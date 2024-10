L’ascension de Diego Pavia : du Nouveau-Mexique à Nashville en passant par le chaos du football universitaire

Diego Pavia est arrivé à l’Institut militaire du Nouveau-Mexique avec des cheveux blonds décolorés, des boucles d’oreilles, des chaînes autour du cou et un débardeur.

Débordant de la confiance d’un quart-arrière vedette et de la ténacité et de la détermination d’un lutteur champion d’État, Pavie a fait toute une première impression.

« Pauly ? Pauly D, ou quel que soit son nom ? Diego s’intégrerait à 100 % avec « Jersey Shore » », a déclaré Chase Kyser, qui était le coordinateur offensif du collège lorsque Pavie est arrivée en 2020.

Le travail de teinture est terminé maintenant. La bravade et l’intrépidité, caractéristiques qui n’ont pas toujours joué en faveur de Pavie, n’ont fait que se renforcer. Avec une famille farouchement solidaire et toujours prête à faire la fête derrière lui, Pavia est devenu exactement le joueur et le leader qu’il a toujours su qu’il pouvait être – même si seuls quelques autres ont vu ce potentiel.

Samedi dernier, contre l’équipe n°1 du pays, Pavia est passée du statut de quarterback indépendant préféré du football universitaire, de héros culte des fans inconditionnels de l’État du Nouveau-Mexique qui a atterri à Vanderbilt via un transfert cette intersaison, à l’un des meilleurs joueurs de cette saison. étoiles.

Pavie a mené les Commodores à une superbe victoire 40-35 contre l’Alabama avec une performance à la fois virtuose et sale, précise (16 pour 20 pour 252 verges) et réaliste (20 courses pour 52 verges). Il a célébré la première victoire de Vandy contre le Crimson Tide en 40 ans en louant Dieu et en lâchant une bombe F à la télévision en direct, avec ses frères menant la charge pour démolir les poteaux de but du stade FirstBank.

On dirait que les poteaux de but de Vandy se dirigent vers Broadway. pic.twitter.com/ZPzMzKgcRB – Sam Shamburger (@shamnadoes) 6 octobre 2024

« C’est quelque chose que je savais pouvoir faire. Et ce n’est pas moi qui suis arrogant. C’est juste moi qui suis, vous savez, qui je suis », a déclaré Pavia L’Athlétisme Dimanche soir. « Mais j’ai l’impression qu’à chaque fois que je touche le terrain, je suis le meilleur joueur sur le terrain et peu importe contre qui nous jouons, vous savez, c’est exactement qui je suis. »

Je suis désolé d’avoir juré hier soir mais, Dieu tu es la VÉRITÉ ET TOUTE LA GLOIRE VA À TOI !! Pour vous tous qui ne le connaissez pas, apprenez à le connaître. IL EST MAGIQUE‼️ – Diego Pavie (@diegopavia02) 6 octobre 2024

Ceux qui ont cru en Pavie, ceux qui se sont révélés assez intelligents ou assez chanceux pour lui donner une chance, disent que le style de jeu fanfaron et direct est équilibré par une éthique de travail tenace et une positivité contagieuse.

« Malgré tout ce que les gens disent de la façon dont il frotte les gens (dans le mauvais sens), je n’ai jamais rencontré de meilleur leader », a déclaré Chad Wallin, entraîneur-chef du lycée Volcano Vista à Albuquerque, où Pavie a mené l’équipe au championnat d’État. jeu en tant que senior.

Pavia remercie sa mère, Antoinette Padilla, de lui avoir inculqué une philosophie simple : si vous voulez quelque chose, vous travaillez pour l’obtenir.

«Ma mère, c’est un casque de sécurité, un seau à lunch. Elle a grandi avec 13 frères et sœurs dans une seule maison », a déclaré Pavia.

Ce n’est que lorsqu’il fut plus âgé, dit Pavia, qu’il réalisa que ces soirs-là, sa mère disait qu’elle n’avait pas faim et qu’elle ne mangeait qu’un peu au dîner, elle veillait à ce que ses enfants aient suffisamment à manger.

Comme c’est souvent le cas avec les petits frères, Pavia était motivé pour suivre le rythme de ses frères et sœurs aînés, Roel Pavia Jr., 25 ans, et Javier Pavia, 24 ans. Leur sœur cadette, Abrielle, 14 ans, est une star du basket-ball qui a déjà a quelque chose que son frère n’a jamais eu : une offre de bourse du Nouveau-Mexique.

Diego a déclaré que ses frères aînés lui faisaient passer des moments difficiles quand il était jeune, ce qui lui causait une certaine frustration et des larmes occasionnelles.

Mais pas pour longtemps.

