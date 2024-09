L’ascension et la montée en puissance des entraîneurs pionniers de la Premier League

Quand Oliver Glasner grandissait dans la petite ville autrichienne de Riedau, la frontière bavaroise se trouvait à seulement 32 km au nord. Cela signifiait que trois des cinq chaînes disponibles à la télévision étaient allemandes.

« J’ai pu voir un peu plus que l’Autrichien habituel », a déclaré le manager de Crystal Palace, 50 ans. L’Athlétique avant le match nul de son équipe contre Leicester City le week-end dernier.

Glasner a admis qu’il ne s’en était pas rendu compte à l’époque, mais sa situation géographique lui a ouvert les yeux et, par extension, son esprit à des possibilités plus vastes. Il a également été exposé au football européen dans son ensemble, ce qui n’était pas le cas de nombreux autres Autrichiens : les équipes nationales du pays n’étaient pas aussi performantes que celles de l’Allemagne voisine, et il y avait donc moins de matches à regarder à la télévision. Cela a certainement amélioré sa compréhension du sport qu’il a appris à aimer. « J’ai toujours été fou de football… », a-t-il conclu.

Glasner n’est pas une exception dans la Premier League de cette saison : neuf des 20 managers de la division sont nés ou ont grandi à moins de 50 kilomètres d’une frontière nationale, avec Erik ten Hag, Arne Slot, Unai Emery, Mikel Arteta, Andoni Iraola, Thomas Frank, Kieran McKenna et Julen Lopetegui complétant la liste.

Un autre, Pep Guardiola, est originaire de Catalogne, une région qui a longtemps cherché à obtenir son autonomie vis-à-vis de l’Espagne, tandis qu’un autre – Nuno Espirito Santo – est originaire de Sao Tomé-et-Principe, une nation insulaire au large de la côte atlantique de l’Afrique, indépendante depuis moins de 50 ans.

Tout porte à croire qu’il s’agit de la saison des managers de la frontière, dont quatre se rencontrent en match ce week-end.

A Selhurst Park, Glasner mène Palace face à une équipe de Manchester United dirigée par Ten Hag, né dans la ville néerlandaise de Haaksbergen, à seulement 10 km de l’Allemagne ; à Anfield, le Slot de Liverpool (élevé à Bergentheim, une ville des Pays-Bas séparée du sol allemand par 12 km), affronte Bournemouth et Iraola, qui vient d’Usurbil, en Espagne mais à 34 km de la France.

Mais s’agit-il simplement d’une particularité géographique ou d’une tendance qui révèle quelque chose sur le caractère de ceux qui dirigent de nombreux clubs d’élite anglais ?

Parmi les quatre managers de la Premier League de cette saison originaires du Pays basque, dans le nord de l’Espagne, près de la frontière française, Unai Emery est peut-être l’entraîneur frontalier par excellence.

Il a grandi dans la ville frontalière de Hondarribia, séparée de la France par la rivière Bidassoa, et sa carrière est intéressante à méditer car de tous les entraîneurs ayant des liens avec les frontières, il est celui qui a dirigé le plus de clubs dans le plus grand nombre de pays, ayant occupé neuf postes en Espagne, en Russie, en France et en Angleterre. Selon les normes modernes, certainement au plus haut niveau, cela le qualifie d’entraîneur itinérant.

« J’ai quitté la maison à 24 ans – Hondarribia, San Sebastian, Real Sociedad – et je me suis ouvert au monde du football : j’ai porté ma valise, j’ai affronté de nombreux moments difficiles, j’ai quitté ma zone de confort », a déclaré Emery au journal britannique Le Gardien en 2022, peu de temps avant qu’il ne soit à nouveau en déplacement, quittant Villarreal dans son pays natal pour Aston Villa.

Emery n’a joué que cinq matchs pour la Real Sociedad, son club d’enfance, et a passé la majeure partie de sa carrière de joueur en deuxième division espagnole. Peut-être son choix a-t-il été fait par nécessité : il devait gagner sa vie et il voulait que ce soit dans le football. Mais peut-être que les voyages qu’impliquait ce processus ont été un peu plus faciles par le fait que, enfant, l’étranger n’était jamais si loin.

