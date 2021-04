Mason Mount de Chelsea a joué un rôle essentiel sous Frank Lamaprd et a continué de le faire pour le nouveau manager Thomas Tuchel. Mike Hewitt / Getty Images

On craignait dans certains cercles que la carrière naissante de Mason Mount ne stoppe lorsque Thomas Tuchel a remplacé Frank Lampard au poste de manager de Chelsea à la fin du mois de janvier. Après tout, Lampard a été limogé en partie en raison de la mauvaise forme de plusieurs signatures d’attaque clés, la part du lion de leur dépense de 220 millions de livres sterling l’été dernier.

La capacité de Tuchel à parler allemand était considérée comme un atout essentiel pour améliorer la fortune de Timo Werner et Kai Havertz, ce dernier ne montrant que maintenant des signes de s’imposer comme un joueur influent après une première saison difficile en Angleterre. Mount a été nommé capitaine pour le dernier match de Lampard en charge, mais a été abandonné pour le premier de Tuchel, une distillation parfaite du défi que le joueur de 22 ans avait à faire ses preuves. Son ascension a été en partie influencée par l’interdiction de transfert du club, mais avant sa sortie, Lampard avait tenu à promouvoir la jeunesse malgré des années où les managers de Chelsea ignoraient les diplômés de l’académie du club.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Pourtant, Mount fera sa 100e apparition pour les Blues dans les semaines à venir – peut-être dès le 1er mai – après être devenu tout aussi vital pour Tuchel que pour Lampard.

Chelsea a atteint les demi-finales de la Ligue des champions mardi avec une victoire cumulée 2-1 contre Porto, malgré sa défaite 1-0 au match retour face à une impressionnante volée de dernière minute de Mehdi Taremi. Leur chemin a finalement été sécurisé par la victoire 2-0 de la semaine dernière au match aller au cours de laquelle Mount a marqué son premier but européen, un virage intelligent et une finition présentant des améliorations notables récentes de sa puissance. Peut-être sans surprise, Lampard n’a jamais douté que la trajectoire ascendante de Mount se poursuive.

2 Liés

«À la minute où je lui ai donné le brassard, j’ai pu voir ce que cela signifiait pour lui», a déclaré Lampard, lors d’une séance de questions-réponses avant les London Football Awards de ce mois-ci. « C’est quelque chose que vous obtenez lorsque vous faites venir des joueurs de l’académie, et les fans adorent ça. Mais les joueurs de l’académie qui sont là depuis l’âge de huit ans se frayent un chemin dans l’équipe avec un désir absolu, cela signifie tellement pour eux. C’est tangible. C’est tangible. quelque chose d’important. Vous ne le verrez pas toujours à 20 [years old].

« Ils peuvent avoir des baisses de confiance, ils peuvent avoir des moments dans les jeux, mais quand vous avez des joueurs qui se soucient, peu importe qui est le manager. Le désir qu’ils ont, parce qu’ils travaillent si dur et ont ce talent, portera. Donc, quand j’ai quitté Chelsea – et ce n’est pas un manque de respect pour le manager maintenant parce qu’il fait manifestement un travail fantastique – mais le manager venait et je mettrais ma maison sur le fait dans deux ou trois semaines, ils ‘dirait’ wow, Mason Mount, s’entraîne tous les jours comme un champion, travaille sur le ballon et met la presse, a une grande qualité s’améliore tout le temps et ajoute maintenant des buts à son jeu cette année. ‘ »

Mount a disputé 53 matches cette saison pour le club et le pays et est donc sur la bonne voie pour dépasser le total de 59 de la saison dernière. Il a débuté les huit derniers matches de l’Angleterre et a été le seul joueur à commencer les trois éliminatoires de la Coupe du monde de l’Angleterre contre Saint-Marin , L’Albanie et la Pologne le mois dernier, avec le directeur Gareth Southgate faisant un commentaire plutôt pointu, faisant allusion à l’accusation selon laquelle Mount était en quelque sorte un projet animalier pour Lampard. « Je disais à l’automne qu’il est un très bon joueur, je suppose que maintenant Thomas Tuchel le choisit, tout le monde sera d’accord. »

jouer 1:03 Craig Burley n’est pas vendu sur Kai Havertz, Mason Mount et Christian Pulisic en tant que trio offensif de Chelsea.

Mount a peut-être rejoint Chelsea à l’âge de six ans et abordé chaque défi avec une perspective positive, mais cela n’a pas dissuadé certains fans du club de se précipiter pour juger un joueur qui apprenait encore de manière palpable son métier.

Le lien entre Mount et Lampard est sans aucun doute fort. Mount a une chemise encadrée de la campagne 2004-05, qui a remporté le titre de Chelsea, signée Lampard, exposée dans sa maison; il l’a gagné lors d’un tirage au sort. Lampard a à son tour pris un pari sur un adolescent inconnu en l’emmenant à Derby County en 2018, commençant 35 matchs de championnat dans une campagne qui s’est terminée par une défaite angoissante contre Aston Villa lors de la finale des éliminatoires du championnat à Wembley.

