’une apparition en huitièmes de finale.

Herdman a provoqué une demi-tempête en disant à ses joueurs lors d’un discours passionné sur le terrain immédiatement après le match contre la Belgique que leur travail, maintenant, est de “Eff Croatie”.

Les médias croates ont repoussé, qualifiant les commentaires d’irrespectueux. Un tabloïd croate a même ridiculisé Herdman sur sa couverture vendredi, remettant en question la taille de sa virilité par rapport à sa bouche.

“Cela ne nous dérange pas si cela s’accumule dans les médias, un peu de fièvre tabloïde”, a déclaré Johnston. “Je pense que c’est plutôt excitant pour nous. Nous savons que c’est un match énorme. … Mais nous croyons en nous et nous pensons que nous pouvons le sauvegarder.”

Herdman, à qui on a demandé jeudi s’il s’excuserait, a plutôt offert plus d’explications. “À ce moment-là, vous avez amené votre équipe à cet endroit suivant”, a-t-il déclaré.

Pour Johnston, ce prochain endroit sera Glasgow. Certains de ses coéquipiers pourraient bientôt le rejoindre dans son ascension européenne. Herdman, lui aussi, présentera sans aucun doute des offres pour entraîner un autre pays ou un club professionnel.

“Mais en ce moment, l’accent est uniquement mis sur l’équipe nationale”, a déclaré Johnston.

Pour les Canadiens, une défaite contre la Croatie signifierait probablement que leur dernier match contre le Maroc ne serait qu’un exercice de fierté.

Une victoire pourrait signifier un billet pour le monde.

Regardez Soccer North en direct immédiatement après chacun des matchs du Canada sur Gemme de Radio-CanadaCBCSports.ca et le Chaîne YouTube de CBC Sports