« Il me fouettait le cul », a déclaré Roel Pavia, qui luttait et jouait au football à l’Université Briar Cliff, une école NAIA dans l’Iowa. « Il est arrivé au point où il a commencé à grandir et ne s’est pas arrêté, et il est devenu plus grand que nous. »

Diego a suscité l’intérêt des petites universités pour la lutte et le football dès le lycée, mais pas au niveau qu’il estimait mériter.

« La seule fois où je l’ai vu frustré, c’est lorsqu’un entraîneur venait à sa rencontre et le retirait de la classe, et Diego se tenait sur la pointe des pieds en essayant de se faire paraître 6 pieds », a déclaré Wallin. «Je me souviens d’avoir tellement ri parce que je pense que Northern Arizona était ici en train de le regarder, et il se tenait sur la pointe des pieds, et je n’arrêtais pas de chuchoter. «Ils vont connaître Diego. Ils découvriront très vite que vous avez 5-10 ans ou autre.’

Pour mémoire, Vanderbilt indique Pavie mesurant 6 pieds de haut.

Pavie a été particulièrement consternée par le manque d’intérêt de l’école de sa ville natale, le Nouveau-Mexique, qui mettait fin à son époque Bob Davie et a embauché Danny Gonzales comme entraîneur-chef en 2019.

« Ils ont appelé mon entraîneur-chef et m’ont dit qu’ils ne voulaient pas de moi parce qu’ils pensaient que j’étais arrogant », a déclaré Pavia. « Mais il y a une différence entre l’arrogance et la confiance, et ils l’ont donc mal pris. Ces entraîneurs ne sont plus là à l’UNM.

Kyser et l’entraîneur-chef militaire de l’époque du Nouveau-Mexique, Joe Forchtner, ont aimé ce qu’ils ont vu et étaient heureux d’avoir Pavie, mais même alors, ce n’est que la semaine avant le premier match – la saison 2020 du NMMI a été repoussée au printemps 2021 en raison du pandémie – que Pavie est passée du n ° 3 sur la carte de profondeur à une rotation avec un autre quart-arrière de la première équipe.

Lors du deuxième match, le travail lui appartenait. NMMI est allé à un match de bowling la première année de Pavie et a remporté un titre national de juco la deuxième année.

« Ce qui le distingue de tout le monde, et je pense que c’est toujours le cas, c’est que tout le monde se rallie autour de lui », a déclaré Forchtner. « Vous savez, quand il est sur le terrain, tout le monde y croit. »

Lorsque Jerry Kill, qui a été embauché comme entraîneur-chef de l’État du Nouveau-Mexique en novembre 2021, et le coordinateur offensif des Aggies, Tim Beck, surveillaient ce match pour le titre de juco – en regardant à la télévision depuis un Hooters, a déclaré Kill – c’était le quart-arrière de l’Iowa Western qui était leur cible.

« Pendant que nous regardons le match, nous nous regardons, nous nous disons que nous recrutons la mauvaise personne », a déclaré Beck.

En deux saisons dans l’État du Nouveau-Mexique, Pavia, Kill et Beck ont ​​aidé les Aggies à obtenir une fiche de 17-11 – dont un 31-10 à Auburn l’année dernière – et à atteindre deux matchs de bowling, un exploit remarquable pour un programme qui n’avait joué que quatre fois. bols auparavant.

Au cours de la dernière intersaison, l’entraîneur de Vanderbilt, Clark Lea, s’est rendu à Las Cruces pour parler à Beck de la possibilité de devenir le coordinateur offensif des Commodores. Lea a fini par amener Beck et Pavia à Nashville, avec une poignée d’autres Aggies. Ensuite, Beck a sorti Kill de sa brève retraite et a convaincu l’homme de 63 ans de rejoindre l’équipe de Lea. Kill, qui s’est bâti une réputation pour avoir redressé des programmes en difficulté dans le nord de l’Illinois et au Minnesota, a reçu le titre de consultant en chef de l’entraîneur-chef et conseiller offensif.

Pavia regarde en arrière et croit que c’était le plan de Dieu pour qu’il finisse au collège, qu’il en avait besoin pour mieux se préparer à une scène plus grande. C’est là qu’il a commencé ses premières études bibliques avec quelques coéquipiers.

Il a déclaré que sa foi n’a fait que grandir à chaque étape, y compris dans l’État du Nouveau-Mexique, où il s’est lié d’amitié avec Eli Stowers, qui était alors le quart-arrière contre lequel il était en compétition et qui est maintenant l’une de ses cibles préférées en tant qu’ailier rapproché de Vanderbilt.

Beck a déclaré que Pavie et Stowers, beaucoup plus discrets, ne s’entendaient pas au début. Maintenant, ils sont colocataires. Pavia a déclaré que Stowers lui avait causé du chagrin d’avoir manqué l’église dimanche dernier.

«Je me disais, mec, je suis désolé. Beaucoup de famille était en ville et je n’ai pas pu voir tout le monde après le match », a déclaré Pavia.

