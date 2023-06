L’ascension européenne de Manchester City est une victoire totale pour la politique du football | Barney Ronay

Oeuh, c’est fait. Donc. Et maintenant? Le moment le plus drôle de la finale de la Ligue des champions dans un stade Ataturk lointain et enfumé a peut-être été la vue du musicien classique hongrois en smoking Adam Gyorgy qui se frayait un chemin à travers l’air du tournoi sur un piano à queue étincelant avant le coup d’envoi, essayant vraiment de donner à ce faux hymne hammy un peu de verve et de scintillement.

Pendant tout ce temps, à une centaine de mètres sur sa gauche, 10 000 supporters en chemise bleue de Manchester City huaient obstinément chaque fioriture, chaque tentative d’insuffler un peu de sentiment à l’occasion. Non, Adam. S’il te plaît. Ce n’est vraiment pas toi. C’est juste, eh bien, c’est une longue histoire.

Kevin De Bruyne savoure la sueur et le sacrifice alors que le rêve des aigus devient réalité | David Hytner En savoir plus

C’était ce genre de soirée, pleine de tonalités et de textures surprenantes. Bien qu’à bien des égards, ce fut aussi la finale parfaite du Big Football. Ici, nous avons un produit télévisé mondial mis en scène dans un stade construit par un dictateur, avec une équipe championne appartenant à un dictateur et une autre dans un état de lévitation financière induite par le FFP. Et au milieu de ce bol illuminé, le vieux centre de table familier, un jeu encore capable de communiquer la beauté et le plaisir, regardé par un groupe de personnes encore capables d’être émues par le spectacle, encore capables de ressentir quelque chose, même si ce quelque chose est l’envie de huer un pianiste hongrois sérieux.

La première leçon de samedi est que City est un champion bien mérité. C’est de loin la meilleure équipe de football d’Europe, un modèle de greffe, d’esprit d’équipe et de tactiques créatives. City peut ou non, comme le suggérait L’Équipe dans son rapport sur le jeu, être « moral dans la manière dont le club a construit sa force », mais l’équipe elle-même est un modèle d’esthétique et de bonnes pratiques. Sans oublier, comme on l’oublie souvent, « un perdant généreux et magnifique » lors de leurs défaites précédentes, ce qui rendra encore plus doux maintenant de gagner avec un peu de mordant.

Rodri marque contre l’Internazionale au stade olympique Ataturk d’Istanbul. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian

Pep a opté pour le système de défense centrale quadruple super sécurisé à Istanbul, qui a coïncidé avec un puissant abaissement des volets. Il y a une ironie tactique ici. La signature d’Erling Haaland, l’ultime tranchant du rasoir, a eu la conséquence inattendue de transformer City en une force défensive annihilante. Les quatre défenseurs centraux sont en partie pour compenser le manque de touches de Haaland plus haut sur le terrain et la peur toujours constante – le grand démon de Pep – de la contre-attaque. Vous vous demandez combien de Ligues des champions ils auraient pu gagner si Guardiola avait simplement joué plus souvent ses meilleurs défenseurs purs. Cela signifie probablement quelque chose que City a gagné à Istanbul, Haaland n’ayant effectué que trois passes en 90 minutes.

Autres points positifs : à la fin, City avait quatre joueurs de champ anglais sur le terrain, preuve que cette entité externalisée peut toujours parler aux parcs, aux terrains et aux niveaux de la pyramide qui nous a donné des joueurs comme Kyle Walker et John Stones. City a joué un beau football, marqué des buts magnifiques, changé le jeu autour d’eux. Les joueurs ont l’air sympa. Les tenues en jeans déchirés d’Euro-bro étaient plutôt cool.

« Nous pouvons construire un héritage »: Rodri veut une dynastie de la Ligue des champions pour City En savoir plus

Et pourtant, bien sûr, il y a un autre jeu ici. La victoire de City signifie que ce fut aussi un jour où le football a changé dans un sens très basique. Pour la première fois, la première compétition mondiale de clubs a été remportée par une équipe nationale. Le club le plus puissant et le plus prospère du monde est désormais détenu, financé et géré comme une marionnette de relations publiques par un État-nation répressif.

