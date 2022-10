L’ascension de Rishi Sunak au rang de leader britannique saluée en Inde comme “un exploit incroyable”

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI – Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre de couleur du Royaume-Uni, et de nombreux Indiens et sa diaspora ont salué cette étape importante de la politique britannique comme un témoignage du multiculturalisme du pays. En Inde, le développement a pris une signification supplémentaire, en particulier parmi les nationalistes qui ont célébré la perspective d’un politicien d’origine indienne – et un hindou pratiquant – prenant les rênes d’une ancienne puissance coloniale qui dirigeait autrefois leur pays.

Sunak, 42 ​​ans, a remporté lundi la course à la direction du Parti conservateur en se rendant au bureau du Premier ministre – coïncidant avec Diwali, la fête la plus importante de l’année pour les hindous.

Rishi Sunak deviendra Premier ministre britannique après le retrait de Penny Mordaunt de la course à la direction

En Grande-Bretagne, l’héritage de Sunak était célébré comme « allant à contre-courant des hiérarchies profondément raciales de la Grande-Bretagne du XXIe siècle », a déclaré Avinash Paliwal, maître de conférences en diplomatie à l’École des études orientales et africaines. Mais en Inde, a-t-il ajouté, “cela sera célébré et alimentera le récit populaire de la montée de la puissance mondiale indienne – même hindoue”.

Anuj Dhar, un auteur basé à Delhi qui a écrit sur les combattants de la liberté indiens, a salué “l’exploit incroyable” qu’une personne d’origine indienne dirigerait la Grande-Bretagne. Rajdeep Sardesai, un ancien présentateur de nouvelles bien connu, a noté que la victoire de Sunak a eu lieu exactement 75 ans après l’indépendance de l’Inde, ajoutant en hindi : “C’est l’esprit !” Et Priti Gandhi, une législatrice du parti au pouvoir Bharatiya Janata, a déclaré qu’elle avait applaudi “avec une grande joie” la montée d’un “fier hindou qui reconnaît et respecte publiquement sa culture et ses racines”.

Sunak a obtenu le soutien des législateurs du Parti conservateur cinq jours après la démission de Liz Truss – son ancien patron Boris Johnson a abandonné la course à la direction et son autre challenger, la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt, a admis qu’elle n’avait pas suffisamment de soutien du parti. .

Sunak, l’ancien ministre des Finances dont les parents ont émigré en Grande-Bretagne depuis l’Afrique de l’Est dans les années 1960, est né à Southampton, en Angleterre. Son père travaillait comme médecin de famille et sa mère dirigeait une pharmacie. Sunak a souvent parlé des sacrifices qu’ils ont faits pour assurer son succès.

Qui est Rishi Sunak ? Ce qu’il faut savoir sur le Premier ministre britannique

Pendant des années, Sunak a eu un profil relativement bas dans un pays où il était souvent mentionné dans les reportages comme le gendre de Narayan Murthy, le co-fondateur d’Infosys et l’un des entrepreneurs technologiques les plus vénérés de l’Inde. Sunak est marié à la fille de Murthy, Akshata Murty, une créatrice de mode et héritière avec une fortune estimée à plus d’un milliard de dollars.

Pourtant, alors que sa carrière montait en flèche, Sunak a attiré l’attention en Inde non seulement pour son ascendance, mais aussi pour sa foi. Il a suscité des discussions, en particulier parmi la droite hindoue de l’Inde, après s’être qualifié de fier hindou et avoir parlé de sa dévotion religieuse. En 2019, Sunak a prêté serment en tenant la Bhagavad Gita, le livre sacré hindou. Et alors qu’il faisait campagne pour la direction des conservateurs plus tôt cette année, il a tweeté des photos et des vidéos de lui-même priant le jour de l’anniversaire de Lord Krishna et exécutant un culte de la vache, un rituel de l’hindouisme. Ces clips sont devenus viraux et ont été repris par les principaux réseaux de télévision en Inde.

Ashok Malik, responsable de la pratique indienne du cabinet de conseil Asia Group et ancien conseiller principal du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l’ascension de Sunak n’aura que peu d’impact sur les relations entre la Grande-Bretagne et l’Inde. Mais l’histoire de Sunak a mis en évidence le succès d’une communauté influente au sein de la vaste diaspora indienne, a-t-il déclaré : les Indiens dont les familles de la classe moyenne ont émigré en Afrique pendant l’Empire britannique et ont déménagé au cours de la seconde moitié du XXe siècle en Grande-Bretagne.

Pourquoi Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre britannique : un guide du chaos

Plusieurs politiciens britanniques de haut niveau, dont les anciens secrétaires à la maison Priti Patel et Suella Braverman, sont issus de milieux similaires.

L’ascension de Sunak “n’a pas grand-chose à voir avec l’Inde directement, et nous ne pouvons pas la revendiquer en Inde”, a déclaré Malik. “Il s’agit entièrement des réalisations d’un volet de la diaspora indienne et du pays dans lequel ils ont déménagé, où ils ont été accueillis et où ils ont prospéré.”

Sunder Katwala, directeur de British Future, un groupe de réflexion sur l’immigration, l’identité et la race, a déclaré: “C’est symboliquement très, très significatif.” Katwala, qui est d’origine indienne et irlandaise, a déclaré qu’il était considéré comme un “repère historique”, mais a noté que la victoire de Sunak était différente de celle du président Barack Obama outre-Atlantique, où la race était une caractéristique importante de sa campagne.

