L’ascension de la républicaine Christine Drazan dans la course au poste de gouverneur de l’Oregon

L’Oregon est un État bleu fiable qui n’a pas élu de gouverneur républicain depuis 1982. Mais en raison d’un champ divisé – et de la frustration avec le gouverneur en exercice – ce cycle, les républicains pourraient bien remporter une victoire.

À première vue, la course du gouverneur de l’Oregon ressemble à une itération à l’emporte-pièce de la stratégie de mi-mandat des républicains. Comme d’autres candidats du GOP à travers le pays, la républicaine Christine Drazan a attaqué son adversaire, la démocrate Tina Kotek, à propos de l’économie et de la criminalité, et l’a liée à la performance de la gouverneure en exercice Kate Brown, qui sonne mal.

Mais ce cycle n’est pas seulement une réaction contre le parti au pouvoir dans l’Oregon ou des craintes concernant la criminalité et l’économie. La nature inhabituelle de la course – qui a vu la candidate non affiliée Betsy Johnson attirer environ 14% dans les sondages – est également l’aboutissement d’une campagne de plusieurs années menée par un petit nombre d’intérêts particuliers cherchant à contrôler l’État.

À l’origine de cette campagne se trouve la division partisane de l’État sur l’action climatique. Pendant des années, l’État a lutté avec une minorité conservatrice qui a réussi à bloquer les politiques de plafonnement et d’échange et de conservation. L’Oregon est devenu un foyer pour les extrémistes de droite alternative qui ont préparé le terrain pour l’élection, y compris un groupe de base pro-exploitation forestière, Timber Unity, dont les dirigeants ont été liés à des milices de droite alternative.

Peut-être plus important encore, l’homme le plus riche de l’État, le cofondateur de Nike, Phil Knight, pourrait faire pencher la balance vers Drazan. Bien qu’il se soit façonné (et l’entreprise) comme un champion du climat, il a acheminé des millions vers Johnson et Drazan.

L’influence de Timber Unity et les dons de Knight sont peut-être exactement ce qu’il faut pour mettre un républicain au pouvoir. Et si Drazan gagne, l’Oregon deviendrait le premier État de l’Ouest à faire marche arrière sur ses objectifs climatiques.

“Qui est dans le bureau du gouverneur est vraiment la personne qui peut désactiver l’ensemble de notre action climatique”, a déclaré Steve Pedery du Oregon Wildlife Conservation Leaders Fund, un PAC environnemental.

Dans le sondage d’octobre, selon les calculs de FiveThirtyEight, Drazan et Kotek sont pratiquement à égalité. Cela suggère que Drazan pourrait gagner. Si elle le fait, Pedery a déclaré qu’une telle victoire pourrait devenir un modèle pour les républicains dans d’autres États traditionnellement bleus.

“Si cela fonctionne dans l’Oregon, cela peut être reproduit”, a-t-il déclaré.

Les récentes batailles sur le climat présageaient une course tumultueuse pour les gouverneurs

L’Oregon est connu à l’échelle nationale pour être solidement bleu, mais sa politique intérieure est plus nuancée. La plus grande source de friction réside dans la politique environnementale de l’État, car en dehors de Blue Portland, la zone orientale de l’État abrite à la fois des forêts anciennes et une importante industrie forestière.

“Le bois est à l’Oregon ce que le charbon est à la Virginie-Occidentale”, a déclaré Pedery. “Il y a de l’argent hérité de l’exploitation forestière qui finance toutes nos causes de droite dans l’État.”

Le pouvoir de l’industrie du bois rend la politique plus inhabituelle que la division gauche-droite typique sur le changement climatique. Vous pouvez trouver de nombreux démocrates qui, comme le sénateur Joe Manchin en Virginie-Occidentale, sont soutenus par une industrie qui s’oppose aux politiques sur le changement climatique.

L’un de ces politiciens est Johnson, une indépendante qui a voté à plusieurs reprises contre les projets de loi sur le climat lorsqu’elle était démocrate à la chambre d’État. Elle est ce que les écologistes de l’État appellent une « crata du bois », une proche alliée de l’industrie forestière et elle-même bénéficiaire d’une fortune familiale d’exploitation forestière.

L’alliance bois-démocrate remonte à des décennies. Mais un nombre croissant d’extrémistes politiques dans les zones riches en bois et un PAC de droite de plus en plus puissant qui se présente comme la voix des Oregoniens liés à l’exploitation forestière, au camionnage et à l’agriculture, Timber Unity, ont changé la dynamique de longue date.

En 2019, avec le soutien vocal de la nouvelle Timber Unity, 11 législateurs républicains ont quitté la capitale de l’État pour éviter un vote sur un projet de loi de plafonnement et d’échange – juste assez pour bloquer le vote. Le débrayage s’est terminé de manière désordonnée : le gouverneur démocrate Brown a envoyé des soldats de l’État, exigeant que les républicains « reviennent et fassent le travail pour lequel ils ont été élus ». Lorsque le vote a finalement eu lieu, le projet de loi a échoué par une voix (trois démocrates du Sénat, dont Johnson, ont voté contre).

Lorsque les démocrates ont de nouveau tenté d’adopter une législation sur le climat en 2020, les républicains ont utilisé le même manuel, cette fois dirigé par Drazan, un nouveau venu à la législature de l’État. Kotek, alors président de la Chambre, a tenté de faire adopter les projets de loi sur le climat. Johnson a fourni le vote clé qui a tué la législation sur le plafonnement et l’échange lorsqu’elle a finalement été votée en 2019 (elle n’a jamais été votée en 2020).

