L’ascenseur de Summer’s Down – Le New York Times

Je suis dans ce dernier camp, mais j’y travaille. Partisan de toujours des longues journées d’été, j’essaie de ne pas me fâcher avec ceux qui s’animent lorsque la lumière baisse. J’essaie de ne pas me sentir personnellement attaqué par l’étalage de bonbons de maïs dans la pharmacie, par Billy Crystal dans son chandail de pêcheur et son pantalon de survêtement.

Récemment, mon collègue Sam Sifton et moi discutions de la fin de l’été, et quand j’ai commencé à être triste, il m’a arrêté. “Nous ne sommes pas encore dans l’ascenseur descendant”, a-t-il déclaré. C’était fin juillet et j’ai accepté. Il restait encore six semaines avant la fête du Travail. Nous étions encore au milieu de l’ascension.