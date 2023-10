À Singapour, Marina Bay Sands affiche des chiffres qui ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie en matière de jeux, de achats au détail et d’autres dépenses, même si les visites sont toujours inférieur. Les marges bénéficiaires ont atteint plus de 48 %.

Mercredi, la plus grande société de casino au monde a annoncé avoir généré 1,12 milliard de dollars d’EBITDA immobilier ajusté au troisième trimestre, une mesure cruciale de la rentabilité dans l’industrie du jeu. Ce chiffre se rapproche des niveaux d’avant la pandémie, en baisse de seulement 6 % par rapport à la même période en 2019.

Sables de Las Vegas La reprise après la pandémie de Covid-19 s’accélère, et l’Asie en est une des principales raisons.

Une femme fait du vélo avec l’hôtel Marina Bay Sands et des immeubles de grande hauteur en arrière-plan à Singapour le 4 septembre 2023.

À mesure que les flux de trésorerie augmentent, Las Vegas Sands définit de nouvelles priorités en matière de dépenses en capital. Il poursuivra la rénovation de Marina Bay Sands, ce qui permettra de multiplier par quatre le nombre de suites, à des prix plus élevés. A Macao, la deuxième phase de construction commence sur The Londoner, la dernière offre du portefeuille.

Sur l’ensemble du marché de Macao, les revenus de masse des jeux ont atteint 92 % des niveaux du troisième trimestre 2019, soit 5,1 milliards de dollars, selon les chiffres officiels du gouvernement. Le PDG de Las Vegas Sands, Rob Goldstein, a prédit lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société que la destination pourrait atteindre 40 milliards de dollars par an à court terme.

A Macao, où les visites sont toujours en baisse d’environ 15 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, Sands a déclaré que son taux d’occupation au troisième trimestre était de 96 % supérieur à ce qu’il était avant les blocages de Covid et que les clients dépensent plus par personne.

Signalisation du casino Sands Cotai Central, exploité par Sands China Ltd., une unité de Las Vegas Sands, à Macao, en Chine, le 17 janvier 2019.

Le président de Las Vegas Sands, Patrick Dumont, a indiqué que la société avait modifié la façon dont elle souhaitait restituer le capital aux actionnaires, en s’appuyant davantage sur les rachats que sur les dividendes que son défunt beau-père, Sheldon Adelson, avait adoptés si publiquement à chaque appel de résultats.

Goldstein a souligné que les actions se négocient comme si les mesures de confinement liées au Covid étaient toujours en place. Ainsi, lorsque le titre est bon marché, il existe des opportunités d’achat, en particulier lorsque Sands dispose de 5,6 milliards de dollars de liquidités.

Lorsque l’analyste de Bank of America, Shaun Kelley, a commenté l’appel aux résultats : « Vous êtes probablement la société de jeux la plus sous-endettée que j’ai jamais couverte », Dumont a déclaré qu’il avait fallu cinq ans pour transformer la société afin qu’elle soit de qualité investissement. .

« Cela nous donne accès au marché de la dette le plus vaste et le plus liquide au monde, car il s’agit d’une classe de capital très efficace », a-t-il déclaré.

Faisant référence aux efforts de la société pour obtenir une licence de jeu à New York, Dumont a déclaré : « Avoir ce bilan de qualité investissement nous aide également dans de nouvelles juridictions, car nous avons la capacité financière d’exécuter les projets que nous proposons. »

La proposition de Las Vegas Sands à New York concerne un complexe de casino de 5 milliards de dollars dans le comté de Nassau, à Long Island. Les concurrents de Sands incluent MGM, qui recherche une licence étendue pour sa propriété existante à Yonkers ; Resorts World, qui souhaite se développer dans le Queens ; Caesars et Wynn, qui recherchent tous deux des sites à Manhattan ; et Bally’s, qui souhaite installer un casino sur une ancienne propriété de Trump dans le Bronx.

