Las Vegas s’assèche après de fortes pluies, les secours aquatiques

LAS VEGAS-

Dimanche, les habitants de Las Vegas se sont asséchés après deux jours de fortes pluies qui ont inondé les rues, provoqué divers sauvetages aquatiques, fermé une partie de l’Interstate 15 au sud de la ville et probablement entraîné au moins un décès.

Un risque marginal de précipitations excessives était attendu dimanche avant que les conditions ne s’assèchent probablement pour le reste de la semaine, selon le service météorologique national.

Les fortes pluies des derniers jours ont donné lieu à 24 sauvetages aquatiques, dont plus de 30 véhicules bloqués dans l’eau et environ une douzaine de personnes sauvées de l’eau stagnante ou en mouvement, selon Las Vegas Fire & Rescue.

Samedi matin, les pompiers et les secours de Las Vegas ont découvert dans le nord-ouest de Las Vegas le corps d’un individu qui se serait noyé après avoir été signalé par des passants comme ayant été emporté par l’eau en mouvement, a rapporté KSNV. La cause du décès et le nom de la personne n’ont pas été immédiatement divulgués par les autorités.

Au cours des deux derniers jours, certaines zones de Las Vegas et de ses environs ont reçu plus de 7,6 centimètres de pluie, selon les données du district régional de contrôle des inondations du comté de Clark.

Las Vegas recevra jusqu’à 9,9 centimètres de pluie pour 2023, soit 1,2 pouce (trois centimètres) au-dessus de la normale et seulement 0,19 pouce (0,48 centimètre) en dessous des précipitations annuelles normales de la ville, selon le service météorologique.

La ville avait déjà été frappée le mois dernier par les pluies de la tempête tropicale Hilary qui a recouvert le Strip de Las Vegas et provoqué plusieurs sauvetages aquatiques.

En plus d’inonder les rues et les trottoirs de Las Vegas, les fortes pluies ont également fermé toutes les voies de l’I-15 au sud de Jean. Mais les autorités ont annoncé samedi soir que toutes les voies de l’autoroute étaient à nouveau ouvertes.

Une surveillance des inondations est restée en vigueur jusqu’à lundi matin pour certaines parties de l’est, du centre-nord, du nord-est et du centre-sud du Nevada, selon le service météorologique.