Mount a été ciblé pour abus sur les réseaux sociaux, la base de fans de Chelsea reproduisant quelque peu la cruauté de Roman Abramovich, dont la poursuite incessante du succès a conduit à 13 managers différents au cours de ses 18 années de propriété. Le père de Mount, Tony, insiste sur le fait que son fils ne lit pas les abus, mais la famille le fait. Pourtant, l’arrivée de Tuchel et la confiance qui en a résulté dans le milieu de terrain ont conduit à remplacer cette négativité par une reconnaissance croissante des traits que Lampard avait identifiés des années plus tôt chez un joueur dont la seule expérience antérieure du football senior avait été prêtée au club néerlandais Vitesse Arnhem en 2017-18.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

«Je n’ai jamais compris les critiques», a déclaré Lampard. « Quand il a franchi la porte [at Derby], Je pouvais voir tout de suite quelque chose de spécial en lui.

« Pour moi, c’était l’attitude et la mentalité. La première chose que j’essaie toujours de regarder en tant que joueur est » comment sont-ils? » parce que cela a un effet énorme sur la façon dont vous pouvez les coacher et les rendre meilleurs. Veulent-ils s’améliorer quand ils sont jeunes? Et qu’est-ce que cela signifie pour le groupe dans lequel vous les intégrez?

« Tout le monde parlait bien de Mason à l’académie de Chelsea, donc c’était très clair. Ensuite, il y avait quelque chose à propos du moment où il jouait que j’avais vu. Je l’ai vu beaucoup quand il jouait en Hollande et c’était une prise de conscience des choses autour. Le désir de travailler pour l’équipe en dehors du ballon ainsi que les qualités qu’il avait sur le ballon. «

La forme physique naturelle fonctionne dans la famille – le grand-père de Mount était boxeur – mais le milieu de terrain de Chelsea ne prend aucun risque avec son conditionnement. Il fait appel à l’un des chefs employés par l’Angleterre pour préparer et livrer sa nourriture, s’attachant résolument à une récupération structurée et au maintien de sa forme pendant la saison serrée, s’entraînant en privé avec un entraîneur personnel et quotidiennement dans la salle de sport.

jouer 0:38 Steve Nicol dit qu’il n’y a presque aucune chance que Thomas Tuchel et Chelsea ne terminent pas dans le top quatre de la Premier League.

« Quand il est venu à Derby, j’étais sûr que ce serait une course difficile pour lui dans le championnat à cause de l’aspect physique de la ligue », a déclaré Lampard. « Il a eu un très bon sort au début, puis un sort plus calme et puis il l’a surmonté à la fin de la saison et a été fantastique dans le rodage. Pour moi, c’était une mesure du joueur qu’il est parce que tout jeune les joueurs – parce que j’étais un milieu de terrain, je regarde probablement encore plus près – ne vont pas vous marquer 15, 20 buts par saison quand ils ont 21 ans. Ça ne marche pas comme ça. Ils doivent trouver leur chemin, matures , trouve les bons moments pour arriver dans la boîte et j’ai commencé à le voir encore plus en lui cette saison.

« Je ne suis plus là, mais le voir se développer à nouveau est génial. Il va continuer à se développer, il va être un joueur fantastique. J’en ai probablement assez dit sur lui parce que les gens l’appelaient déjà mon fils. «

Avec une pensée typique, Lampard se vérifie de peur de basculer du soutien vocal au genre de cheerleading partisane dont il était autrefois accusé. Mais tout débat sur la capacité de Mount à performer au plus haut niveau est sûrement déjà terminé, et seule une blessure l’empêchera de passer la barre des 100 apparitions pour Chelsea cette saison, avant de jouer ce qui pourrait être un rôle central pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Mount améliore sensiblement son produit final, et Lampard pense que son jeu «évolue tout le temps». Cela est venu initialement en bénéficiant d’un rôle plus central dans le système 4-3-3 de Lampard, avant de s’adapter en tant que l’un des jumeaux n ° 10 de Tuchel dans une forme 3-4-2-1. Il s’est fixé un objectif de 10 buts en Premier League la saison dernière, manquant de trois. Il en a déjà huit ce trimestre – et trois de plus pour l’Angleterre – tandis que ses quatre passes décisives en championnat sont toutes venues de coups arrêtés. Lors des derniers Euros, l’attaquant Harry Kane était sur virages avec Gary Neville, un entraîneur anglais sous Roy Hodgson lors de ce tournoi, affirmant plus tard qu’un manque de preneurs de coups fixes experts les avait forcés à utiliser leur n ° 9 comme alternative atypique. Ce ne sera pas le cas cet été, car Mount offre bien plus que l’expertise des balles mortes.

Expliquant pourquoi il a fait de Mount capitaine contre Luton en janvier, Lampard, poussé dans une dernière réponse à propos de Mount, a ajouté: « Ce n’était pas un geste. Je ne savais pas que je partais à ce moment-là mais avec Mason, je voulais montrer lui que sa position dans le groupe avait augmenté. Et puis il a besoin de comprendre cela et il a besoin de se lever. » Tuchel a reconnu que Mount faisait exactement cela.

(Note de l’éditeur: James Olley fera partie du panel de vote pour les London Football Awards 2021.)