Dame Barbara Windsor était une évacuée en temps de guerre lorsqu’elle a enfilé une paire de chaussures de danse.

Mais à ce moment-là, elle avait déjà vu beaucoup de drames dans sa vie, avant même de monter sur scène.

Née Barbara Ann Deeks, le 6 août 1937, d’un conducteur de bus et d’une couturière dans l’East End de Londres, elle était aussi sel de la Terre que Peggy Mitchell ne l’a jamais été.

Deux seulement quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté et cinq quand son père est parti se battre, sa mère Rose l’a gardée à la maison jusqu’à ce que, comme Dame Barbara l’a dit un jour, « mon amie Margaret a été frappée par des éclats d’obus et tuée ».







Alors âgée de six ans, elle a été embarquée dans un train pour évacués à Euston « avec un avertissement de maman: » Ne partez pas avec des hommes étranges « . »

Ce train a emmené les jeunes Babs comme il se doit à la maison même du divertissement britannique: Blackpool.

Cela n’a pas bien commencé. Dans la première maison où elle était placée, le «mari» se faufilait dans sa chambre pour essayer de la maltraiter.

Elle a été accueillie par la mère d’une amie de l’école, Florence North, et – un peu à contrecœur – est allée à l’école de danse locale, où, à la surprise de tous, elle s’est immédiatement mise à chanter et à jouer « comme un canard dans l’eau ».

Une fois de retour chez elle à Londres, c’est devenu sa passion, sa mère rassemblant l’argent pour l’envoyer à un cours hebdomadaire. Son interprétation allait de mieux en mieux.







À 12 ans, un agent de talent a obtenu sa première audition pour le panto à Wimbledon.

«Sur scène, je me sentais spéciale et désirée», a-t-elle déclaré.

Elle a gagné une place dans une autre école de théâtre, où les filles snob ricanaient et ricanaient à propos de ses racines de la classe ouvrière – et elle les mettait à leur place, une fois les doucher de poudre pour le visage théâtral.

Mais à la maison, la vie était plus difficile. La relation de ses parents était instable, sa mère, qui détestait ses racines et envoyait Barbara suivre des cours d’élocution, ne cessait de claquer et de cueillir son papa Cockney « joyeux », ennuyé de ne pas avoir son ambition sociale.

Cela a atteint un point critique lorsque Barbara avait 15 ans et qu’elle a dû témoigner devant le tribunal qu’elle avait vu son père frapper sa mère. Elle a été séparée de son père pendant 30 ans.







Babs a eu sa grande pause en tournée dans le chœur avec l’émission Love From Judy, avant un petit rôle en tant qu’écolière sauvage dans Les Belles de St Trinian en 1954.

À 20 ans, elle travaillait dans une revue nocturne au club londonien Winston’s, où elle devint, selon ses propres mots, «une bonne petite passionnée».







Au moment du couronnement en 1953, la future reine du Vic a copié la nouvelle reine d’Angleterre et a changé son nom de famille en «Windsor».

Elle a appris son métier avec le célèbre Theatre Workshop de Joan Littlewood, apparaissant sur scène dans Fings Ain’t Wot They Used T’be et remportant plus tard une nomination aux BAFTA de la meilleure actrice pour le film d’évier de cuisine de Littlewood Sparrows Can’t Sing.

C’est son ami acteur Ronnie Fraser qui a changé sa vie – en l’emmenant dîner avec les patrons de Carry On, le jour où ils «cherchaient une blonde aux gros seins».







Dame Barbara serait la vedette de neuf films Carry On, le premier Carry On Spying et le dernier Carry On Dick de 1974, sans jamais être payé plus de 4000 £ à la fois, mais devenant toujours la reine du double sens effronté.

Le plus classique de tous les moments a été celui de Carry on Camping, lorsque son haut de bikini vole accidentellement de son buste pendant un cours d’exercice, frappant Kenneth Williams au visage. Le tournage n’était en aucun cas glamour.







«Nous avons fait tous ces films en hiver», dit-elle. «Ils avaient un terrain à l’arrière, donc ils n’avaient pas à payer Pinewood Studios.

« Ils ont peint le sol en vert. Ils ont mis des feuilles sur les arbres. » (Kenneth Williams a dit un jour que Babs s’était plaint: « Mes seins sont tous des boutons d’oie! »)

Les «effets spéciaux», quant à eux, étaient une canne à pêche qui accrocherait son haut au bon moment.

À la première tentative, elle a été renversée dans la boue, et à la seconde, elle s’est envolée avec une telle vitesse qu’elle a exposé son sein droit. La troisième prise a été un succès.

Babs a rappelé que le censeur John Trevellyan n’était pas aussi tendu qu’on le craignait. « Il a dit: » Eh bien, je ne pense pas que le sein droit de Mlle Windsor va corrompre la nation, je vais passer « », se souvient-elle plus tard.

Babs a conquis Williams, notoirement fougueux, lors du premier jour de Carry On Spying de 1964 en étant aussi vif d’esprit que lui après avoir bouffé une ligne et envoyé une barbe dans sa direction.







Il lui a même demandé une fois de l’épouser, avec l’avertissement « Attention, il n’y aurait pas de sexe! »

Son préféré était Carry On, Henry, se déroulant dans la cour d’Henri VIII, car elle aimait les pièces d’époque et « avait pu porter une de ces merveilleuses robes » – les mêmes robes que celles utilisées pour le film sérieux de Henry VIII Anne des mille jours. .

Il y a eu la première collaboration avec une autre EastEnder Wendy Richard dans Carry On Girls, « Elle était Miss Eider Down et j’étais Miss Easy Rider », a déclaré Barbara.

De toutes les co-stars de Carry On, ce serait Sid James qui aurait le plus grand impact sur sa vie … mais c’est une autre histoire.

Pour la petite évacuée, il n’y avait qu’un seul regret au sujet de son début de carrière, qu’elle n’ait jamais été aussi «chic et sophistiquée» que sa mère l’avait voulu.







Mais si elle l’avait fait, nous ne l’aurions jamais eue comme grande institution britannique, et nous n’aurions probablement jamais eu Peggy Mitchell d’EastEnders.

Et cela n’aurait-il pas été une triste façon de continuer?