Las Vegas Raiders 10-13 Pittsburgh Steelers: Kenny Pickett lance une passe de touché tardive pour couronner la nuit émotionnelle après la mort de Franco Harris | Nouvelles de la NFL

Faits saillants de l’affrontement des Raiders de Las Vegas avec les Steelers de Pittsburgh lors de la semaine 16 de la NFL

Kenny Pickett a frappé George Pickens sur une passe de touché de 14 verges avec 46 secondes à jouer alors que les Steelers de Pittsburgh gardaient leurs minces espoirs en séries éliminatoires avec une victoire 13-10 sur les Raiders de Las Vegas lors d’un samedi soir émouvant.

Histoire du jeu

La victoire de dernière minute a été remportée quatre jours après la mort de l’ancien grand Steelers Franco Harris et un jour après le 50e anniversaire de la “réception immaculée”, lorsque Harris a capté une passe déviée et a marqué le touché gagnant au cours de la dernière minute de un match éliminatoire de 1972 contre les Raiders.

À son retour après avoir raté la victoire de la semaine dernière contre les Panthers de la Caroline en raison d’une commotion cérébrale, Pickett a terminé 26 sur 39 pour 244 verges, un touché et une interception.

Najee Harris a récolté 53 verges au sol en 16 courses pour Pittsburgh (7-8), tandis que Pat Freiermuth a capté sept passes pour 66 verges.

Le quart-arrière des Raiders Derek Carr était 16 sur 30 pour 174 verges et un touché, mais a lancé trois interceptions. Las Vegas (6-9) pourrait être éliminé des séries éliminatoires dès lundi.

Lors d’une nuit glaciale avec des températures oscillant autour des chiffres, les Raiders ont parcouru 72 verges en 14 jeux lors du premier entraînement du match et ont marqué sur la passe de touché de 14 verges de Carr à Hunter Renfrow.

Chris Boswell des Steelers et Daniel Carlson des Raiders ont échangé des buts sur le terrain au deuxième quart alors que Las Vegas menait 10-3 à la mi-temps.

Résumé de la notation PREMIER QUART Aventuriers 7-0 Steelers Derek Carr passe TD de 14 verges à Hunter Renfrow (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Raiders 7-3 Steelers Chris Boswell panier de 44 verges Aventuriers 10-3 Steelers Panier de 40 verges de Daniel Carlson TROISIÈME QUART QUATRIÈME TRIMESTRE Raiders 10-6 Steelers Chris Boswell panier de 40 verges Raiders 10-13 Steelers Kenny Pickett passe TD de 14 verges à George Pickens (point supplémentaire)

Boswell a raté une tentative de 52 verges au troisième quart, mais a fait une tentative de 40 verges avec 9:47 restants pour amener Pittsburgh à 10-6.

Les Raiders ont eu du mal en seconde période alors que Carr a lancé deux interceptions et l’attaque a gagné 30 verges combinées au cours de leurs cinq premiers entraînements après la mi-temps. Josh Jacobs, leader de la NFL, a terminé avec 44 verges en 15 courses pour Las Vegas.

Lors de leur dernière possession, qui a commencé avec 2:55 restants, les Steelers ont finalement atteint l’intérieur de la zone rouge et ont marqué sur la passe de Pickett à Pickens qui a complété un entraînement de 10 jeux et 76 verges.

La défense des Raiders en infériorité numérique était sans Chandler Jones en raison d’une blessure au coude au troisième quart et a perdu le secondeur Denzel Perryman avec une blessure à l’épaule au quatrième quart.

Une semaine après un touché improbable en dernier jeu pour une victoire sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les espoirs des Raiders d’un autre retour tardif ont été anéantis lorsque Carr a été intercepté par Cameron Sutton à 36 secondes de la fin.

Leaders des statistiques

Raiders

Dépassement : Derek Carr, 16/30, 174 yards, 1 TD, 3 INT

Rushing: Josh Jacobs, 15 courses, 44 verges

Réception : Darren Waller, 4 attrapés, 58 verges

Steelers

Passe : Kenny Pickett, 26/39, 244 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Najee Harris, 16 courses, 53 verges

Réception : Pat Freiermuth, 7 attrapés, 66 verges

Diontae Johnson, 5 attrapés, 64 verges

George Pickens, 5 attrapés, 57 yards, 1 TD

Les Steelers retirent le maillot n°32 de Harris

Les Steelers ont pris leur retraite du Temple de la renommée du porteur de ballon n ° 32 de Harris lors d’une cérémonie douce-amère à la mi-temps contre les Raiders.