Timber Unity a joué un rôle clé dans tout le chaos, suscitant l’opposition au projet de loi et les débrayages du GOP. Timber Unity s’était alors rapidement développé pour devenir un courtier en pouvoir légitimé dans l’État, malgré les liens des fondateurs du groupe avec les intérêts des milices nationalistes blanches. Son influence a aidé les camionneurs à rallier la capitale de l’État pour soutenir les débrayages, et sa portée a contribué à créer l’impression que les tactiques d’opposition du GOP représentaient la volonté d’un large éventail d’habitants de l’Oregon.

À la suite de ces débrayages finalement réussis, le profil de Drazan a augmenté tandis que l’Oregon a raté sa fenêtre pour adopter une législation sur le climat en 2020, à nouveau.

Comment les retombées des débrayages façonnent la course aux gouverneurs

La plateforme climatique de chaque candidat est une extension logique de leur rôle dans les débrayages : Kotek promet de continuer à développer les objectifs climatiques de l’État ; Drazan soutient que de telles politiques sont un frein à l’économie de l’État et que les mesures limitées que le gouverneur actuel a instituées via l’action de l’exécutif devraient être annulées ; Johnson s’engage également à révoquer les politiques de plafonnement et d’échange du gouverneur s’il est élu.

Johnson traîne loin derrière Kotek et Drazan dans les sondages. Elle a enduré la course aussi longtemps parce qu’elle est aussi la candidate la mieux financée, grâce à l’homme le plus riche de l’État, Knight, cofondateur et président émérite du géant de la chaussure Nike.

Il a à lui seul inondé la campagne de Johnson avec 3,75 millions de dollars en espèces et 2 millions de dollars supplémentaires pour un PAC dédié à l’élection de plus de républicains à la législature de l’Oregon. En octobre, il a versé son premier million de dollars à la campagne de Drazan.

La présence d’un troisième candidat, stimulée par l’argent de Knight, a bouleversé toutes les attentes normales pour la course. Dans un cycle “normal”, John Horvick, vice-président senior de la société de recherche Pacific Northwest DHM Research, a déclaré que “les démocrates ont probablement un avantage d’environ 5 points de pourcentage sur les républicains et les élections au poste de gouverneur”.

Les stratèges politiques notent que, comme Johnson est un ancien démocrate, sa candidature retire un soutien qui pourrait autrement aller à Kotek. “Il y a une véritable tentative d’empêcher les démocrates de faire défection vers Johnson”, a déclaré Horvick. Si Kotek perd, ce pourrait être l’argent de Knight qui est à blâmer.

Certains défenseurs progressistes affirment que Johnson est une pilule empoisonnée, mise en place par de plus gros poissons pour éloigner le soutien de Kotek. Récemment, Timber Unity a fait allusion à cette stratégie exacte sur Facebook : « God Bless Betsy Johnson ! Maintenant, pour l’AMOUR DE DIEU, pouvons-nous tous rester ensemble cette UNE FOIS et voter DRAZAN !!!!!”

Si la présence de Johnson parvient à faire basculer la course vers le républicain, l’utilisation d’un troisième candidat pour siphonner le soutien démocrate pourrait devenir un modèle dans les États bleus fiables pour inverser l’action climatique. Tout ce dont les républicains auraient besoin, c’est d’un soutien aux poches profondes et d’un démocrate modéré ou conservateur viable.

Le résultat de la course au poste de gouverneur de 2022 aura un impact majeur sur la politique climatique régionale

Au-delà des considérations politiques, une perte de Kotek aurait également des ramifications majeures pour la politique climatique de la côte ouest. En raison des débrayages, la politique la plus ambitieuse de l’Oregon a été mise en place par un décret exécutif de 2020 qui a établi une référence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’État d’au moins 45 % en dessous des niveaux de 1990 en 15 ans ; cela oblige également les agences d’État à proposer des plans qui réduisent les émissions de transport et d’électricité, et garantissent que les forêts stockent plus de carbone.

Drazan a déclaré que l’annulation des décrets de Brown était sa priorité du premier jour. Si elle le faisait, le dommage le plus important et le plus permanent serait de permettre une déforestation incontrôlée au profit de l’agriculture et de l’exploitation forestière. L’Oregon est une économie relativement petite par rapport à ses voisins, mais compte tenu de ses forêts, son impact le plus important sur le climat réside dans l’utilisation des terres et la séquestration du carbone.

L’Oregon et ses grands voisins, Washington et la Californie, ont souvent travaillé de concert pour mettre à jour leurs règles environnementales. Lorsque la Californie a interdit les hydrofluorocarbures utilisés dans la climatisation, l’Oregon l’a fait aussi. À l’avenir, les États devront travailler ensemble pour étendre la transmission des projets d’énergie renouvelable, car ils reçoivent des fonds fédéraux de la loi sur la réduction de l’inflation.

L’Oregon pourrait devenir un obstacle majeur à l’expansion des énergies renouvelables sur la côte, si Drazan nomme des régulateurs des services publics pro-gaz à la commission d’État. Et certains défenseurs de l’environnement, comme Doug Moore, directeur exécutif de l’Oregon League of Conservation Voters, craignent que l’Oregon ne devienne un dépotoir pour des marchandises comme des voitures inefficaces qui ne peuvent être vendues en Californie ou à Washington.

Les défenseurs du climat craignent que l’élection ne détruise plus d’une décennie de campagne pour faire avancer l’Oregon sur l’action climatique. Ce changement ne serait pas accidentel, mais le résultat d’efforts méthodiques et bien financés pour donner un véritable pied aux candidats anti-climat.

Et les enjeux pour la démocratie et la politique climatique sont importants. “L’Oregon mène une conversation nationale sur le climat depuis un bon moment”, a déclaré Moore. “D’un trait de plume, Christine Drazan a pu tout décompresser.”