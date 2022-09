L’ascension de Joe Scally à Gladbach place le défenseur américain sur le radar de la Coupe du monde, et à juste titre

Scally obtient un temps de jeu constant en Bundesliga et ses performances se sont démarquées, faisant de lui un choix dormant pour l’équipe de la Coupe du monde 2022 de l’USMNT. Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

Peut-être avez-vous vu le gardien du Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, réaliser un record de 19 arrêts en Bundesliga lors du match nul 1-1 de la semaine dernière contre le Bayern Munich, six fois vainqueur de l’UEFA Champions League. Vous vous êtes peut-être même émerveillé de l’improbabilité de l’arrière droit au visage de bébé qui a aidé à garder Sadio Mane et Alphonso Davies hors du tableau de bord.

Qui sait, vous vous êtes peut-être même demandé : Qui c’est?

Pour tous ceux qui ne connaissent pas les subtilités de la poule de l’équipe nationale masculine américaine, le défenseur de Mönchengladbach dont la coupe proverbiale déborde n’est pas un nom connu aux États-Unis comme c’est le cas en Allemagne, où il s’est rapidement épanoui. C’est vrai: l’arrière droit partant de 19 ans de Mönchengladbach, dans l’une des meilleures ligues du monde, est américain. Rencontrez Joe Scally.

Lorsque le joueur de Lake Grove, New York, avait 15 ans, il est devenu le deuxième plus jeune footballeur professionnel américain de tous les temps, derrière Freddy Adu. Le fait qu’Adu et Scally aient été éclipsés à plusieurs reprises depuis témoigne du chemin parcouru par les États-Unis dans le développement des jeunes talents, et cela montre également les chemins divergents que le destin peut autoriser.

À 19 ans, Adu était si souvent prêté hors de Benfica que son passeport accumulait des timbres du monde entier. Pendant ce temps, Scally est non seulement solidifié en tant que défenseur partant de la Bundesliga, mais il affronte régulièrement les meilleurs joueurs du monde. Au cours des deux dernières saisons, Scally est l’un des 10 seuls défenseurs de Bundesliga à avoir réussi 2 200 minutes, 30 matchs et au moins un pourcentage de tacle de 47 %. Il est aussi le plus jeune de tous.

Pour ceux qui regardent le monde à Long Island, ce n’est pas une surprise ; Scally s’est toujours démarqué.

“Le ballon était toujours autour de lui”, explique Frank Schmidt. “Il était comme un aimant.”

Schmidt est une légende du football à Long Island, l’un des entraîneurs les plus gagnants de l’histoire du comté de Suffolk (au niveau des jeunes et du lycée). Mais lorsqu’il a reçu un appel de la mère de Joe, Margaret Scally, qui entraînait son équipe de jeunes, les Sachem Destroyers, il s’était installé à la retraite, même s’il entraînait toujours des équipes de jeunes ici et là. “Je pouvais choisir et choisir, [but] Je devais d’abord rencontrer l’équipe”, se souvient Schmidt. “J’ai dit que je ferais d’abord une séance d’entraînement, pour voir si j’allais aimer ces enfants ou non.”

Il était rapidement évident que les Scally avaient quelque chose. “[Joe] était juste différent “, dit Schmidt. “J’ai dit:” Voyons où cela mène. “”

La légende locale du talent de Joe Scally est moins connue et plus comète. Schmidt ne l’a entraîné que de 10 ans jusqu’à juste avant son 13e anniversaire; à ce moment-là, il était un produit de l’académie du New York City FC, mais les réflexions de Schmidt sur Scally ont le respect et le poids du spectacle.

La tactique, la technique et la stratégie étaient des subtilités du beau jeu qui échappaient aux autres enfants de 10 ans; Scally les ramassa facilement. Schmidt se souvient d’un coin de passe-passe qu’il se demandait s’il fallait introduire, un qui impliquait de la ruse, de la décision et, pour couronner le tout, un peu de talent pour jouer. Soi-disant, il y a eu un pseudo-débat, la muscade d’un coéquipier et une course hors balle avancée que certaines équipes universitaires ne parviennent pas à exécuter.

“Nous l’avons pratiqué peut-être quatre ou cinq fois”, se souvient Schmidt. “La première fois que nous l’avons fait dans un match? Joe a marqué et il me regarde en souriant. Il fait juste des choses comme ça.”

Scally a cédé. Quelques secondes plus tard, la barre transversale cliquetait toujours. “N’a pas marqué; en haut de la barre transversale”, rit Schmidt avec incrédulité, même maintenant. “Incroyable.”

À 15 ans, Scally défendait David Villa dans les pratiques conjointes du NYCFC. Margaret enverrait à Schmidt des photos de son fils qui n’avait pas encore de permis de conduire marquant le meilleur buteur espagnol de tous les temps et champion de la Coupe du monde. Schmidt s’émerveillerait.

“Il a 15 ans et il est juste là, il est juste là”, dit-il. “Il ne se présente pas comme un enfant, il ne s’embarrasse pas là-bas.”

Schmidt salue les prouesses de Scally au basket comme la clé de son ascension. En fait, localement, il y avait une bataille sur ce que le sport pourrait lui réclamer. “[At Sachem North]une assez bonne équipe de basket-ball, ils l’avaient à l’université en tant qu’élève de huitième année – ils le voulaient “, dit Schmidt. “Il était meneur de jeu et sa tête était toujours sur un pivot.”