L’honneur prévu de longue date est survenu trois jours après la mort de Harris à l’âge de 72 ans et un jour après le 50e anniversaire de The Immaculate Reception, Harris a remporté une victoire en séries éliminatoires contre les Raiders.

La veuve de Harris, Dana Dokmanovich, et leur fils, Dok, ont rejoint le président des Steelers Art Rooney II sur scène tandis que de nombreux anciens coéquipiers, entraîneurs et rivaux devenus amis de Harris se tenaient à proximité.

“Ce n’était pas censé être comme ça”, a déclaré Rooney. “Le grand homme était censé être avec nous ce soir. Franco nous a apporté de la joie pendant 50 ans. Donc, en reconnaissance de ses nombreuses contributions sur et en dehors du terrain, j’ai l’honneur de déclarer que le n°32 est officiellement à la retraite.”

Les Steelers ont honoré l’une des pierres angulaires de leur dynastie des années 1970 tout au long de la nuit. De nombreux joueurs portaient une réplique du maillot de Harris dans le stade et pendant les échauffements, et leurs uniformes de retour comportaient un écusson commémorant le 50e anniversaire de ce qui a été élu en 2020 comme le jeu le plus célèbre de l’histoire de la NFL.

Le co-capitaine défensif Cam Heyward portait un drapeau noir avec le n ° 32 dessus lors des présentations d’avant-match, avant que le club ne garde un moment de silence pour Harris avant le coup d’envoi.

Pickett – dont la sélection avec le 20e choix au total lors du repêchage du printemps dernier a été annoncée par Harris – a même aboyé “Franco! Franco!” dans sa cadence avant de se faufiler pour un premier essai au deuxième quart.

Harris est le troisième Steeler à voir son numéro retiré. L’équipe a retiré le n ° 70 du joueur de ligne du Temple de la renommée Ernie Stautner en 1964 et le n ° 75 du joueur de ligne défensif du Temple de la renommée Joe Greene en 2014.

“Harris était avec nous ce soir”

Le quart-arrière des Steelers Pickett : “C’est une soirée incroyablement spéciale, évidemment. Dédié ce match à Franco, nous avons tous porté son maillot ce soir, nous avons eu l’impression qu’il était avec nous ce soir et, définitivement, lors de ce dernier trajet, vous avez vu Najee faire de superbes jeux, donc c’était vraiment spécial.”

L’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin : “Je suis tellement reconnaissant de l’effort des gars. Nous avons eu la chance de faire partie de l’histoire des Steelers ce soir et, mec, nous ne prenons pas cela à la légère. Nous apprécions tellement le terrain qui a été posé par ceux qui nous ont précédés, les hommes aiment ce maillot d’homme que je porte ici même.

“Nous pouvons profiter quotidiennement du fruit de leur travail juste en termes de niveau d’attente ici à Pittsburgh, la relation que nous entretenons avec notre base de fans. Nous voulons juste l’honorer, ses coéquipiers et tous les hommes qui sont venus avant nous et qui ont fait du noir et or ce qu’il est. Donc, nous sommes simplement reconnaissants d’avoir remporté la victoire.

Le plaqueur défensif des Steelers Cameron Heyward : “Je pense que pour nous, ce n’était qu’un bout de chapeau non seulement à une légende des Steelers, mais à un grand homme, une personne dans cette communauté sur laquelle vous pouviez toujours compter, un gars que même lorsqu’il a pris sa retraite, il voulait toujours d’être votre coéquipier. Je peux dire que depuis que j’étais ici, Franco m’accueillait à bras ouverts. C’était – avec tout ce qui se préparait et avoir la chance de parler à Franco, je pense qu’il y a tellement de joyeux moments que nous avons eu avec lui, et ça fait tellement mal dans cette communauté de perdre un gars comme ça.”

Et après?

Le jour de Noël, nous vous proposons un autre triple en-tête, celui-ci commençant également à 18 heures avec le Emballeurs de Green Bay (6-8) à la Dauphins de Miami (8-6), suivi du Broncos de Denver (4-10) à la Rams de Los Angeles (4-10) et Boucaniers de Tampa Bay (6-8) à la Cardinaux de l’Arizona (4-10).