Ceux qui regardent et consomment ce sport n’ont pas à se soucier de tout cela. Ce n’est pas encore la fin de quoi que ce soit. Le cartel survivra. Barcelone et le Real Madrid ont hypothéqué l’avenir pour suivre le présent. Ces bons vieux garçons continueront à boire du whisky et du seigle. En tout cas, la réussite footballistique n’a jamais vraiment été pure. Chaque ère de club est construite sur la cruauté, l’argent et les propriétaires égoïstes.

Ceci, cependant, est quelque chose de nouveau, une ère de club construite à la place du pouvoir de l’État et des mains d’un État anti-démocratique, une machinerie qui, par sa nature, n’est ni douce, ni bienveillante, ni exempte de bagages collatéraux.

Avant le coup d’envoi du jeu, le sens de l’éclair de puissance était présent, comme toujours, dans les trucs sur les bords. Le tunnel VIP a vu le suintement habituel de flâner célébrités. Voici Aleksander Ceferin, directeur général de l’UEFA, croisant les doigts, essayant de ne pas regarder le chaos du voyage derrière lui. Voici Luis Figo avec des lunettes de soleil si grandes qu’elles semblaient couvrir au moins 40% de son visage. Voici le grand Salt Bae, le plus célèbre trancheur de viande au monde, travaillant sur le tapis, ne retirant jamais à aucun moment son bras de salage derrière son dos, toujours allumé.

Le président de Manchester City, Khaldoon al-Moubarak, avec le trophée de la Ligue des champions, l’aboutissement de plus d’une décennie d’investissement. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian

En l’occurrence, Salt s’est avéré être le seul boucher notoire de la maison, car les rumeurs d’une apparition de Bachar al-Assad de Syrie se sont révélées sans fondement. Mais d’autres courtiers en puissance se sont présentés. Sheikh Mansour de Manchester City était présent pour voir son deuxième match. Tout aussi significatif, son frère était également présent, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, l’actuel président des Émirats arabes unis. Entreprise familiale, rencontrez le club familial. Et c’est au moins une vue dégagée de la dynamique de pouvoir en jeu.

Il n’est pas nécessaire de parcourir le bilan des droits de l’homme des propriétaires de City. Des lois répressives et l’écrasement de la liberté d’expression, des crimes de guerre et des « sites noirs » au Yémen, un conflit pour lequel le Royaume-Uni continue de fournir des armes. Que diriez-vous de la détention arbitraire et de la déportation de 375 travailleurs migrants africains il n’y a pas si longtemps, saisis à leur domicile « sur la base de la couleur de la peau », enfermés, soumis à des traitements dégradants sans aucune forme de procédure, selon un rapport d’Amnesty International . Une travailleuse nigériane a déclaré avoir été menottée dans ses vêtements de nuit et agressée sexuellement par la police avant d’être emmenée dans un camp de prisonniers. Alors qu’elle se plaignait, les policiers ont simplement dit: «Emirates donne. Emirates prend.’”

Et oui, personne ne veut vraiment en parler. Le foot est lancé. Et ce sont, après tout, les pages sportives. Mais le fait est que les personnes qui participent à cette partie du chat de football ne sont pas des journalistes, des haineux ou des fans de Manchester United. Les gens qui nous font parler de cela sont le gouvernement d’Abu Dhabi, qui insiste pour faire du sport son porte-voix publicitaire personnel, source de pouvoir structurel doux, d’extraction de richesses et d’intérêt colonial inversé dans les villes postindustrielles susceptibles d’être soumissionnées.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football « , »newsletterId »: »the-fiver », »successDescription »: »Nous vous enverrons Football Daily tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Manchester City abandonne son chemin vers une première victoire en Ligue des champions En savoir plus

L’ascension de City est une victoire totale pour la politique dans le football. Ce que cela signifie maintenant est plus ou moins la même chose pour les autres parties intéressées, avec toutes les retombées et les compromis qui en découlent. Alors que le Qatar traque les marges, alors que l’Arabie saoudite s’intègre à Newcastle United, la perspective d’un duel d’ego régional joué à travers cette vieille industrie culturelle fragile devrait être une véritable source de préoccupation. Quittez l’argent des yeux. Ce n’est pas comme ça que le sport est censé fonctionner.