Mais un appel est un appel. Scally attribue sa vision, ses mouvements, son jeu de jambes et sa conscience tactique – selon tous les critères, il s’agit d’élite – à son pedigree de manieur de balle. Ce sont ces qualités, en fait, qui ont incité ses entraîneurs du NYCFC à le faire passer du milieu central à l’arrière droit un an plus tôt. Son aptitude et sa volonté d’adaptation étaient des atouts aux yeux des entraîneurs, mais c’est probablement aussi la raison pour laquelle il a immédiatement suscité l’intérêt de l’Europe.

Scally a fait ses débuts dans l’équipe nationale américaine senior plus tôt en 2022, mais il est évident d’après sa progression qu’il sera un pilier avant longtemps. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

“[Scally] est un dos extérieur très moderne qui peut couvrir tout l’extérieur [flank]”, a déclaré Claudio Reyna, alors directeur sportif du NYCFC, à ESPN en 2019. “C’est un arrière droit qui crée et qui a beaucoup de passes décisives.”

En mars 2018, Scally n’était que le deuxième joueur à être diplômé de l’académie du NYCFC. Et avant que Scally ne fasse irruption dans le NYCFC et la MLS de manière majeure, Monchengladbach a offert 2 millions de dollars (passant à 7 millions de dollars avec les frais) pour ses services, le défenseur rejoignant le club allemand au milieu de la saison 2020-21.

Scally (d’une manière ou d’une autre finalement et rapidement) s’est enfui sans passeport européen, ce qui était presque impensable quelques années plus tôt dans le schéma du football mondial, et a prospéré presque immédiatement. Il y a presque un an jour pour jour, il faisait ses débuts en Bundesliga face au Bayern Munich. En octobre dernier, il a marqué contre Wolfsburg pour son premier but en Bundesliga, et en juin a fait ses débuts pour les hommes américains contre le Maroc. Juste avant ses débuts, Roland Virkus, alors directeur de l’académie, a déclaré à propos de Scally: “Il est vraiment passé de 0 à 100. Je n’ai jamais vu un jeune joueur relever des défis aussi durs que lui sans être méchant.”

Ce “0 à 100” est apparemment une carte de visite Scally ; l’histoire de près de 20 ans du Golden Boy Award, présenté par Tuttosport et voté par les journalistes sportifs, se lit comme un who’s who des deux dernières décennies du football mondial. Il est présenté à un jeune footballeur de 21 ans ou moins, qui joue en Europe, et il est considéré comme un chevalier non officiel du prince en attente du football. Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba, Raheem Sterling, Kylian Mbappe, Erling Haaland et Pedri ont tous gagné. Un seul défenseur, Matthijs de Ligt, a remporté le prix.

En juin, après sa saison 2021-22, Scally a été présélectionné pour le prix avec ses compatriotes américains Yunus Musah (Valence), Malik Tillman (Rangers, prêté par le Bayern Munich) et son ami et collègue produit jeunesse du NYCFC Gio Reyna (Borussia Dortmund) .

Avec le Qatar dans moins de trois mois et le plafond de Scally apparemment sans limites, sans parler d’un besoin croissant de talents sur la ligne arrière suite à la déchirure d’Achille de Miles Robinson, la Coupe du monde pourrait-elle vraiment être en vue ?

“C’est le rêve de tout le monde de jouer dans une Coupe du monde et ce camp quand j’étais avec tous les gars, [it] Je me sentais juste comme si je m’intégrais, c’est là où j’appartiens, c’est là que je peux jouer”, a déclaré Scally à ESPN en février. ce. C’est incroyable quand on enfile le maillot et qu’on a l’écusson sur la poitrine. C’est un sentiment différent.”

– Jordan Morris de l’USMNT : comment la gestion du diabète m’a aidé à récupérer de deux LCA déchirés

Schmidt, pour mémoire, ne pense pas que ses émotions pourraient gérer cela. “Je me mettrais probablement à pleurer”, rit-il. “Il a toujours été si modeste et équilibré, mais il croit en lui et il est confiant.

“Quand il avait 11 ans, nous avions probablement une liste de 16 joueurs; les enfants de 15 et 16 ans, ils ne jouent pas vraiment, mais ils sont là, vous savez? Nous disions aux enfants de s’associer pour des exercices … et Joe prenait toujours l’enfant le plus faible. Joe mettait cette balle sur le pied de l’enfant à chaque fois… et, laissez-moi vous dire, cette balle ne reviendrait pas de la même manière. Et il sourit et rit toujours, peu importe – super terre-à-terre. Donc, oui, je vais encourager ce gamin qui commence devant 60 000 dans un match de Bundesliga.

Une partie de la propension de Scally est, bien sûr, le talent. L’autre partie (l’effort) était toujours dans les gènes.

“Un jour, je sors m’entraîner et [Joe’s mother and coach] Margaret est là-bas en jeans et en tongs, offrant des balles dans la boîte aux enfants “, dit Schmidt. ” L’un après l’autre, pas de problème, d’accord [on them]. C’était une sacrée bonne joueuse. J’aurais pu l’utiliser sur le [Long Island] Cavaliers rugueux !”