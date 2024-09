LaSalle–Émard–Verdun | Le conseiller municipal Craig Sauvé sera le candidat du NPD

(Ottawa) Le conseiller municipal Craig Sauvé portera les couleurs du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans la circonscription de LaSalle–Émard–Verdun, à Montréal, lors de l’élection partielle qui sera avancée d’ici à la fin du mois de juillet .

Michel Saba



La Presse Canadienne



Il sera élu par acclamation lors d’une assemblée d’investiture prévue ce dimanche après-midi puisqu’aucune autre candidature n’a été reçue avant la date limite, ce qui a confirmé la formation politique à La Presse canadienne.

Dans une vidéo qui sera présentée aux militants, le chef du NPD, Jagmeet Singh, affirme que le politicien âgé de 43 ans, qui est conseiller dans l’arrondissement du Sud-Ouest depuis 2013, représente « une occasion d’or » pour leur parti.

« Craig est déjà un conseiller vraiment connu dans le comté et peut se présenter comme une vraie option pour les classes ouvrières, pour les travailleurs, et on peut gagner, dit-il. Ensemble, on peut bâtir un meilleur pays. Ensemble, on peut bâtir une meilleure société. »

Dans une entrevue, vendredi soir, Craig Sauvé a affirmé qu’il « adore » son travail actuel, mais qu’il se rend compte également que les changements « plus structurants » nécessitent l’appui d’ordres de gouvernement supérieur.

M. Sauvé a dit constater un « enthousiasme » pour le NPD lorsqu’il fait du porte-à-porte, et de l’insatisfaction envers les libéraux de Justin Trudeau, si bien qu’il croit que ses concitoyens, qu’il décrit comme « des progressistes », pourrait bien causer la surprise et « virer orange cette fois ».

Or, ce n’est pas une mince tâche. Le libéral David Lametti a remporté trois élections consécutives depuis 2015, année de la création de la circonscription. Lors du dernier examen, en 2021, M. Lametti a été réélu avec 42,9 % des voix. Le candidat du Bloc québécois suivait de loin (22,1 %) et celui du NPD est arrivé troisième (19,4 %).

M. Sauvé estime que tous les espoirs sont permis vu son bilan de conseiller ayant « livré la marchandise » et le fait que le précédent candidat du NPD a fait « une très petite campagne » avec une quasi-absence sur la place publique. « Malgré ça, il a eu 20 %. Donc ça, c’est la base, base, base. Nous, on va faire une grosse campagne, on va mettre le paquet », at-il dit.

Craig Sauvé n’entend pas renoncer à ses fonctions au conseil municipal, mais prévoit prendre un congé sabbatique lors de la période électorale « comme les autres conseillers et conseillères avant [lui] », et verser son salaire à des œuvres de bienfaisance du quartier à ce moment-là.

En 2021, à quelques jours des élections municipales, il s’est retiré du caucus de Projet Montréal – le parti de la mairesse Valérie Plante – à la suite d’allégations d’agression sexuelle. Il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et siège depuis comme conseiller indépendant.

« Pour moi, le dossier est clos », a réitéré Craig Sauvé en entrevue après avoir affirmé s’être fait un « devoir de traiter ça avec le plus grand respect, écoute et transparence » et avoir pris part à un processus de médiation. Il a noté qu’une enquête policière a été menée et n’a donné lieu à aucune accusation. La victime n’a pas plus intention de poursuite judiciaire.

La circonscription de LaSalle–Émard–Verdun a été laissée vacante par la démission de David Lametti le 31 janvier, quelques mois après que l’ancien ministre de la Justice a été exclu du Cabinet lors du remaniement ministériel de l’été dernier.

Le gouvernement dispose d’un maximum de six mois après la démission d’un député pour déclencher une élection partielle.