Même après que Pavie soit retournée au travail dimanche pour préparer le prochain match de Vanderbilt contre le Kentucky, ses frères étaient à Nashville, célébrant toujours le plus grand bouleversement d’un week-end chaotique et imprévisible dans le football universitaire.

« Au Nouveau-Mexique, c’est ce que nous faisons, vous savez ? Ce serait la fête d’anniversaire d’un enfant de 2 ans et c’était le tour de la fête. C’est fou », a déclaré Diego Pavia. « Nous avons passé un très bon moment (samedi) soir, c’est le moins qu’on puisse dire. »

Roel Pavia a déclaré qu’il avait dormi environ quatre heures au cours du week-end et qu’il était pratiquement allé du bar à l’aéroport pour prendre un vol de retour vers le Nouveau-Mexique lundi matin.

« Le meilleur jour de ma vie jusqu’à présent. Et j’en ai eu de bons », a déclaré Roel lundi avec une voix grave qui a soutenu son histoire.

Les Pavias sont impossibles à manquer lorsque Diego joue. Surtout samedi dernier, avec Roel portant une combinaison noire et dorée, sans chemise et un chapeau de cowboy dans les tribunes juste derrière le banc Vanderbilt, parmi un groupe d’environ 100 amis et membres de la famille.

«J’aime sa famille. Ils étaient toujours les gens les plus bruyants dans le stade », a déclaré l’entraîneur des Highlands du Nouveau-Mexique, Kurt Taufa’asau, qui était entraîneur-chef de l’armée du Nouveau-Mexique l’année où ils ont remporté le championnat national de juco avec Pavie. Taufa’asau a déclaré qu’il se souvient d’un match où l’arbitre a allumé son micro et a demandé aux Pavias de le baisser d’un cran.

« C’est juste une grande famille, qui travaille extrêmement dur et qui a un avantage en eux. Et il n’y a rien de mal à cela », a déclaré Kyser. « À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, il faut en quelque sorte avoir un avantage, et ils l’ont. Et je pense qu’en fin de compte, en plus d’être un gagnant, je pense que c’est la meilleure qualité (de Pavia), c’est qu’il a un avantage sur lui.



Diego Pavia, deuxième en partant de la gauche, a souvent une section d’encouragements. De gauche à droite après un match de 2022 au Wisconsin : frère Javier Pavia, Diego, frère Roel Pavia Jr., mère Antoinette Padilla et oncle Robert Padilla. (Avec l’aimable autorisation de Roel Pavia Jr.)

Beck et Kill insistent sur le fait que Pavie évite généralement les ennuis. Le faux pas le plus évident s’est produit l’année dernière, lorsqu’une vidéo de Pavia urinant sur le terrain d’entraînement du Nouveau-Mexique pendant l’intersaison est apparue sur les réseaux sociaux après le match des deux équipes en septembre.

« Je ne supporte pas grand-chose, et il a eu tout ce que j’avais », a déclaré Kill. « Nous nous en sommes occupés à l’intérieur. Je ne vous dirai pas quelle était la situation, mais je vous le garantis, il en a payé le prix.

Quand il s’agit de Pavie, ce sont généralement ceux qui doutent de lui qui en ont payé le prix.

« Les gens peuvent l’aimer ou le détester, mais vous savez, sa confiance parle d’elle-même sur et en dehors du terrain », a déclaré Roel Pavia. « Et s’il dit quelque chose et que les gens ne l’aiment pas, comme dire, vous savez, l’Alabama est battable – c’est exactement ce qu’ils étaient samedi. »

L’expérience Diego Pavia est désormais devenue courante. Il est apparu lundi dans « The Dan Patrick Show » et a reçu un cri plus tard dans la journée de son idole d’enfance, Johnny Manziel, vainqueur du trophée Heisman. Pavie a même reçu quelques votes négatifs en L’Athlétismele dernier sondage Heisman de paille.

Adrian Tenorio, un ami de longue date de Pavie, a déclaré que son téléphone avait explosé au point qu’il ne pouvait plus passer ni recevoir d’appels lundi après que Pavie ait publié son numéro sur X. Il a déclaré qu’il essayait simplement d’aider son ami à rester concentré sur le football.

Pour les demandes NIL, contactez mon agent

5055447267 « Vandy, nous nous tournons »‼️ – Diego Pavie (@diegopavia02) 7 octobre 2024

« Je suppose que nous montons ensemble sur ces montagnes russes », a déclaré Tenorio. L’Athlétisme lundi soir. « Il considère ce prochain match comme le plus gros match de sa vie. Il sait que s’il perd le prochain match, ils diront qu’il a été un prodige d’un seul coup. Ce n’est pas une merveille. C’est une superstar. C’est là qu’il était censé être.

(Illustration du haut : Kelsea Petersen / L’Athlétisme; Photos : Johnnie Izquierdo, Mike Mulholland, Carly Mackler / Stringer, via Getty Images)