Au Royaume-Uni, peu de bruit a été fait sur l’héritage de Sunak, a-t-il dit, qui semble être une “réalisation presque accidentelle”. C’est soit un “signe de la normalisation de la diversité ethnique dans la politique britannique”, soit un indicateur de “l’ampleur de la crise” qui a fait de Sunak simplement le “dernier homme debout” au milieu du chaos du Parti conservateur ce mois-ci.

Certes, Sunak a reçu des commentaires racistes. Un homme qui s’est identifié comme membre du Parti conservateur et soutien de Johnson a appelé la station de radio britannique LBC ce week-end pour dénoncer publiquement Sunak, le décrivant comme “pas même britannique” et l’accusant de ne pas aimer l’Angleterre.

Il y a plus d’un million de Britanniques d’origine indienne au Royaume-Uni, selon les dernières données du gouvernement, à partir de 2021. Environ 86% de la population de l’Angleterre et du Pays de Galles est blanche, les personnes issues de groupes ethniques asiatiques constituant le deuxième plus grand nombre. cohorte, à 7,5 %, suivie des groupes ethniques noirs à 3,3 %, selon les données du recensement.

Les membres plus âgés des communautés indiennes de Grande-Bretagne auront probablement un grand sentiment de «fierté», a déclaré Katwala, le directeur de British Future, se souvenant de leurs propres voyages en tant que migrants du Commonwealth dont la présence était «contestée» alors qu’ils cherchaient à s’installer au Royaume-Uni.

Cependant, a-t-il ajouté, les jeunes et les autres minorités de Grande-Bretagne pourraient se sentir plus «conflits» quant au succès de Sunak en raison de sa politique de droite et «en particulier de ses privilèges sociaux».

Bien que sa race puisse être unique parmi les premiers ministres britanniques, la classe de Sunak ne l’est pas.

Plus riche que la famille royale : Win met la richesse de Rishi Sunak à l’honneur

Il est l’un des législateurs les plus riches du Parlement, et les affaires fiscales de sa femme ont suscité la controverse lors de sa campagne à la direction en septembre, lorsqu’il est apparu qu’elle conservait son statut de “non domicilié”, payant des impôts au Trésor indien plutôt qu’à l’agence britannique son mari. supervisé. Et un clip vidéo d’un documentaire de la BBC de 2007 a refait surface ces derniers mois dans lequel Sunak suggère qu’il n’a pas d'”amis de la classe ouvrière”.

Sunak a déclaré qu’il “a grandi en regardant mes parents servir notre communauté locale avec dévouement” et a cherché à “faire la même différence positive pour les gens” lorsqu’il est devenu député d’une région du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, en 2015.

“Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse fréquenter de bonnes écoles”, a-t-il déclaré sur son site officiel. “Je suis passionné par le fait que tout le monde a accès à une excellente éducation.”

Comme de nombreux premiers ministres avant lui, Sunak a étudié dans une école privée d’élite où son excellence académique l’a propulsé au poste de « head boy » (une distinction de lycée britannique) avant de se rendre à l’Université d’Oxford pour étudier la politique, la philosophie et l’économie. .

Plus tard, il a déménagé aux États-Unis et a étudié pour un MBA en tant que boursier Fulbright à l’Université de Stanford, où il a rencontré sa femme. Ils ont deux filles, Krishna et Anoushka. “J’ai eu la chance de mener une carrière réussie dans les affaires”, a-t-il déclaré après avoir cofondé une grande société d’investissement qui a travaillé avec des entreprises de la Silicon Valley à Bangalore. Il a également travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs.

Néanmoins, son ascension politique a été rapide. Il a été nommé ministre des collectivités locales en 2018 et secrétaire en chef du Trésor en 2019. En février 2020, il est devenu l’un des plus jeunes chanceliers de l’Échiquier du pays, ou ministre des Finances, après avoir été promu par Johnson. Son rôle de haut fonctionnaire au gouvernement est venu juste au moment où la pandémie de coronavirus a éclaté, fermant une grande partie de l’économie mondiale. Sunak a été salué comme une force stabilisatrice de l’économie britannique, bien qu’il ait été critiqué pour avoir encouragé les gens à «manger au restaurant pour aider» et pour les prêts aux entreprises qui ont endetté le Royaume-Uni.

J’ai eu beaucoup de questions sur ce que je pense des manifestations du week-end dernier, alors j’ai pensé qu’il serait plus simple de partager mes réflexions ci-dessous. pic.twitter.com/KnutJ1YZRo – Rishi Sunak (@RishiSunak) 8 juin 2020

Après que George Floyd a été tué par la police à Minneapolis et que le mouvement Black Lives Matter a balayé une grande partie du monde en 2020, Sunak a parlé du racisme auquel il a été confronté dans la vie publique et des luttes que sa famille a surmontées en tant qu’immigrants en Grande-Bretagne. “En tant qu’Asiatique britannique, bien sûr, je sais que le racisme existe dans ce pays”, a-t-il déclaré. tweeté. “Mais une société meilleure ne se fait pas du jour au lendemain – comme tous les grands actes de création, cela se produit lentement et dépend de la coopération de chacun de nous vers cet objectif commun.”