Cela signifiera également plus de pression sur les règles financières et plus de rétrécissement de la pyramide toujours étroite. Les accusations de tricherie financière contre City, toutes niées, ressemblent à une inévitable structure, une friction fondamentale entre l’approche des affaires d’une monarchie absolue multimilliardaire et l’envie de protéger l’ordre existant, bon et mauvais, dans un sport communautaire victorien. .

Mais le fait est que les règles existent. La victoire en finale survient exactement trois ans après que City a terminé son appel à Lausanne contre l’interdiction de la même compétition, des accusations qui ont ensuite été annulées. Il y aura probablement aussi des médailles pour les 11 sélectionnés ce jour-là (oui: City a amené 11 avocats dans la salle d’audience), tout cela fait partie de cette menace persistante de simplement consommer l’instance dirigeante du football européen dans un litige, un vaste football Slapp (poursuite stratégique contre le public participation) costume.

Qui sait? Peut-être que City peut maintenant amener ce même esprit dans la salle d’audience nationale et réaliser un doublé sans précédent, en éliminant à la fois l’équipe juridique interne de l’UEFA et les 115 accusations de Premier League actuellement en suspens. Peut-être la question se posera-t-elle dans le temps de savoir qui est la véritable signature clé de l’ère actuelle ? Erling Haaland, roi des buts ? Ou Lord Pannick, avocat du roi ?

Pep Guardiola et Khaldoon al-Moubarak célèbrent leur victoire contre l’Inter. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian

Quoi qu’il en soit, attendez-vous à plus maintenant, à plus de carburant pour ce qui semble être le résultat le plus probable des prochaines années, un schisme fondamental dans la manière dont le football de club d’élite sera géré ; et une nouvelle mise au rebut de ces anciennes structures qui, franchement, vont à l’encontre de l’éthique gouvernante du mondialisme milliardaire.

Il en va de même, pour l’instant, pour la domination de la Premier League sur le football mondial, l’aspiration des talents, de l’expertise, des entraîneurs, des joueurs, des globes oculaires, du pouvoir. Ce n’est pas un hasard si City s’est attaché à la confiance interne de Barcelone, puis a atteint une position dominante similaire, tandis que Barcelone a fait des choses insensées et autodestructrices. Et c’est bien sûr un système qui finira par se dévorer, tuer la concurrence, aspirer le produit à sec. La propagande de l’État-nation donne du football. La propagande de l’État-nation prend le football.

Guardiola justifié alors que Stones prospère dans le rôle de « Barnsley Beckenbauer » | Jonathan Wilson En savoir plus

Comme note finale, il y a la note plus large, pas tant de malaise, mais de froideur. Qu’exprime réellement ce modèle de sport ? L’expertise préexistante des autres? Le triomphe du capitalisme mondial ? Le fait qu’une stabilité financière illimitée soutenue par le gouvernement, ainsi que des talents et une expertise illimités seront finalement synonymes de succès ? L’émotion dominante à la fin de la victoire de City à Istanbul semblait être le soulagement, la satisfaction d’un travail accompli, un résultat qui semblait toujours inévitable, non pas tant le cœur et l’âme et les célébrations sans liens que la satisfaction tranquille des moyens aisés. des touristes âgés qui visitent le Grand Canyon parce que c’est sur la liste des choses à faire et qui repartent en disant : « Eh bien, c’était un trek mais je suis content que nous y soyons allés ».

Parfois, on peut avoir l’impression que l’émotion dominante de la transformation de City est la colère, le défi, une soif d’arguments en ligne incohérents. C’est une grande honte qu’il n’y ait pas de sens cohérent de soin, de devoir et de réglementation dans toute forme de propriété de club, pas seulement celui-ci, aucun sens de la prudence et du scepticisme, juste des coudes pointus et le désir, avouons-le, pour un peu évasion facile. Cette structure est maintenant entièrement intégrée. Et depuis samedi soir, le jeu a changé pour de bon, se déplaçant un peu plus loin dans son propre voyage non cartographié.