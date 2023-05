L’ascension de Deepak Bhoria, médaillé de bronze aux Championnats du monde de boxe

Une mauvaise situation financière, des blessures et le fait de toujours jouer les seconds violons du redoutable Amit Panghal n’ont pas pu empêcher le boxeur Deepak Kumar Bhoria d’atteindre le sommet.

Le joueur de 25 ans a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde à Tachkent vendredi.

Originaire de Haryana’s Hisar, Deepak a commencé la boxe sur l’insistance de son chachaji (oncle) Ravinder Kumar, qui avait nourri le rêve de devenir boxeur lui-même mais n’a pas pu le réaliser.

Bien que son père gardien à domicile et sa mère au foyer n’aient pas été très satisfaits de sa décision de boxer, ils ont laissé leur enfant de 11 ans suivre son rêve en rejoignant l’Universal Boxing Academy de Rajesh Sheoran.

« Il est venu me voir quand il avait 11 ans et demi. Il était très maigre et léger. Il appartient à une famille pauvre, sa situation financière était assez mauvaise », a déclaré Sheoran, le premier entraîneur de Deepak, à PTI.

« C’était tellement grave que lorsqu’il jouait pour la première fois, nous avons dû lui faire boire un excès d’eau pour qu’il puisse perdre du poids. Il n’avait aucune force et avait une masse corporelle très faible. »

Sheoran voyait toujours du potentiel chez le garçon, mais le régime alimentaire et la nutrition de Deepak étaient une source de préoccupation, et ses origines modestes ne facilitaient pas les choses.

« Il était très talentueux et habile, avait tous les attributs d’un sportif. J’ai vu de la capacité en lui. En tant qu’entraîneur, je rêve toujours qu’un de mes enfants puisse jouer aux Jeux olympiques. Je savais qu’il était du matériel olympique. »

« Nous l’avons beaucoup soutenu au niveau de son alimentation. Je ne boirais pas de jus, je lui en donnerais, pour m’assurer qu’il en boit deux fois par jour. Nous lui avons donné des suppléments. Les autres étudiants lui donnaient aussi de l’argent pour l’aider avec son régime. »

« Nous avons travaillé sur le renforcement et la force explosive. Maintenant, il a des coups de poing tranchants. »

Deepak a été frappé d’un coup violent lorsqu’il a subi une fracture à la main droite mettant sa carrière en danger. La blessure a continué de le troubler pendant près de deux ans avant de subir une intervention chirurgicale.

Afin de rester financièrement stable, Deepak faisait parfois le travail de collecte des paiements pour l’agence de vente de journaux d’un ami. Lorsqu’un poste vacant s’est ouvert dans l’armée indienne, Deepak a postulé et a été sélectionné.

Alors que ses problèmes financiers étaient pris en charge, il a formé une rivalité à l’intérieur du ring avec un autre boxeur de l’armée – Amit Panghal. Les deux se sont battus dans la même catégorie de poids.

«Il a bien performé dans les compétitions internes des unités de l’armée. Mais il a toujours eu de la malchance. Il ne reçoit rien rapidement. Il a battu Amit Panghal 2-3 fois mais n’a toujours pas eu la chance de jouer les Nationals », a déclaré Sheoran.

« Quand il a eu la chance lors de sa quatrième tentative, il a été éliminé lors de ses premiers championnats nationaux. En même temps, les essais du CWG et des Jeux asiatiques se déroulaient et il n’a pas pu effectuer ou donner des essais. Amit Panghal a eu une chance et il a saisi l’opportunité en jouant bien. »

Alors que Panghal atteignait de nouveaux sommets, remportant des médailles aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux asiatiques et une médaille d’argent sans précédent aux Championnats du monde, Deepak était affamé de compétition.

« Woh uske karam hai mere karam mere paas hai, mere time ayega (il a son karma, j’ai le mien, mon heure viendra aussi) », le père de Deepak, Surinder, se souvient distinctement de ce que son fils a dit pendant cette période difficile.

Lors du tournoi Strandja Memorial 2021, il a éclipsé l’un des plus grands boxeurs, champion du monde 2019 et médaillé d’or olympique de Rio Shakhobiddin Zoirov d’Ouzbékistan en demi-finale.

Il a été choisi pour les Mondiaux en cours avant Panghal sur la base de la nouvelle politique de sélection, qui a été rédigée par le nouveau directeur de la haute performance (HPD) Bernard Dunne, en vertu de laquelle les boxeurs sont évalués sur une période de temps.

« Deepak est allé à Strandja où il a battu un champion olympique. Maintenant, il a une chance de faire ses preuves. Le nouveau staff l’a analysé et a vu son potentiel. Il a eu une chance et il a prouvé qu’il méritait d’être au sommet », a déclaré Sheoran.

Deepak a un penchant pour battre les grands noms, et aux Mondiaux en cours, il a battu le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Saken Bibossinov.