Même s’il voyait des avions survoler l’estuaire de la Bidassoa, juste à l’ouest de Saint-Sébastien, pour atterrir à l’aéroport de Donostia (un autre rappel qu’il y avait un monde à explorer), les détails de la géographie ont certainement leur importance : Hondarribia se confond avec une autre ville basque appelée Irun juste au sud, qui se fond ensuite dans Hendaye, également basque, mais en France. La région était l’un des points de passage les plus fréquentés entre les deux pays, et les voyageurs pouvaient parfois faire le voyage en train sans montrer leur passeport.

On pourrait être tenté de penser que cela a rendu Emery plus curieux intellectuellement et lui a facilité la tâche pour travailler avec des personnes d’autres cultures, mais les psychologues suggèrent que ce type d’éducation avait le potentiel de le faire changer d’avis, ce qui pourrait expliquer d’autres facettes de son management.



Emery a grandi en Espagne, mais à un long coup de pied de but de la France (Justin Tallis/AFP via Getty Images)

« La proximité avec de multiples cultures, notamment des langues et des traditions diverses, peut aider à s’adapter à de nouveaux environnements, à résoudre des conflits et à être sensible aux différences », explique le psychologue sportif Marc Sagal, qui a travaillé avec plusieurs clubs de Premier League. « D’un point de vue moins évident, cela peut contribuer à un certain enracinement et à une certaine solidification de l’identité d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir des moments où, en raison de tant d’autres influences, il existe un désir de protéger et de préserver sa façon de faire les choses.

« Les régions frontalières ont souvent des identités uniques, très éloignées des pays auxquels elles appartiennent, ce qui peut conduire les individus à s’accrocher étroitement à leur culture locale. Le désir de préserver son héritage culturel unique peut se manifester chez les managers de football par un attachement exceptionnellement fort à un style de jeu, à une philosophie du football ou à une identité.

« L’identité basque est forte et culturellement différente de celle de l’Espagne et de la France. Il est facile de comprendre comment cela pourrait se traduire par une approche plus insulaire, un désir de promouvoir les talents locaux ou une adhésion ferme à une philosophie tactique spécifique. De l’extérieur, il semble qu’Emery soit un peu plus rigide dans l’application de sa philosophie et de sa méthodologie d’influence basque que Arteta (l’entraîneur d’Arsenal, né à Saint-Sébastien), par exemple, qui semble assez désireux de créer l’environnement le mieux adapté aux joueurs. Les deux approches peuvent être très efficaces, et les deux sont probablement influencées en partie par la géographie et l’expérience. »

La relation d’Emery avec la France aurait sûrement été différente de celle de Ten Hag et Slot avec l’Allemagne. Alors que pour Emery, l’Espagne et la France se rejoignaient dans une zone urbaine, avec une frontière distincte, pour les deux Hollandais, leur expérience du territoire frontalier était rurale.

Conduisez dans la région de Haaksbergen et Bergentheim, et vous ne vous rendrez peut-être même pas compte que vous avez traversé les Pays-Bas vers l’Allemagne et vice-versa. L’Athlétique J’ai découvert lors de ma visite dans les deux villes en mai que les habitants de ces villes de la ceinture biblique se sentaient très hollandais et ne franchissaient la frontière que pour acheter du carburant moins cher pour leurs voitures.



Arne Slot a grandi dans la paisible ville de Bergentheim (Simon Hughes/L’Athlétique)

Slot est cependant loin d’être fermé d’esprit. Dan Abrahams, un psychologue sportif qui a travaillé avec lui pendant deux saisons lorsqu’il était entraîneur du club de Rotterdam Feyenoord avant son transfert à Liverpool cet été, décrit son ancien collègue comme L’Athlétique comme étant « très ouvert d’esprit » et un entraîneur prêt à « remettre en question les idées reçues sur le football néerlandais ».

Bergentheim est conservateur, religieux et sobre, mais Slot a développé un style de vie plus bordeaux alors qu’il poursuivait une carrière de joueur qui l’a rapproché de l’autre bout du pays et de sa frontière avec la Belgique, lors d’un séjour de cinq ans au NAC Breda.

