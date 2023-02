L’ascension de LeBron James vers la gloire – entretien exclusif avec l’ancien entraîneur Keith Dambrot et son ami de toujours Dru Joyce III | Nouvelles de la NBA

Seulement 36 points empêchent LeBron James et le record de tous les temps de la NBA, nous nous sommes donc assis avec son entraîneur-chef du lycée Keith Dambrot et son ami de toujours Dru Joyce III, pour discuter de tout ce qui concerne le basket-ball, y compris les 38 ans -old est devenu célèbre sur le terrain.

L’entraîneur Dambrot commence par mentionner LeBron James comme un nom familier dans un camp de basket-ball juif local – un camp qui lui a été présenté par son ami d’enfance Dru Joyce III, alias Lil Dru.

“Le gars a compris les choses immédiatement. Trois matchs après le début de sa première année, je pensais qu’il avait une chance d’être un pro et je pense qu’à sa deuxième année, nous savions tous qu’il n’irait pas à l’université”, a déclaré Dambrot.

Lorsque James a suivi Joyce et le reste des «Fab Five» au lycée St Vincent-St Mary, Dambrot entamait sa deuxième saison en tant qu’entraîneur de l’école.

Deux saisons plus tard, une école avec relativement peu de pedigree de basket-ball a siégé en tant que champions d’État consécutifs avec Dambrot prêt à rejoindre un programme universitaire de Division One.

“Il a ressuscité ma carrière”, a déclaré Dambrot. “Il m’a fait redevenir entraîneur universitaire. Typique de lui, tout ce qu’il touche se transforme en or.”

“Il savait à quel point il était bon et il savait que l’attention viendrait avec.” dit Joyce

Les caméras se pressent autour de James après avoir marqué 31 points lors d’une victoire 65-45 contre l’Oak Hill Academy de Virginie en 2002





Restant local pour le lycée, James a rejeté une invitation au camp de basket-ball du lycée All-American – un endroit où les meilleurs espoirs des États-Unis attirent l’attention nationale.

Pourquoi? Parce qu’aucun de ses amis n’a été invité. Un niveau de loyauté envers ses co-stars dont James fait l’éloge deux décennies plus tard.

Joyce a poursuivi sa propre carrière professionnelle. Jouant la majeure partie de son basket-ball en Europe, Joyce a pris sa retraite en tant que leader de tous les temps en Bundesliga de basket-ball. Il fait maintenant partie de l’équipe d’entraîneurs de Dambrot pour les Duquesne Dukes – une université de division 1 à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Jouant au basket aux côtés de James depuis son plus jeune âge, Joyce voit des flashs du joueur qu’il appelait autrefois son coéquipier.

“Les choses que vous voyez maintenant, j’en ai été témoin à 11 ans, juste à plus petite échelle. Il a amélioré ses outils et ses fondamentaux se sont affinés – son jeu est devenu parfait.”

LeBron James, Dru Joyce III et Willie McGee apparaissent dans leur gymnase de lycée en 2009 pour promouvoir le film documentaire ‘More Than A Game’





Au cours de ses 20 saisons en NBA, nous avons vu des adaptations et des développements dans le jeu de James, lui permettant d’être un buteur de volume toute sa carrière.

Lorsqu’un LeBron de 22 ans a atteint la finale de la NBA pour la première fois, les Spurs de San Antonio l’ont mis au défi d’utiliser son tir sauté. En conséquence, il a tiré 36% du terrain et les Cavaliers ont été balayés.

Sept ans plus tard et maintenant au Heat, James a frappé un poignard de milieu de gamme sur Kawhi Leonard pour assurer son deuxième championnat en deux ans, celui-ci contre les Spurs.

Tirant à 40,6% sur trois cette saison-là, James était une menace beaucoup plus grande loin de la peinture, tout en étant à son apogée athlétiquement.

Dans une situation où un jeune Leonard devait choisir son poison, il est passé sous un écran et avec James confiant dans son pull, Leonard a dû s’asseoir et regarder ses espoirs d’un premier titre en carrière s’évanouir.

Cependant, bien qu’il soit un grand buteur, cela n’a jamais été son truc.

“Quand il est arrivé pour la première fois en NBA, je pensais qu’il serait plus Magic Johnson, pas Michael Jordan – c’est ce que moi et le père de Dru l’avons formé”, a déclaré Dambrot.

En comparant James à d’autres grands, Dambrot a ajouté: “Il y a beaucoup de grands joueurs, mais il y a très peu de joueurs qui peuvent rendre les autres meilleurs.”

Mais d’où vient ce talent ?

Décrivant le cerveau de basket-ball de LeBron, Joyce et Dambrot l’ont comparé à la même chose – une éponge.

Dambrot a déclaré: “Cela va sembler absurde, mais je le dis quand même. Tout le monde regarde LeBron et dit qu’il est l’athlète le plus bizarre qu’ils aient jamais vu – mais mentalement, c’est là qu’il est un monstre. Je n’ai jamais vu quelqu’un comprendre le jeu mieux que lui.”

Se préparant pour sa 19e apparition record au All-Star, LeBron a connu une séquence de buts monumentale depuis son 38e anniversaire.

Ce qui est spécial à ce sujet, c’est que James deviendra le meilleur buteur de la NBA tout en restant au sommet de son art, ce qui convient à un homme qui personnifie la longévité.

Pour terminer l’interview, j’ai demandé à Dambrot et Joyce ce que cela signifierait pour eux de voir quelqu’un qu’ils appellent leur ami devenir le meilleur buteur de tous les temps de la NBA.

“Son engagement envers son peuple est sans égal”, a déclaré Dambrot. “Quand il gagne, nous sommes heureux pour lui – on a l’impression qu’un membre de la famille joue.

“Quand il dépassera Karem, cela signifiera beaucoup pour moi. Je veux juste qu’il le dépasse et remporte un autre titre.”

“Il fait partie de la famille. Je vais être fier”, a déclaré Joyce. “Je veux le meilleur pour lui. Ça va être génial d’en être témoin mais comme l’entraîneur l’a dit, je veux qu’il remporte un autre championnat après.”