LaSalle défend son dossier judiciaire devant un panel sceptique du Sénat de New York

M. Hoylman-Sigal a également interrogé le juge sur les cas où il s’était rangé du côté de l’accusation, affirmant qu'”il me semble qu’on pourrait prétendre que vous penchez pour l’accusation et contre les droits civils”.

Le juge LaSalle a déclaré qu’il “ne reconnaissait pas la personne” que ses adversaires avaient fait de lui, affirmant qu’il comprenait “ce que les gens traitent tous les jours aux États-Unis, avec les engagements de la police, avec la loi”.

« J’ai vécu comme ça », dit-il.

Le juge LaSalle a semblé recevoir un accueil beaucoup plus chaleureux de la part de certains républicains du comité. Le sénateur d’État Anthony H. Palumbo, un républicain de Long Island, a déclaré au juge qu’il représentait « l’incarnation, à mon avis, du rêve américain ».

Malgré les pressions exercées sur elle pour qu’elle retire sa nomination, le gouverneur a défendu avec force le juge LaSalle ces derniers jours, soulignant la nécessité d’une représentation latino-américaine aux plus hauts niveaux du gouvernement de l’État et arguant qu’il a été «si horriblement décrié sur la base d’une poignée de cerise- cas choisis.

Au cours du week-end, le gouverneur a été rejoint lors d’un rassemblement dans le Bronx par une cohorte des meilleurs démocrates, dont le représentant Hakeem Jeffries, le chef de la minorité à la Chambre des États-Unis, qui s’est prononcé en faveur du juge LaSalle.

Mardi, le Partnership for New York City, une organisation commerciale influente, a envoyé un e-mail à ses membres les appelant à contacter leurs sénateurs d’État, ou les sénateurs d’État auxquels ils ont contribué, pour les exhorter à soutenir le juge LaSalle, selon une copie de l’e-mail. obtenu par le New York Times.

“Le gouverneur Hochul appellera à un vote de l’ensemble du Sénat (y compris les républicains) indépendamment de ce qui se passe au sein de la commission judiciaire”, indique l’e-mail. “Les sénateurs des États doivent entendre les électeurs dire que les tribunaux ne doivent pas être politisés et que nous devons préserver un processus de sélection judiciaire fondé sur le mérite.”