Abrahams fait référence au « modèle biopsychosocial » conceptualisé pour la première fois par le psychiatre américain George Engel en 1977, qui suggérait que pour comprendre l’état de santé d’une personne, les facteurs biologiques ne devraient pas être les seuls à prendre en compte, mais aussi les facteurs psychologiques et sociaux. « Ce que les gens vivent est le produit d’interactions complexes », explique Abrahams. « Notre environnement social est un médiateur important de ce que nous devenons. »

Il décrit Slot comme un « penseur critique ». L’entraîneur lui a permis d’être franc avec lui, mais il vérifiait et remettait en question ce qu’il avait à dire, repoussant ses limites. Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure cela était dû à ses expériences à Bergentheim (ses conversations avec Slot ne portaient pas sur son passé), mais en fin de compte, Abrahams pense que le fait de vivre à proximité d’un autre pays avec une identité aussi forte que la sienne a dû avoir un effet. « Une telle proximité a le potentiel de rendre une personne plus introvertie, ou plus ouverte sur l’extérieur », conclut Abrahams.

Il semble évident que l’emplacement d’un lieu peut influencer son industrie et, par conséquent, les opportunités d’emploi qui y existent.

Les grandes entreprises gravitent autour des grandes villes, mais très peu des managers actuels de Premier League ont grandi dans une grande ville. Seuls quatre d’entre eux ont grandi dans une grande agglomération : Marco Silva de Fuham (Lisbonne), Gary O’Neil de Wolverhampton (Londres), Ange Postecoglou de Tottenham (Melbourne, après être né à Athènes) et Fabian Hurzeler de Brighton (Munich, via Houston aux États-Unis).

Les grandes villes, bien qu’elles existent parfois aux frontières, n’ont pas tendance à être construites à proximité d’autres pays pour la simple raison que les dirigeants craignent de les perdre en cas d’invasion. Au-delà du no man’s land de chaque côté de la frontière, les petites agglomérations ont donc pour habitude de stimuler le travail manuel et, par conséquent, de solliciter les habitants.

Ni Slot ni Ten Hag n’avaient le travail manuel dans le sang. Si les parents de Slot étaient enseignants et considérés comme appartenant à la classe moyenne inférieure, les Ten Hags possédaient un empire immobilier et ne manquaient certainement pas d’argent. Pourtant, une solide éthique du travail était toujours fondamentale dans leur philosophie et a influencé la façon de travailler de chaque manager.



Preuve de l’empire foncier des Ten Hag à Haaksbergen (Simon Hughes/L’Athlétique)

Bien que la géographie autour de Guardiola soit différente, il partage des attributs avec des figures obsessionnelles telles que Ten Hag et Slot si vous écoutez ceux qui le connaissent le mieux.

La Catalogne et le Pays basque ne sont pas des régions pauvres, mais les revendications d’indépendance sont liées à leurs économies et à la manière dont les gens pensent devoir bénéficier des ressources locales.

Guardiola a grandi à Santpedor, à 70 km au nord de Barcelone. Selon l’écrivain et réalisateur Dave Trueba, interrogé par la BBC en 2018, ce qui définit le manager de Manchester City est sa volonté de se salir les mains plutôt que toute autre façon de penser, ce qui se manifeste parfois dans ses équipes de football.

« Quand on analyse ou juge Guardiola, il faut garder à l’esprit que sous le costume élégant, le pull en cachemire et la cravate, se cache le fils d’un maçon », a déclaré Trueba. « Sous ces chaussures italiennes de luxe, il y a un cœur en espadrilles. »

Ces pieds ont également parcouru du terrain, Guardiola ayant entraîné en Catalogne, en Allemagne et maintenant dans le nord-ouest de l’Angleterre, en route pour devenir l’entraîneur le plus célèbre de sa génération.

Comme beaucoup de ses pairs, il a appris à apprécier l’importance de regarder au-delà de son horizon vers le monde plus vaste qui se trouve au-delà.

(Photos du haut : Getty Images ; conception : John Bradford)