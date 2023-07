L’ascension et la chute de Skype

Skype n’est plus ce qu’il était. Vous avez peut-être remarqué ou non.

L’application voix, vidéo et messagerie est devenue un succès dans les années 2000 en permettant aux gens de parler avec des amis et des membres de la famille sans payer de frais d’interurbain. En 2005 eBay acheté. Cet accord n’a pas fonctionné comme prévu et un groupe d’investisseurs dirigé par Silver Lake a acheté une participation majoritaire. Microsoft puis est intervenu, déboursant 8,5 milliards de dollars pour l’entreprise en 2011.

Même soutenu par la plus grande société de logiciels au monde, Skype est en train de tomber à l’eau. Pendant la pandémie, les consommateurs et les travailleurs des entreprises se sont tournés vers des outils tels que Zoom et Méta WhatsApp, et maintenant il existe un certain nombre d’options pour se connecter rapidement avec des groupes d’amis et de collègues sur les smartphones.

« Skype est toujours considéré principalement comme une solution individuelle », a déclaré Jim Gaynor, vice-président de la recherche au cabinet de conseil Directions on Microsoft, dans une interview à CNBC.

Microsoft a promu Skype dans Outlook et Windows et a même enrichi l’application avec son Chatbot d’intelligence artificielle générative Bing. Mais les chiffres ne sont toujours pas excellents.

En mars 2020, Microsoft a déclaré que Skype comptait 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, un nombre qui est depuis tombé à 36 millions, selon un porte-parole. La nouvelle application de communication Teams de Microsoft, en revanche, gagne en popularité, passant de près de 250 millions d’utilisateurs mensuels en juillet 2021 à un record de plus de 300 millions au premier trimestre.

Jaan Tallinn, l’un des ingénieurs fondateurs de Skype, a déclaré que même si cela fait plus d’une décennie qu’il a quitté Skype, c’est toujours son choix par défaut pour les appels.

« Si les gens veulent utiliser un autre canal, alors je suis heureux de m’y conformer », a-t-il déclaré.

On ne sait pas combien de temps encore Skype existera, mais il ne va nulle part pour l’instant.

« Skype restera une excellente option pour les personnes qui l’aiment et qui souhaitent se connecter via la messagerie, les appels audio et vidéo et Bing Chat », a écrit un porte-parole de Microsoft dans un e-mail.

Regardez la vidéo numérique de CNBC ci-dessus pour en savoir plus sur la croissance et les difficultés de Skype, 20 ans.